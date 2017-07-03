الاستخبارات السويدية تحصي ألفي إسلامي متطرف على أراضيها

توقيف داعشي سابق أراد شراء أسلحة في اسبانيا
مدريد- ستوكهولم- الزمان
افادت وزارة الداخلية الاسبانية الاثنين ان دنماركيا اوقف الجمعة في ملقا (جنوب) بعدما تبين انه قاتل لثلاثة اعوام في سوريا مع تنظيم داعش واراد شراء اسلحة في اسبانيا.
وقالت الوزارة في بيان ان احمد سمسم (27 عاما) الذي اوقف رهن التحقيق نهاية الاسبوع الفائت انضم العام 2012 الى مجموعات جهادية في سوريا، لافتة الى انه نشر صورا وهو يحمل اسلحة ومتفجرات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واضافت انه «خبير في استخدام الاسلحة والمتفجرات وكان يستعد لشراء اسلحة وسترات واقية للرصاص في اسبانيا».
وحكم على سمسم بالسجن في الدنمارك لكنه فر الى اسبانيا واعتقل الجمعة في ملقا ثم اوقف احتياطيا بعد مثوله امام قاض في محكمة مدريد المتخصصة في قضايا الارهاب.
ولم توضح الشرطة ما اذا كان الرجل ينوي تنفيذ عمليات في اسبانيا واكتفت بالقول انها ستحلل معداته الالكترونية وطبيعة الاتصالات التي اجراها في البلاد.
ونقلت الوزارة عن مقربين منه انه «كان مستعدا للقيام بخطوة اضافية على صعيد نشاطه الارهابي في اوروبا» و»اكدوا الخطر الذي يشكله على الامن العام». فيما أعلن رئيس جهاز الاستخبارات في السويد الاثنين ان بلاده أصبحت مأوى لنحو الفي متطرف إسلامي، بزيادة قرابة عشرة أضعاف في أقل من عقد.
وأرجع انديرز ثورنبرغ هذه الزيادة إلى حملات الدعاية المتطورة لتنظيم داعش.
وقال ثورنبرغ إنه بالرغم من ان لدى عدد «قليل من المتطرفين (…) الإرادة والقدرة» على تنفيذ هجمات، إلا أنه لابد من إيجادهم ومتابعتهم عن قرب. وتابع ثورنبرغ في لقائه مع وكالة الانباء السويدية «تي تي» «من المهم أن يتحمل الجميع المسؤولية في السويد لوقف هذا التوجه … قبل أن نرى هجوما او عملا عنيفا».
أصبحت السويد مهددة بعد قيام شخص أوزبكستاني الجنسية أظهر تعاطفا مع جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية بدهس مارة بشاحنة مسروقة كان يقودها في جادة تجارية مزدحمة في العاصمة السويدية فقتل أربعة أشخاص وأصاب 15 بجروح.
تشهد اوروبا سلسلة من الهجمات الإرهابية منذ سنوات بينها اعتداءات واسعة النطاق في باريس وبروكسل وبرلين.
وقال ثورنبرغ إن من بين 3000 متطرف في السويد، هناك 2000 لديهم دوافع إسلامية، اما البقية فيتبعون الحركات اليمينية واليسارية المتطرفة.
وكانت الاستخبارات السويدية (سابو) قدرت في 2010 أن 200 من الإسلاميين المتطرفين من دعاة استخدام العنف ينشطون في هذا البلد الاسكندنافي.