دمشق تحذر واشنطن من رد فعل مختلف على أي هجوم جديد

هدنة‭ ‬في‭ ‬درعا‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬عشية‭ ‬مفاوضات‭ ‬استانا

دمشق‭- ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬،حذر‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬مختلف‭ ‬لدمشق‭ ‬وحلفائها‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هجوما‭ ‬جديدا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭. ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬فان‭ ‬التحذير‭ ‬السوري‭ ‬يقف‭ ‬وراءه‭ ‬الروس‭ .‬

فيمااعلن‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الاثنين‭ ‬وقف‭ ‬الاعمال‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬ايام‭ ‬عشية‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكازاخية‭ ‬استانا‭.‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬عن‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬وقف‭ ‬الاعمال‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬درعا،‭ ‬القنيطرة،‭ ‬السويداء،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬12‭,‬00‭ ‬يوم‭ ‬2‭/‬7‭/‬2017‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬00‭,‬00‭ ‬يوم‭ ‬6‭/‬7‭/‬2017‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬العملية‭ ‬السلمية‭ ‬والمصالحات‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬أي‭ ‬خرق‭ ‬سيتم‭ ‬الرد‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

وتشيد‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬باستمرار‭ ‬باتفاقات‭ ‬تعتبرها‭ ‬‮«‬مصالحات‭ ‬وطنية‮»‬‭ ‬تأتي‭ ‬عادة‭ ‬بعد‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬وتنتهي‭ ‬بخروج‭ ‬الراغبين‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬كانوا‭ ‬يسيطرون‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يدخلها‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭.‬

ولا‭ ‬يتوقع‭ ‬ان‭ ‬يشمل‭ ‬تعليق‭ ‬وقف‭ ‬الاعمال‭ ‬القتالية‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬درعا‭ ‬والقنيطرة‭.‬

واكد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬القتال‭ ‬‮«‬توقف‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭. ‬وجاء‭ ‬بيان‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬عشية‭ ‬اطلاق‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬استانا‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬في‭ ‬مباحثاتها‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

ويفترض‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬المحادثات‭ ‬يومي‭ ‬الرابع‭ ‬والخامس‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

وقال‭ ‬المقداد‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬حقيقة‭ ‬نحن‭ ‬لن‭ ‬نستغرب‭ ‬قيام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وهذه‭ ‬الادارة‭ ‬بارتكاب‭ ‬اعتداءات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يحسبوا‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬حسابات‭ ‬رد‭ ‬الفعل،‭ ‬وان‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وحلفائها‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الاول‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬اسبوع‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬لدمشق‭ ‬بالتحضير‭ ‬لهجوم‭ ‬بالاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬محذرا‭ ‬اياها‭ ‬من‭ ‬انها‭ ‬ستدفع‭ ‬‮«‬ثمنا‭ ‬باهظا‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬جيمس‭ ‬ماتيس‭ ‬قال‭ ‬لاحقا‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬انهم‭ ‬اخذوا‭ ‬التحذير‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬شرحت‭ ‬ان‭ ‬سبب‭ ‬تحذير‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬نشاط‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الشعيرات‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬انها‭ ‬استُخدمت‭ ‬لشن‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيميائي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬الماضي‭.‬

وتتهم‭ ‬واشنطن‭ ‬دمشق‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬الهجوم‭ ‬الكيميائي‭ ‬الذي‭ ‬اودى‭ ‬بحياة‭ ‬88‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬خان‭ ‬شيخون‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬فصائل‭ ‬مقاتلة‭ ‬وجهادية‭.‬

وبادرت‭ ‬واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الى‭ ‬استهداف‭ ‬قاعدة‭ ‬الشعيرات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ضربة‭ ‬اميركية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬2011‭. ‬ودانت‭ ‬دمشق‭ ‬وحليفتاها‭ ‬طهران‭ ‬وموسكو‭ ‬الضربة‭ ‬الاميركية،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬عسكري‭ ‬عليه‭.‬

واعتبر‭ ‬المقداد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬الجديدة‭ ‬ارادت‭ ‬ان‭ ‬تقول‭ ‬للعالم‭ ‬انني‭ ‬قوية‭ ‬وانني‭ ‬استطيع‭ ‬ان‭ ‬اضرب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬طبعا‭ ‬المجنون‭ ‬يستطيع‭ ‬ان‭ ‬يضرب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭.‬

‭ ‬وتنفي‭ ‬دمشق‭ ‬اي‭ ‬استخدام‭ ‬للاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬مؤكدة‭ ‬انها‭ ‬فككت‭ ‬ترسانتها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬المقداد‭ ‬‮«‬سوريا‭ ‬تخلصت‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬الكيميائي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬هناك‭ ‬أسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ولا‭ ‬مواد‭ ‬كيميائية‭ ‬سامة‭ ‬أو‭ ‬غازات‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬حربية‮»‬‭.‬

وافاد‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬بعثة‭ ‬التحقيق‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬حظر‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اشخاصا‭ ‬تعرضوا‭ ‬للسارين،‭ ‬وهو‭ ‬سلاح‭ ‬كيميائي‮»‬‭.‬

‭ ‬واعتبرت‭ ‬موسكو،‭ ‬ابرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬طهران،‭ ‬ان‭ ‬التقرير‭ ‬يستند‭ ‬‮«‬الى‭ ‬بيانات‭ ‬مشكوك‭ ‬بأمرها‮»‬‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يدفع‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر‭ ‬كل‭ ‬قارئ‭ ‬يجهل‭ ‬بالكامل‭ ‬ظروف‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬الاستنتاج‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭ ‬مسؤولة‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬المقداد‭ ‬ان‭ ‬التقرير‭ ‬الاخير‭ ‬يفتقد‭ ‬الى‭ ‬الصدقية‭ ‬كونه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬المباشر‭ ‬وارض‭ ‬الواقع‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬قلنا‭ ‬اننا‭ ‬لن‭ ‬نعترف‭ ‬بنتائج‭ ‬هذا‭ ‬التحقيق‭ ‬ولن‭ ‬نتعامل‭ ‬معه‭ ‬لانه‭ ‬يفتقد‭ ‬الى‭ ‬الشفافية‭ ‬والمصداقية‭ ‬والنزاهة‮»‬‭.‬