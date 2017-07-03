أمازون تستحوذ على التجارة الالكترونية في الامارات

دبي‭- ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭: ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أمازون‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬الإثنين،‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬دوت‭ ‬كوم‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬منصة‭ ‬للتسوق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتجارة‭ ‬التجزئة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬ومقرها‭ ‬دبي‭.‬

وقالت‭ ‬الشركتان،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬تلقت‭ ‬‮«‬الأناضول‮»‬‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إن‭ ‬اتفاقية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬تتيح‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬لزبائن‭ ‬‮«‬أمازون‮»‬‭ ‬استخدام‭ ‬نفس‭ ‬بيانات‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬المجموعة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬دوت‭ ‬كوم‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬أمازون‭ ‬توصلت‭ ‬في‭ ‬مارس‭/ ‬آذار‭ ‬الماضي،‭ ‬لاتفاق‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬دوت‭ ‬كوم‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬جولدمان‭ ‬ساكس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬التي‭ ‬قدم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬صفقة‭ ‬دمج‭ ‬واستحواذ‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬الخطط‭ ‬الموضوعة‭ ‬للانتقال‭ ‬للمرحلة‭ ‬التالية،‭ ‬وتوفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والعروض‭ ‬للمستهلكين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬وتأسست‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬دوت‭ ‬كوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬كموقع‭ ‬مزاد‭ ‬علني‭ ‬يشبه‭ ‬الموقع‭ ‬العالمي‭ ‬‮«‬آي‭ ‬باي‮»‬،‭ ‬وكانت‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬‮«‬مكتوب‮»‬،‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ضمن‭ ‬صفقة‭ ‬البيع‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ياهو‮»‬‭ ‬في‭ ‬2009‭. ‬ويستقطب‭ ‬الموقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬زائر‭ ‬شهريًا،‭ ‬ويضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬منتج،‭ ‬ويدير‭ ‬عمليات‭ ‬محلية‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬والإمارات،‭ ‬ومصر،‭ ‬والكويت،‭ ‬ولديه‭ ‬مركز‭ ‬للتطوير‭ ‬والدعم‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬الأردن‭.‬

وأمازون‭ ‬المحدودة،‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬أمريكية‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تجارة‭ ‬الإلكترونيات،‭ ‬مقرها‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬سياتل‭ ‬بولاية‭ ‬واشنطن،‭ ‬وتعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬للبيع‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬