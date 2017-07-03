نائب يقترح مبادرة لحل أزمة بغداد والإقليم

البرلمان يباشر اليوم جلساته بقراءة عدد من القوانين

بغداد – قصي منذر

يعقد مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القوانين بعد انتهاء العطلة التشريعية . وقال النائب عن دولة القانون عبد الهادي موحان لـ (الزمان) ان (جدول اعمال الجلسة يتضمن القراءة الاولى لقانون انضمام العراق لاتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 و تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وكذلك قانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم 6 لسنة 2008 )، واكد ان الجلسة تشهد ايضا التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم 5 لسنة 1999 والقراءة الاولى لقانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق وايران)، مشيرا الى ان (البرلمان سيناقش التعديل الاول لقانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015)، وتابع موحان ان (الجلسة تشهد تأدية اليمين الدستورية لفرات محسن بدلا عن النائب محمد الطائي).

فيما اعلن رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا عن وجود مساعٍ لتعديل قانون المفوضية لزيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين الى 10 اسماء.

وقال كنا في تصريح امس إن (البرلمان امام مسؤوليات ترتبط بتوقيتات دستورية وقانونية تتعلق بانتخابات مجالس المحافظات التي اعلن عنها دون تقديم اي حزب او كتلة لقائمة انتخابية)، مشيرا الى ان (الامر الاخر يرتبط بمفوضية الانتخابات وحسم مصير المفوضية الحالية واستكمال اختيار اعضاء مجلس المفوضين الجدد)،لافتا الى ان (اسماء المرشحين تم اختزالهم بـ110 اسماء وفقا للمعايير التي تم اعتمادها بالمقابلات والاختيار)، مؤكدا ان (هناك جهودا لتخفيض العدد الى 9 وهو عدد اعضاء مجلس المفوضين وقد نسعى الى تعديل بسيط على قانون المفوضية ليكون 10 اسماء على اساس ان رئيس مجلس المفوضين لا يصوت على القرارات مما يعني ان العدد المتبقي هو زوجي، وهذا يؤكد اهمية وجود مقعد اخر كي يكون التصويت بعدد فردي). من جهة اخرى طرح النائب عن كتلة تغيير الكردستانية مسعود حيدر مبادرة لتسوية الخلاف بين بغداد واقليم كردستان.وقال حيدر في تصريح امس (اقترح تقديم الاقليم 17 بالمئة من مجموع صادرات العراق النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا الى الحكومة المركزية مقابل تسديد مستحقات الاقليم المنصوص عليها بالموازنة للسنة المالية الحالية)، مبينا ان (موافقة الطرفين على تفعيل المقترح سيكون بوابة مهمة للحوار وحل جميع الخلافات الاخرى العالقة منذ اعوام بما يحقق النتائج المرجوة والتي تخدم جميع الاطراف)، لافتا الى ان (هناك تصعيدا ومواقف متشنجة بين الطرفين مع حالة من التوتر والفتور بالمباحثات بعد فشل الجولات الماضية)، منوها الى ان (استمرار حالة الفتور لن تخدم اي طرف وسيكون المستفيد منها اعداء البلد والشعب)، وتابع حيدر ان (هناك تطورا واضحا وملموسا في الملف الامني والعسكري بعد الانتصارات التي تحققها القوات الامنية والقوات الساندة لها وما افرزته من تحرير لمناطق كثيرة ابرزها مدينة الموصل).