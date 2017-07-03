احتراق حافلة سياح في المانيا 

أسوأ‭ ‬حوادث‭ ‬الحافلات‭ ‬السياحية‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وايطاليا

ميونخ‭ (‬ألمانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قضت‭ ‬النيران‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬حافلة‭ ‬تنقل‭ ‬سياحا‭ ‬الاثنين‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬مما‭ ‬أوقع‭ ‬30‭ ‬جريحا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بحسب‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬18‭ ‬مفقودا‭ ‬والى‭ ‬انها‭ ‬تخشى‭ ‬سقوط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭. ‬وقال‭ ‬يورغن‭ ‬شتادلر‭ ‬احد‭ ‬المتحدثين‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬التلفزيونية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أوهام‭ ‬لدينا‭ ‬والامال‭ ‬تتضاءل‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‮»‬‭ ‬بالعثور‭ ‬على‭ ‬ناجين‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬اخرى‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬تدعى‭ ‬آن‭ ‬هوفر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬الركاب‭ ‬‮«‬من‭ ‬المسنين‮»‬‭ ‬وان‭ ‬قسما‭ ‬منهم‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الحافلة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬

وتابع‭ ‬شتادلر‭ ‬ان‭ ‬بعض‭ ‬الجرحى‭ ‬ال30‭ ‬تم‭ ‬اخراجهم‭ ‬من‭ ‬الحافلة‭ ‬المشتعلة‭ ‬وهم‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬خطيرة‭.‬

واعتقدت‭ ‬أجهزة‭ ‬الاسعاف‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬ان‭ ‬المفقودين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الهرب‭ ‬الى‭ ‬الغابة‭ ‬المجاورة‭ ‬لكن‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬لم‭ ‬تفض‭ ‬الى‭ ‬نتيجة‭ ‬مما‭ ‬يحمل‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‭ ‬ان‭ ‬الجميع‭ ‬علقوا‭ ‬في‭ ‬الحريق‭.‬

بعيد‭ ‬الساعة‭ ‬07,00‭ (‬05,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬صدمت‭ ‬الحافلة‭ ‬العالقة‭ ‬في‭ ‬الازدحام‭ ‬قاطرة‭ ‬صغيرة‭ ‬أمامها‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬اشتعال‭ ‬النار‭ ‬فيها‭ ‬بالكامل‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬ان‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬المسنين‭ ‬كان‭ ‬يرافقها‭ ‬سائقان‭ ‬وكانواقادمين‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬ساكسونيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.‬وتابعت‭ ‬ان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬والموت‭ ‬ونقلوا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مروحيات‭ ‬الى‭ ‬مستشفيات‭ ‬المنطقة‭. ‬ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مونشبورغ‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حرجية‭ ‬وجبلية‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬مقاطعتي‭ ‬بافاريا‭ ‬وتورينجيا‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬التشيكية‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬‮«‬ايه‭ ‬9‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاتجاهين‭.‬

واستقدمت‭ ‬السلطات‭ ‬عدة‭ ‬مروحيات‭ ‬إغاثة‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬بينما‭ ‬تجمع‭ ‬شرطيون‭ ‬ومسعفون‭ ‬وفنيون‭ ‬حول‭ ‬الهيكل‭ ‬المتفحم‭ ‬للحافلة‭.‬

‭ ‬حوادث‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬

في‭ ‬المانيا،‭ ‬أوقع‭ ‬أسوأ‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الاخيرة‭ ‬20‭ ‬قتيلا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المسنين‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬هانوفر‭ (‬غرب‭) ‬في‭ ‬4‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2008،‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مرده‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬قيام‭ ‬احد‭ ‬الركاب‭ ‬بالتدخين‭ ‬في‭ ‬الحمام‭.‬

في‭ ‬فرنسا،‭ ‬أوقع‭ ‬حادث‭ ‬اصطدام‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬شاحنة‭ ‬وحافلة‭ ‬تنقل‭ ‬مسنين‭ ‬43‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬بويسغان‭ (‬جنوب‭ ‬غرب‭) ‬في‭ ‬23‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2015‭. ‬واشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬سريعا‭ ‬في‭ ‬العربتين‭ ‬بينما‭ ‬علق‭ ‬الركاب‭ ‬داخلهما‭.‬

في‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬قضى‭ ‬45‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬اصطدام‭ ‬بين‭ ‬قطار‭ ‬وحافلة‭ ‬عند‭ ‬تقاطع‭ ‬للسكك‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مارغانيتس‭ (‬وسط‭ ‬شرق‭) ‬في‭ ‬12‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2010،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الحادث‭ ‬الاكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭. ‬في‭ ‬21‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬اشتعلت‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حافلة‭ ‬مجرية‭ ‬تنقل‭ ‬مراهقين‭ ‬بعد‭ ‬اصطدامها‭ ‬بجسر‭ ‬عائم‭ ‬عند‭ ‬خروجها‭ ‬من‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬فيرونا‭ ‬بايطاليا‭ ‬عند‭ ‬عودتها‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الالب‭ ‬الفرنسية‭. ‬وساهمت‭ ‬شجاعة‭ ‬مدرس‭ ‬للتربية‭ ‬البدنية‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬لانقاذ‭ ‬طلاب‭ ‬في‭ ‬الحالفة‭ ‬مع‭ ‬انه‭ ‬مصاب‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬تفادي‭ ‬وقوع‭ ‬حصيلة‭ ‬أكبر‭.‬