قطر تسلم ردها على شروط إعادة العلاقات بعد تمديد المهلة

العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬يلغي‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬

برلين‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬ألغى‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬في‭ ‬هامبورغ،‭ ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الالمانية‭ ‬الاثنين،‭ ‬فيما‭ ‬تواجه‭ ‬الرياض‭ ‬ازمة‭ ‬مع‭ ‬قطر‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الالمانية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬تسلمت‭ ‬مذكرة‭ ‬رسمية‭ ‬افادت‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬لن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الالمانية‭ ‬ان‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬الحادية‭ ‬والثمانين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬سيوفد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬محمد‭ ‬الجدعان‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭.‬

وذكرت‭ ‬الصحافة‭ ‬الالمانية‭ ‬ان‭ ‬الوفد‭ ‬السعودي‭ ‬حجز‭ ‬فندقا‭ ‬فخما‭ ‬بكامله‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭ ‬اتخذت‭ ‬في‭ ‬محيطه‭ ‬تدابير‭ ‬امنية‭ ‬مشددة‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬يلتقي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الالماني‭ ‬سيغمار‭ ‬غابرييل‭ ‬الذي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬الاثنين‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتوجه‭ ‬الى‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬والكويت‭. ‬الكويت‭.‬و‭ ‬قدمت‭ ‬قطر‭ ‬للوسيط‭ ‬الكويتي‭ ‬الاثنين‭ ‬ردها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬مطالب‭ ‬الدول‭ ‬المقاطعة‭ ‬لها‭ ‬لاعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬معها‭ ‬بعدما‭ ‬قررت‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬تمديد‭ ‬المهلة‭ ‬الممنوحة‭ ‬للامارة‭ ‬الخليجية‭ ‬ليومين‭ ‬إضافيين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الكويت،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬البديل‭ ‬عن‭ ‬الحل‭ ‬‮«‬عسير‮»‬‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أطراف‭ ‬الأزمة‭.‬

وجاء‭ ‬تسليم‭ ‬الرد‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لوزير‭ ‬خارجية‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الى‭ ‬الكويت‭ ‬التقى‭ ‬خلالها‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬الذي‭ ‬يتوسط‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬لانهاء‭ ‬الازمة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المتفاقمة‭.‬

ومع‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬السابقة‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬والتي‭ ‬حددتها‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭ ‬وحليفاتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬قطر‭ ‬انها‭ ‬ستقدم‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬المطالب‭ ‬وعددها‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬خطية‭ ‬يسلمها‭ ‬الوزير‭ ‬الى‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭.‬

وطلبت‭ ‬الكويت‭ ‬اثر‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬تمديد‭ ‬المهلة‭ ‬48‭ ‬ساعة‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أعلنت‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬موافقتها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬انها‭ ‬ستدرس‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬القطرية‭ ‬و»تقيم‭ ‬تجاوبها‭ ‬مع‭ ‬قائمة‭ ‬المطالب‭ ‬كاملة‮»‬‭. ‬قطعت‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬علاقاتها‭ ‬بقطر‭ ‬وفرضت‭ ‬عليها‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬متهمة‭ ‬الدوحة‭ ‬بدعم‭ ‬مجموعات‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬واخذة‭ ‬عليها‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

لكن‭ ‬الدوحة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬اكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬نفت‭ ‬الاتهامات‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب‭ ‬والتي‭ ‬صدرت‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬اسبوعين‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬تصريحات‭ ‬لاميرها‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬ين‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬ثاني‭ ‬انتقد‭ ‬فيها‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الدوحة‭ ‬قالت‭ ‬انها‭ ‬مغلوطة‭ ‬وقد‭ ‬جرى‭ ‬بثها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬بعد‭ ‬اختراقها‭. ‬a‭ ‬وتشمل‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬قُدّمت‭ ‬رسمياً‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬اغلاق‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الجزيرة‮»‬‭ ‬وخفض‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬الخصم‭ ‬اللدود‭ ‬للرياض‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬واغلاق‭ ‬قاعدة‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭.‬

واتى‭ ‬تمديد‭ ‬المهلة‭ ‬بعدما‭ ‬رفضت‭ ‬قطر‭ ‬ضمنيّاً‭ ‬مطالبَ‭ ‬جاراتها‭ ‬لاعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬معها‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬العشرة‭ ‬ايام‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬لها‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المطالب‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المطالب‭ ‬تخالف‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ولا‭ ‬تستهدف‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬بل‭ ‬تتعلق‭ ‬بتقويض‭ ‬سيادتنا‭ ‬وتمثل‭ ‬خرقا‭ ‬لسيادة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وضربا‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬وتفرض‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬المنع‭ ‬ضدّ‭ ‬دولة‭ ‬قطر‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬التي‭ ‬قدّمتها‭ ‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‮»‬‭.‬

في‭ ‬واشنطن،‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬تمويل‭ ‬الارهاب‭ ‬وتقويض‭ ‬الايديولوجيات‭ ‬المتطرفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭.‬

وأعرب‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬اتصالات‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬وولي‭ ‬عهد‭ ‬ابوظبي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬وأمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقه‭ ‬حيال‭ ‬الازمة‭ ‬بين‭ ‬قطر‭ ‬وبعض‭ ‬جيرانها‭ ‬الخليجيين‭ ‬والعرب‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬وان‭ ‬اتهم‭ ‬قطر‭ ‬بدعم‭ ‬وتمويل‭ ‬الارهاب‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬الوحدة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬القمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬‮«‬القضاء‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬وارساء‭ ‬الاستقرار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬يبدأ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الألماني‭ ‬سيغمار‭ ‬غابرييل‭ ‬الاثنين‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭. ‬وقبيل‭ ‬بدء‭ ‬جولته‭ ‬دعا‭ ‬الوزير‭ ‬جميع‭ ‬أطراف‭ ‬الأزمة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬جاد‮»‬‭.‬