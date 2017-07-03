دمشق تحذر واشنطن من رد فعل مختلف على أي هجوم جديد

هدنة في درعا خمسة أيام عشية مفاوضات استانا
دمشق- بيروت -الزمان
في سابقة من نوعها ،حذر نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاثنين من رد فعل مختلف لدمشق وحلفائها في حال شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا على مواقع الجيش السوري. وبحسب مصادر فان التحذير السوري يقف وراءه الروس .
فيمااعلن الجيش السوري الاثنين وقف الاعمال القتالية في جنوب البلاد لمدة خمسة ايام عشية جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة في العاصمة الكازاخية استانا.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن بيان للجيش السوري انه «تم وقف الاعمال القتالية في المنطقة الجنوبية، درعا، القنيطرة، السويداء، اعتبارا من الساعة 12,00 يوم 2/7/2017 حتى الساعة 00,00 يوم 6/7/2017 بهدف دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية».
واضاف البيان «في حال حدوث أي خرق سيتم الرد بالشكل المناسب».
وتشيد الحكومة السورية باستمرار باتفاقات تعتبرها «مصالحات وطنية» تأتي عادة بعد تصعيد عسكري وتنتهي بخروج الراغبين من المقاتلين من مناطق كانوا يسيطرون عليها قبل ان يدخلها الجيش السوري.
ولا يتوقع ان يشمل تعليق وقف الاعمال القتالية تنظيم الدولة الاسلامية المتواجد في مناطق محدودة في محافظتي درعا والقنيطرة.
واكد المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس ان القتال «توقف بشكل شبه كامل» في جنوب البلاد. وجاء بيان الجيش السوري عشية اطلاق جولة جديدة من محادثات السلام السورية في استانا التي تركز في مباحثاتها على وقف اطلاق النار في البلاد.
ويفترض ان تستمر المحادثات يومي الرابع والخامس من تموز/يوليو.
وقال المقداد في مؤتمر صحافي في دمشق «حقيقة نحن لن نستغرب قيام الولايات المتحدة وهذه الادارة بارتكاب اعتداءات جديدة على سوريا». واضاف «لكن يجب ان يحسبوا بشكل دقيق حسابات رد الفعل، وان ردود الفعل من سوريا وحلفائها لن تكون كما كانت في العدوان الاول». ويأتي ذلك بعد نحو اسبوع من اتهام البيت الابيض لدمشق بالتحضير لهجوم بالاسلحة الكيميائية في سوريا، محذرا اياها من انها ستدفع «ثمنا باهظا».
لكن وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس قال لاحقا «يبدو انهم اخذوا التحذير على محمل الجد».
وكانت وزارة الدفاع شرحت ان سبب تحذير البيت الابيض يعود الى نشاط في قاعدة الشعيرات الجوية التي قالت انها استُخدمت لشن الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون في نيسان/ابريل الماضي.
وتتهم واشنطن دمشق بالوقوف خلف الهجوم الكيميائي الذي اودى بحياة 88 شخصا في بلدة خان شيخون في محافظة ادلب (شمال غرب) التي تسيطر عليها فصائل مقاتلة وجهادية.
وبادرت واشنطن بعد يومين من الهجوم الى استهداف قاعدة الشعيرات في أول ضربة اميركية عسكرية ضد دمشق منذ بدء النزاع في 2011. ودانت دمشق وحليفتاها طهران وموسكو الضربة الاميركية، ولكن لم يكن هناك اي رد فعل عسكري عليه.
واعتبر المقداد ان «الادارة الاميركية الجديدة ارادت ان تقول للعالم انني قوية وانني استطيع ان اضرب في كل مكان»، مضيفا «طبعا المجنون يستطيع ان يضرب في كل مكان».
وتنفي دمشق اي استخدام للاسلحة الكيميائية مؤكدة انها فككت ترسانتها في العام 2013.
وقال المقداد «سوريا تخلصت من برنامجها الكيميائي بشكل كامل. لم تعد هناك أسلحة كيميائية في سوريا ولا مواد كيميائية سامة أو غازات قد تستخدم في عمليات حربية».
وافاد تقرير نشرته بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الجمعة ان «اشخاصا تعرضوا للسارين، وهو سلاح كيميائي».
واعتبرت موسكو، ابرز حلفاء دمشق الى جانب طهران، ان التقرير يستند «الى بيانات مشكوك بأمرها» كما انه «يدفع بشكل غير مباشر كل قارئ يجهل بالكامل ظروف القضية إلى الاستنتاج بأن القوات الحكومية السورية مسؤولة».
ورأى المقداد ان التقرير الاخير يفتقد الى الصدقية كونه «لا يستند الى التحقيق المباشر وارض الواقع»، مضيفا «قلنا اننا لن نعترف بنتائج هذا التحقيق ولن نتعامل معه لانه يفتقد الى الشفافية والمصداقية والنزاهة».