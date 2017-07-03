جدل حول ثوب ابنة علا غانم

الراقصة‭ ‬دينا‭ ‬في‭ ‬أجرأ‭ ‬ملابس‮ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎أحييت الراقصةالاستعراضة‮ ‬‭ ‬المصرية‭ ‬دينا‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الاول‮ ‬‭ ‬حفل‭ ‬راقص‭ ‬داخل‭ ‬شاطئ‭ ‬“لافام”‭ ‬الخاص‭ ‬بالسيدات‭.‬

‎وحضر‭ ‬الحفل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سيدات‭ ‬المجتمع‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬كامليا‭ ‬السعدنى‭ ‬وتنظيم‭ ‬سيد‭ ‬فتوح‭ ‬وتأ‭ ‬لقت‭ ‬دينا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الرقصات‭ ‬الذى‭ ‬اشعلت‭ ‬بها‭ ‬الحفل‭.‬

‎كما‭ ‬وجدت‭ ‬بعض‭ ‬الحراسات‭ ‬النسائية‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬لتأمين‭ ‬الحفل‭.‬

‎وظهرت‭ ‬دينا‭ ‬في‭ ‬اجرأ‭ ‬ثوب‭ ‬رقص‭ ‬حيث‭ ‬اظهر‭ ‬الثوب‭ ‬جسمها‭ ‬عاريا‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الزوايا‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬فنية‭ ‬اخرى‭ ‬،‮ ‬‎أثارت‭ ‬كاميليا‭ ‬الدفراوي،‭ ‬ابنة‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬علا‭ ‬غانم،‭ ‬حالة‭ ‬جدل‭ ‬واسعة‭ ‬بعد‭ ‬نشرها‭ ‬صور‭ ‬حديثة‭ ‬لها‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬إنستجرام‮»‬‭.‬

‎ابنة‭ ‬علا‭ ‬غانم،‭ ‬نشرت‭ ‬صور‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬فستان‭ ‬أسود‭ ‬قصير‭ ‬وعاري‭ ‬الصدر،‭ ‬ووصفه‭ ‬الجمهور‭ ‬بأنه‭ ‬جرئ‭ ‬لأنه‭ ‬يظهر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬جسدها،‭ ‬ولا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬سنها‭.‬

‎من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬ربط‭ ‬متابعيها‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬والدتها‭ ‬في‭ ‬الشبه‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬نسخة‭ ‬ثانية‭ ‬عنها،‮ ‬‭ ‬وليست‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬كاميليا‭ ‬بهذه‭ ‬الجرأة‭ ‬حيث‭ ‬نشرت‭ ‬صور‭ ‬لها‭ ‬أكثر‭ ‬جرأة‭.‬

‎يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنانة‭ ‬علا‭ ‬غانم،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬“ظل‭ ‬الرئيس”،‭ ‬والذي‭ ‬عرض‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬الرمضاني‭ ‬وشارك‭ ‬فيه‭ ‬الفنان‭ ‬رامز‭ ‬جلال،‭ ‬ودينا‭ ‬فؤاد،‭ ‬وإيهاب‭ ‬فهمي،‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النجوم‭.‬

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