الاستخبارات السويدية تحصي ألفي إسلامي متطرف على أراضيها

توقيف‭ ‬داعشي‭ ‬سابق‭ ‬أراد‭ ‬شراء‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬اسبانيا

مدريد‭- ‬ستوكهولم‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬افادت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الاسبانية‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬دنماركيا‭ ‬اوقف‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ملقا‭ (‬جنوب‭) ‬بعدما‭ ‬تبين‭ ‬انه‭ ‬قاتل‭ ‬لثلاثة‭ ‬اعوام‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬واراد‭ ‬شراء‭ ‬اسلحة‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬احمد‭ ‬سمسم‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬اوقف‭ ‬رهن‭ ‬التحقيق‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬انضم‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬الى‭ ‬مجموعات‭ ‬جهادية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬نشر‭ ‬صورا‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬اسلحة‭ ‬ومتفجرات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

واضافت‭ ‬انه‭ ‬‮«‬خبير‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الاسلحة‭ ‬والمتفجرات‭ ‬وكان‭ ‬يستعد‭ ‬لشراء‭ ‬اسلحة‭ ‬وسترات‭ ‬واقية‭ ‬للرصاص‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‮»‬‭.‬

وحكم‭ ‬على‭ ‬سمسم‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬الدنمارك‭ ‬لكنه‭ ‬فر‭ ‬الى‭ ‬اسبانيا‭ ‬واعتقل‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ملقا‭ ‬ثم‭ ‬اوقف‭ ‬احتياطيا‭ ‬بعد‭ ‬مثوله‭ ‬امام‭ ‬قاض‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬مدريد‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الارهاب‭.‬

ولم‭ ‬توضح‭ ‬الشرطة‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬الرجل‭ ‬ينوي‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬اسبانيا‭ ‬واكتفت‭ ‬بالقول‭ ‬انها‭ ‬ستحلل‭ ‬معداته‭ ‬الالكترونية‭ ‬وطبيعة‭ ‬الاتصالات‭ ‬التي‭ ‬اجراها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ونقلت‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬مقربين‭ ‬منه‭ ‬انه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مستعدا‭ ‬للقيام‭ ‬بخطوة‭ ‬اضافية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬نشاطه‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬اوروبا‮»‬‭ ‬و»اكدوا‭ ‬الخطر‭ ‬الذي‭ ‬يشكله‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬العام‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬بلاده‭ ‬أصبحت‭ ‬مأوى‭ ‬لنحو‭ ‬الفي‭ ‬متطرف‭ ‬إسلامي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قرابة‭ ‬عشرة‭ ‬أضعاف‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عقد‭.‬

‭ ‬وأرجع‭ ‬انديرز‭ ‬ثورنبرغ‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬حملات‭ ‬الدعاية‭ ‬المتطورة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬ثورنبرغ‭ ‬إنه‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬لدى‭ ‬عدد‭ ‬‮«‬قليل‭ ‬من‭ ‬المتطرفين‭ (…) ‬الإرادة‭ ‬والقدرة‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إيجادهم‭ ‬ومتابعتهم‭ ‬عن‭ ‬قرب‭. ‬وتابع‭ ‬ثورنبرغ‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السويدية‭ ‬‮«‬تي‭ ‬تي‮»‬‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬الجميع‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬لوقف‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ … ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬هجوما‭ ‬او‭ ‬عملا‭ ‬عنيفا‮»‬‭.‬

‭ ‬أصبحت‭ ‬السويد‭ ‬مهددة‭ ‬بعد‭ ‬قيام‭ ‬شخص‭ ‬أوزبكستاني‭ ‬الجنسية‭ ‬أظهر‭ ‬تعاطفا‭ ‬مع‭ ‬جهاديي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بدهس‭ ‬مارة‭ ‬بشاحنة‭ ‬مسروقة‭ ‬كان‭ ‬يقودها‭ ‬في‭ ‬جادة‭ ‬تجارية‭ ‬مزدحمة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السويدية‭ ‬فقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وأصاب‭ ‬15‭ ‬بجروح‭.‬

‭ ‬تشهد‭ ‬اوروبا‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬بينها‭ ‬اعتداءات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬وبروكسل‭ ‬وبرلين‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬ثورنبرغ‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬3000‭ ‬متطرف‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬هناك‭ ‬2000‭ ‬لديهم‭ ‬دوافع‭ ‬إسلامية،‭ ‬اما‭ ‬البقية‭ ‬فيتبعون‭ ‬الحركات‭ ‬اليمينية‭ ‬واليسارية‭ ‬المتطرفة‭.‬

وكانت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬السويدية‭ (‬سابو‭) ‬قدرت‭ ‬في‭ ‬2010‭ ‬أن‭ ‬200‭ ‬من‭ ‬الإسلاميين‭ ‬المتطرفين‭ ‬من‭ ‬دعاة‭ ‬استخدام‭ ‬العنف‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الاسكندنافي‭.‬