 احتفال غريب في الموصل

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فاتح عبد السلام

المعركة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬لتطهير‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬،ولو‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬صغيرة‭ ‬جداً‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬تضحيات‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والمدنيين‭ ‬،‭ ‬ونجد‭ ‬ان‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬تقيم‭ ‬‮ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭ ‬،احتفالاً‭ ‬أو‭ ‬استعراضاً‭ ‬بانتهاء‭ ‬العمليات‭ ‬وتحقيق‮ ‬‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬نفسه‮ ‬‭ . ‬أمر‭ ‬غريب‭ ‬،‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬قيادة‭ ‬داخل‭ ‬قيادة‭ ‬،‭ ‬وكيف‭ ‬توافق‭ ‬عمليات‭ ‬قادمون‭ ‬يانينوى‭ ‬أو‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬أو‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يجري‭ ‬فيه‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الصغير‭ ‬المتبقي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬كيف‭ ‬تكون‭ ‬معنويات‭ ‬الجندي‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬في‭ ‬الازقة‭ ‬وخلفه‭ ‬جنود في‭ ‬نفس‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬يحتفلون‭ ‬ويلقي‭ ‬ضباطهم‭ ‬كلمات‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ .‬؟‭ ‬أهذا‭ ‬وقت‭ ‬استعراضات؟

هناك‭ ‬مَن‭ ‬يقول‭ ‬لماذا‭ ‬تذكر‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل،‭ ‬ذلك‭ ‬إنّ‭ ‬المهم‭ ‬نتائج‭ ‬المعركة‭ ‬في‭ ‬دحر‭ ‬العدو‭ ‬الداعشي‭ . ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أقوله‭ ‬أنا‭ ‬أيضاً‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬المعركة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬الاحتفال‭ ‬أو‭ ‬الاستعراض‭ ‬بساعات‭ ‬،ارسل‭ ‬داعش‭ ‬انتحاريين‭ ‬في‭ ‬محلة‭ ‬الميدان‭ ‬والشهوان‭ ‬والقليعات‭ ‬المحاصرة‭ ‬وقدمنا‭ ‬تضحيات‭ . ‬اشارتي‭ ‬للموضوع‭ ‬هنا‭ ‬تتعلق‭ ‬بما‭ ‬يوحيه‭ ‬الاحتفال‭ ‬الجزئي‭ ‬من‭ ‬اسراع‭ ‬مبالغ‭ ‬فيه‭ ‬لاعلان‭ ‬نصر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬من‭ ‬يحميه‭ ‬ويعززه‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬ينقلب‭ ‬الى‭ ‬مهالك‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬اليرموك‭ ‬قبل‭ ‬اسبوع‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الجمهوري‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ . ‬ثم هل‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يعبر‭ ‬الاحتفال‭ ‬الجزئي‭ ‬عن‭ ‬ارادة‭ ‬جميع‭ ‬القادة‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬اقرار‭ ‬حالة‭ ‬انتهاء‭ ‬العمليات‭ ‬واقتلاع‭ ‬العدو‭ ‬من‭ ‬جذوره‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬؟‭.‬

انتهاء‭ ‬معارك‭ ‬محور‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬انجاز‭ ‬المهمة‭ ‬كاملة‭ ‬مادام‭ ‬الجنود‭ ‬يقاتلون‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬أخرى‭.‬

ما‭ ‬حدث‭ ‬يؤكد‭ ‬حالة‭ ‬ضياع‭ ‬السيطرة‭ ‬المركزية‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬العسكري‭ ‬والرؤية‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬الاهداف،‭ ‬وهي‭ ‬مهمة‭ ‬القائد‭ ‬الاعلى‭.‬

المسألة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬اعلامية‭ ‬،‭ ‬وسباق‭ ‬نحو‭ ‬الظهور‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬،‭ ‬فالعدو‭ ‬يعتمد‭ ‬الصبر‭ ‬حتى‭ ‬اقتناص‭ ‬الفريسة‭ ‬،‭ ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬عن‭ ‬منزلق‭ ‬التسرع‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬اثبتت‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬والجيش‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬والشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬أيضاً‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬،ولو‭ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة‭ ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬نوع‭ ‬التدريب‭ ‬والسلاح‭ ‬،ولكن‭ ‬الخشية‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقيدة‭ ‬يخضع‭ ‬لها‭ ‬المقاتلون‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬توجيه‭ ‬،‭ ‬وبالتالي‮ ‬تحدث‭ ‬التصرفات‭ ‬التي‭ ‬تسيء‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬بمجملها‭ ‬أو‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬تماسكها‭ .‬هل‭ ‬يجوز‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالنصر‭ ‬والمعركة‭ ‬مستمرة‭ ‬؟‭ ‬أم‭ ‬ان‭ ‬جهة‭ ‬الداخلية‭ ‬وشرطتها‭ ‬لا‭ ‬تدري‭ ‬بما‭ ‬هوعليه‭ ‬جانب‭ ‬القتال‭ ‬لدى‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬أو‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬عدة‭ ‬كيلومترات‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬أحياناً‭ .‬

كما‭ ‬ان‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالنصر‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الاحوال‭ . ‬هنا‭ ‬معركة‭ ‬طاحنة‭ ‬ابيدت‭ ‬المدينة‭ ‬فيها‭ ‬إلاّ‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬ربي‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬المؤذي‭ ‬اقامة‭ ‬احتفالات‭ ‬فوق‭ ‬انقاض‭ ‬البيوت التي‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬تحتها‭ ‬جثث‭ ‬منسية‭.‬

الاحتفال‭ ‬في‭ ‬المحصلة‭ ‬ضروري‭ ‬لاظهار‭ ‬ثمرة‭ ‬النصر‭ ‬لكنه‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬قرار‭ ‬مدروس‭ ‬في‭ ‬التوقيت‭ ‬والمكان‭ ‬والنوعية‭.‬

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لندن