 احتفال غريب في الموصل

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فاتح عبد السلام
المعركة لا تزال مستمرة لتطهير الموصل من تنظيم داعش ،ولو في مساحة صغيرة جداً ، ولا يزال هناك تضحيات في القوات المسلحة والمدنيين ، ونجد ان الشرطة الاتحادية تقيم في يوم الاحد الماضي ،احتفالاً أو استعراضاً بانتهاء العمليات وتحقيق النصر في الجانب الغربي من الموصل نفسه . أمر غريب ، هل هناك قيادة داخل قيادة ، وكيف توافق عمليات قادمون يانينوى أو وزارة الدفاع أو القائد العام للقوات المسلحة على هذا الاحتفال في وقت يجري فيه قتال عنيف جدا في الجزء الصغير المتبقي من المدينة. كيف تكون معنويات الجندي الذي يقاتل في الازقة وخلفه جنود في نفس الجزء من المدينة يحتفلون ويلقي ضباطهم كلمات من على المنصات .؟ أهذا وقت استعراضات؟
هناك مَن يقول لماذا تذكر هذه التفاصيل، ذلك إنّ المهم نتائج المعركة في دحر العدو الداعشي . وهذا ما أقوله أنا أيضاً ، لكن المعركة لا تزال مستمرة ، وبعد ذلك الاحتفال أو الاستعراض بساعات ،ارسل داعش انتحاريين في محلة الميدان والشهوان والقليعات المحاصرة وقدمنا تضحيات . اشارتي للموضوع هنا تتعلق بما يوحيه الاحتفال الجزئي من اسراع مبالغ فيه لاعلان نصر لا يزال بحاجة الى من يحميه ويعززه لكي لا ينقلب الى مهالك كما حدث في حي اليرموك قبل اسبوع او في المستشفى الجمهوري قبل شهر . ثم هل يمكن ان يعبر الاحتفال الجزئي عن ارادة جميع القادة العراقيين في اقرار حالة انتهاء العمليات واقتلاع العدو من جذوره من الموصل ؟.
انتهاء معارك محور لا يعني انجاز المهمة كاملة مادام الجنود يقاتلون في محاور أخرى.
ما حدث يؤكد حالة ضياع السيطرة المركزية على التوجه العسكري والرؤية في انجاز الاهداف، وهي مهمة القائد الاعلى.
المسألة لن تكون اعلامية ، وسباق نحو الظهور على الشاشات ، فالعدو يعتمد الصبر حتى اقتناص الفريسة ، ولابد أن تكون القوات العراقية في منأى عن منزلق التسرع ، وقد اثبتت قوات مكافحة الارهاب والجيش العراقي ، والشرطة الاتحادية أيضاً كفاءة عالية في التعامل في الميدان ،ولو بدرجات متفاوتة استناداً الى نوع التدريب والسلاح ،ولكن الخشية ان يكون هناك أكثر من عقيدة يخضع لها المقاتلون ، ومن ثم أكثر من رؤية وأكثر من توجيه ، وبالتالي تحدث التصرفات التي تسيء للقوات العراقية بمجملها أو تؤثر في تماسكها .هل يجوز الاحتفال بالنصر والمعركة مستمرة ؟ أم ان جهة الداخلية وشرطتها لا تدري بما هوعليه جانب القتال لدى مكافحة الارهاب أو الجيش العراقي ، على بُعد عدة كيلومترات أو ربما مئات الأمتار أحياناً .
كما ان الاحتفال بالنصر في الموصل لن يكون بهذا الشكل في كل الاحوال . هنا معركة طاحنة ابيدت المدينة فيها إلاّ من رحم ربي ، ومن المؤذي اقامة احتفالات فوق انقاض البيوت التي ربما لا يزال تحتها جثث منسية.
الاحتفال في المحصلة ضروري لاظهار ثمرة النصر لكنه يحتاج الى قرار مدروس في التوقيت والمكان والنوعية.
رئيس التحرير
لندن