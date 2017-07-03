أمازون تستحوذ على التجارة الالكترونية في الامارات

دبي- محمد إبراهيم: أعلنت شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية، الإثنين، الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على شركة التجارة الإلكترونية «سوق دوت كوم»، وهي أكبر منصة للتسوق الإلكتروني وتجارة التجزئة في الشرق الأوسط، ومقرها دبي.
وقالت الشركتان، في بيان مشترك تلقت «الأناضول» نسخة منه، إن اتفاقية الاستحواذ تتيح في المرحلة الأولى لزبائن «أمازون» استخدام نفس بيانات الدخول إلى مواقع المجموعة للاستفادة من خدمات موقع «سوق دوت كوم».
كانت أمازون توصلت في مارس/ آذار الماضي، لاتفاق للاستحواذ على «سوق دوت كوم».
ورغم أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، إلا أن بنك جولدمان ساكس الأمريكي، التي قدم الاستشارات الخاصة بها وصفها بأنها «أكبر صفقة دمج واستحواذ على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط». وأضاف البيان، أنه يتم العمل وفق الخطط الموضوعة للانتقال للمرحلة التالية، وتوفير المزيد من المنتجات والعروض للمستهلكين في المنطقة بأسرع وقت ممكن. وتأسست «سوق دوت كوم» في 2005 كموقع مزاد علني يشبه الموقع العالمي «آي باي»، وكانت جزءًا من عائلة «مكتوب»، ولكنها لم تكن ضمن صفقة البيع مع شركة «ياهو» في 2009. ويستقطب الموقع أكثر من 45 مليون زائر شهريًا، ويضم أكثر من 8.4 ملايين منتج، ويدير عمليات محلية في السعودية، والإمارات، ومصر، والكويت، ولديه مركز للتطوير والدعم الفني في الأردن.
وأمازون المحدودة، هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في تجارة الإلكترونيات، مقرها يقع في سياتل بولاية واشنطن، وتعتبر أكبر شركة للبيع على الإنترنت في العالم.