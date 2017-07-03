جدل حول ثوب ابنة علا غانم

الراقصة دينا في أجرأ ملابس
القاهرة – الزمان
أحييت الراقصةالاستعراضة المصرية دينا مساء أمس الاول حفل راقص داخل شاطئ “لافام” الخاص بالسيدات.
وحضر الحفل العديد من سيدات المجتمع تحت إشراف كامليا السعدنى وتنظيم سيد فتوح وتأ لقت دينا بعدد من الرقصات الذى اشعلت بها الحفل.
كما وجدت بعض الحراسات النسائية على المسرح لتأمين الحفل.
وظهرت دينا في اجرأ ثوب رقص حيث اظهر الثوب جسمها عاريا بالكامل من بعض الزوايا.
من جهة فنية اخرى ، أثارت كاميليا الدفراوي، ابنة الفنانة المصرية علا غانم، حالة جدل واسعة بعد نشرها صور حديثة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».
ابنة علا غانم، نشرت صور لها وهي ترتدي فستان أسود قصير وعاري الصدر، ووصفه الجمهور بأنه جرئ لأنه يظهر الكثير من جسدها، ولا يتناسب مع سنها.
من ناحية أخرى ربط متابعيها بينها وبين والدتها في الشبه مؤكدين أنها أصبحت نسخة ثانية عنها، وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كاميليا بهذه الجرأة حيث نشرت صور لها أكثر جرأة.
يذكر أن الفنانة علا غانم، شاركت في مسلسل “ظل الرئيس”، والذي عرض خلال السباق الرمضاني وشارك فيه الفنان رامز جلال، ودينا فؤاد، وإيهاب فهمي، وعدد كبير من النجوم.