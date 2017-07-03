ثمانية أنواع من الغذاء تسبب 90 من الحساسية وتزيد قلق الأطفال

واشنطن‭ – ‬الأناضول‭: ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬حديثة،‭ ‬أن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حساسية‭ ‬الغذاء،‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬باضطراب‭ ‬القلق‭ ‬الذي‭ ‬يغذي‭ ‬مشاعر‭ ‬الخوف‭ ‬فى‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭.‬

الدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬جامعتي‭ ‬كولومبيا‭ ‬ويشيفا‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬دورية‭ (‬Journal‭ ‬of‭ ‬Pediatrics‭) ‬العلمية‭.‬

وللوصول‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة،‭ ‬درس‭ ‬الباحثون‭ ‬حالة‭ ‬80‭ ‬طفلًا‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬إلي‭ ‬12‭ ‬سنة،‭ ‬وكان‭ ‬نصفهم‭ ‬مصابين‭ ‬بحساسية‭ ‬الغذاء‭ ‬والنصف‭ ‬الآخر‭ ‬لا‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬حساسية‭ ‬الطعام‭.‬

وخضع‭ ‬المشاركون‭ ‬لاختبارات‭ ‬تشخيص‭ ‬مرض‭ ‬الربو،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬القلق‭ ‬واضطرابات‭ ‬المزاج‭ ‬أكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬والأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالربو‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬57‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حساسية‭ ‬الغذاء،‭ ‬مصابون‭ ‬بأعراض‭ ‬القلق،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬48‭ ‬بين‭ ‬قرنائهم‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬حساسية‭ ‬الطعام‭. ‬وعن‭ ‬سبب‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬الباحثون‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬حساسية‭ ‬الغذاء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مكلفة‭ ‬للأسرة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التسوق‭ ‬لإعداد‭ ‬الطعام‭ ‬والوجبات‭ ‬الخاصة‭ ‬بهؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تكلفة‭ ‬العلاج‮»‬‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬المطالب‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مستويات‭ ‬القلق‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬أقل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تزيد‭ ‬أعراض‭ ‬القلق‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‮»‬‭.‬

وحساسية‭ ‬الغذاء‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬على‭ ‬أكل‭ ‬معين،‭ ‬وتظهر‭ ‬هذه‭ ‬الحساسية‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬المسبب‭ ‬للحساسية‭ ‬فى‭ ‬غضون‭ ‬ثوانٍ‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬ساعتين‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭.‬

وتظهر‭ ‬الحساسية‭ ‬كطفح‭ ‬في‭ ‬الجلد،‭ ‬أو‭ ‬ضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس،‭ ‬وصعوبة‭ ‬في‭ ‬البلع‭ ‬أو‭ ‬تورم‭ ‬في‭ ‬الشفاه‭ ‬أو‭ ‬الأسنان‭ ‬أو‭ ‬الحلق،‭ ‬وانخفاض‭ ‬مفاجئ‭ ‬فى‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬وآلام‭ ‬في‭ ‬المعدة،‭ ‬وإسهال‭.‬

وهناك‭ ‬8‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬تسبب‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬حساسية‭ ‬الغذاء،‭ ‬هي‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬والبندق،‭ ‬والبيض‭ ‬والحليب‭ ‬والقمح‭ ‬وفول‭ ‬الصويا‭ ‬والسمك،‭ ‬والمحار‭.‬