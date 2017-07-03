الدوحة ترد رسمياً على المطالب ودول الحصار تنذر بتصعيد تدريجي

الكويت – الزمان

تسلّم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية من نظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني تضمنت الرد الرسمي للدوحة على المطالب الـ13 التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.وقام وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بتسليم الرد بعد وصوله الى الكويت صباح امس وذلك بعد موافقة دول المقاطعة على تمديد المهلة الممنوحة للدوحة لتلبية المطالب 48 ساعة. ولم تترشح تفاصيل دقيقة عن الرد القطري في حينه الا ان مراقبين يرون أن قطر مستعدة للتفاوض مع دول الحصار بشأن مختلف الملفات باستثناء القضايا السيادية ومنها الاتفاق العسكري مع تركيا، والعلاقات مع إيران والموقف من بعض طلبات اللجوء السياسي وقناة الجزيرة.بدوره، أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن المهلة الممنوحة لقطر إذا انتهت من دون رد فلن تحدث بعدها (ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية).ورجح الوزير الإماراتي أن يكون للولايات المتحدة والدول الأوربية دور في أي اتفاق مستقبلي مع الدوحة بشأن تمويل الإرهابيين وإيوائهم والتحريض على الإرهاب وتقديم دعم سياسي للإرهابيين.ولفت إلى أن مراقبين (سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين إرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها على الإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر)، مؤكدًا أن بلاده (أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ ، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لن تتأثر بالأزمة ولن يتعطل عملها). ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في القاهرة غدًا الأربعاء، لبحث الخطوات المقبلة إزاء الأزمة الخليجية. وأعلنت القاهرة أن الاجتماع سيُعقد بناء على دعوة من وزير خارجيتها سامح شكري.