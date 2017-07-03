الأسدي:القتال يزداد صعوبة كل يوم بسبب ضيق أزقة الموصل

الاهالي‭ ‬يستهجنون‭ ‬قيام‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬باحتفالات‭ ‬منفردة‭ ‬بالنصر‭ ‬والمعارك‭ ‬الدامية‭ ‬مستمرة

الموصل‭- ‬الزمان‭ ‬

حررت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬منطقة‭ ‬الطوالب‭ ‬والخاتونية‭ ‬ووصلت‭ ‬الى‭ ‬شارع‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬الوليد‭ ‬بالموصل‭ ‬،‭ ‬فيما

‭ ‬عاد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬هجماته‭ ‬الانتحارية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تقدم‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬معارك‭ ‬شرسة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬المساحات‭ ‬الضيقة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬سيطرته‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بغرب‭ ‬الموصل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬قائد‭ ‬عسكري‭ ‬الاثنين‭.‬

وأكد‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬الأسدي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القتال‭ ‬يزداد‭ ‬صعوبة‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬بسبب‭ ‬طبيعة‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬من‭ ‬أزقة‭ ‬وشوارع‭ ‬ضيقة‭ ‬وقريبة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬منازل‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬أشار‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬أيضا‭ ‬تخدم‭ ‬جنود‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬المباني‭ ‬العالية‭ ‬والأزقة‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تواريهم‭ ‬عن‭ ‬قناصة‭ ‬داعش‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬الأسدي‭ ‬على‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الحروب،‭ ‬وهذا‭ ‬شيء‭ ‬طبيعي،‭ ‬ولكن‭ ‬خسائرنا‭ ‬ليست‭ ‬بالحد‭ ‬الذي‭ ‬يمنعنا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬المعارك‮»‬‭.‬

واستنكر‭ ‬اهالي‭ ‬الموصل‭ ‬قيام‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬باحتفالات‭ ‬للنصر‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬المعارك‭ ‬مستمرة‭ ‬ودامية‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬والشهوان‭ ‬‭.‬

واشار‭ ‬بيان‭ ‬منسوب‭ ‬للشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تزف‭ (…) ‬نصرها‭ ‬المؤزر‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الموصل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أقامت‭ ‬فيه‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬احتفالات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بالرقص‭ ‬ورفع‭ ‬الأعلام‭ ‬واللافتات‭.‬

لكن‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الفريق‭ ‬رائد‭ ‬شاكر‭ ‬جودت،‭ ‬أصدر‭ ‬بيانا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مهمات‭ ‬أخرى‭ ‬ينبغي‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل،‭ ‬قبل‭ ‬الإعلان‭ ‬النهائي‭ ‬للتحرير‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬لفت‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬سامي‭ ‬العارضي‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬إلى‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زال‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬أجنبية‭ ‬ومعظمهم‭ ‬يتواجدون‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭.‬

ورجح‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تنتهي‭ ‬المعركة‭ ‬خلال‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬أسبوع‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أزقتها‭ ‬وشوارعها‭ ‬الضيقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تواجد‭ ‬مدنيين‭ ‬بداخلها،‭ ‬تجعل‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭.‬

وأشار‭ ‬العارضي‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬يستخدم‭ ‬الانتحاريين،‭ ‬خصوصا‭ ‬النساء‭ ‬منذ‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحياء‭. ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬كانوا‭ ‬يستخدمون‭ ‬القناصة‭ ‬والعبوات‭ ‬الناسفة‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

وفرضت‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة،‭ ‬طالبة‭ ‬منهم‭ ‬خلع‭ ‬بعض‭ ‬الملابس‭ ‬قبل‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬الحواجز‭.‬

وطلب‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬خلع‭ ‬قمصانهم‭ ‬والبقاء‭ ‬فقط‭ ‬بالبنطال،‭ ‬فيما‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬أن‭ ‬ينزعن‭ ‬نقابهن‭ ‬أو‭ ‬عباءاتهن‭.‬

وتأتي‭ ‬تلك‭ ‬التدابير‭ ‬بعد‭ ‬تفجيرين‭ ‬انتحاريين‭ ‬نفذتهما‭ ‬مؤخرا‭ ‬طفلتان،‭ ‬عمرهما‭ ‬14‭ ‬و12‭ ‬عاما،‭ ‬وأسفرا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬جنود‭.‬

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬نزار‭ ‬صالح‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬يأتون‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة،‭ ‬وهم‭ ‬يهربون‭ ‬من‭ (‬داعش‭)‬،‭ ‬يهربون‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬والجوع‭ ‬والخوف‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬شاهد‭ ‬عمر‭ (‬20‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬إلى‭ ‬طفلين‭ ‬موجودين‭ ‬في‭ ‬العيادة،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬قتل‭ ‬والده،‭ ‬وتلك‭ ‬الفتاة‭ ‬قتل‭ ‬والدها‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬مديرية‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬الاثنين،‭ ‬انتشال‭ ‬جثث‭ ‬ضحايا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الزنجيلي،‭ ‬استهدفهم‭ ‬قناصة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬الجواري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬انتشال‭ ‬50‭ ‬جثة‭ ‬لضحايا‭ ‬مغدورين‭ (…) ‬بشمال‭ ‬منطقة‭ ‬الزنجيلي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬انتشال‭ ‬الجثث‭ ‬مستمرة،‭ ‬بعدما‭ ‬بدأت‭ ‬الأحد‭ ‬إثر‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتخذه‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ (…) ‬مكانا‭ ‬لقنص‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬التقدم‭ ‬الكبير‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬القديمة،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬إعلان‭ ‬حسم‭ ‬المعركة‭ ‬محط‭ ‬أخذ‭ ‬ورد‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬المشاركة‭.‬