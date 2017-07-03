الجوية يعود من الجنوب بنقطة والوسط يعرف سكة الإنتصارات

اليوم قمة الجولة 14 بين الزوراء والنفط في الشعب

الناصرية – باسم الركابي

تجري اليوم مباراة واحدة في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم بين فريقي الزوراء في الموقع الخامس 59 نقطة والمتصدر النفط 67 نقطة وسط تضاعف الضغوط على الفريقين حيث الزوراء والاهتمام بالنتيجة من اجل العودة الى موقعه الرابع من خلال اقوى سلاح هجومي عندما سجل العدد الاكبر من الاهداف 58 والظهور الجيد في اخر ثلاث مباريات عندما تعادل مع الجوية بهدف والتغلب على النجف والبحري ويظهر في المستوى الفني والانتقال الى المواقع الحقيقية وسيكون امام الاختبار الحقيقي ومهمة الفوز وتأكيده عبر صفوف الفريق المتكاملة التي استعادة دورها ولو من بعيد الى دائرة بعد التفريط بالكثير من النقاط التي سببت في تأخره في المنافسة التي دخلها دفاع عن اللقب الذي يبدو اليوم بعيد عنه لكنه

ويامل ان ينجح في اخر المباريات في الدوري التي تظهر لمصلحته ومواصلة تحقيق النتائج واكمال انتصاراته لتحسين الموقع وابقاء انظاره على اللقب عبر الاستفادة من مبارياته الست الاخيرة وان تأتي بقية نتائج فرق المقدمة لمصلحته وان حدث هذا الامر مؤكد سيغير من حسابات الفريق في موسم اختلف عن الماضي في كل التفاصيل عندما انهاه بسجل ابيض من دون خسارة مع انه اليوم يمتلك اللاعبين المطلوبين في اغلب المواقع فضلا عن وجود البدائل

ضغوط كبيرة

ويدرك عصام حمد الضغوط الكبيرة من قبل جمهور الفريق الذي سيحضر بكثرة للمؤازرة سعيا لدعم المهمة لعبور مواقع النفط وتقليص الفجوة الى خمس نقاط وايقاف مرور النفط والتقليل من جهوده في الصراع على اللقب عبر رغبة الفرق الجماهيرية حيث الشرطة والجوية والزوراء ومعها الوسط في ايقاف وعرقلة تقدمها في المباريات المقبلة وهذا يصب لمصلحة الجوية الذي يمر في وضع مناسب رغم تعادله مع نفط الجنوب ورفع رصيده الى 61 نقطة وتظهر قدرة الجوية الفنية وواقع المباريات في دعم موقفه في سحب الصدارة من النفط منتظرا خدمة الزوراء قبل ان يلعب في مباراة تحصيل حاصل مع البحري نهاية الاسبوع الجاري

فريق الزوراء

الزوراء فرض نفسه في هذه الايام من خلال الاسماء التي تمثله وحالة الانتباه والنتائج والتحول فيها بعدما نجح في تحقيق نتيجتين متتاليتين من خارج ملعبه وهذا جانب مهم عندما يفرض الخسارة على فريقي النجف والبحري رغم ظروف المباراتين من حيث وقت لعبها كما يظهر الزوراء قويا في الهجوم الذي اخذ يمنح الفريق النتائج المطلوبة كما تحسن اداء الدفاع وظهور ردة فعل اللاعبين امام اي تاخر كما حصل مع الجوية قبل ان يقهر النجف بين جمهوره والحال للبحري ويرى نفسه امام فرصة في الصراع على احد المراكز الثلاثة الاولى سعيا لمشاركة خارجية والاهم تعديل الموقف لانه البطل الذي ربما يقنع جمهوره في الحصول ولو على المركز الثالث الذي يظهر بعيدا عنه امام تمسك الشرطة وهو الاخر في وضع مناسب ونجح في قلب تاخره مع الوسط إلى فوز لكنه سيكون في حالة انتظار في الدور الحالي ومؤكد ذلك سيؤثر على موقفه اذا ما نجح الجوية في مباراته مع البحري الاسبوع الحالي وهو ما يمنحه التقدم وملاحقة الشرطة الاسبوع الحالي وسيكون في افضل ايامه اذا ما خسر النفط مع الزوراء

الزوراء اليوم في وضع مناسب ومر من مشاكل فنية بنتائجه لتي منحته دعما كبيرا وجعلت منه اكثر ثقة امام امال موقف المنافسة التي تتطلب منه الفوز في جميع مبارياته الاخيرة وهو متحفز لمهمة اليوم التي تشكل اهمية كبيرة في ايقاف نتائج النفط وهو ما يريده جمهوره في ان يخطف النقاط كاملة لاكثر من سبب منها ايقاف تقدم المتصدر ومن ثم ملاحقته بشدة ولان النتيجة الزوائية ستمنحه عبور عقد الستين نقطة وتقليص الفجوة مع النفط في حسابات اختلفت اليوم اكثر من ذي قبل امام تصاعد المنافسات بوضعها الحالي

بأفضل حالاته

فريق النفط يمر في افضل حالاته عندما حقق 19 انتصارا وهو الاكثر بين عموم الفرق ويحرص على مواصلة تحقيق النتائج من اجل الاستمرار في الصدارة وتوسيع فارق النقاط مع ملاحقيه امام ماتبقى له من مباريات هي من تحسم الموقف الذي لايريد ان يغامر به بعد التقدم والامساك في الصدارة لهذه الفترة الطويلة وهو يقدم نفسه منذ البداية في افضل حال ولازال يقدم مبارياته بمستوى فني عالي من خلال مجموعة لاعبين وقد يلعب في ظروف افضل من الزوراء مدعوما بالنتائج وفارق النقاط الثمان وبعيد عن ضغط الجمهور ومؤكد سيلعب برغبة الفوز امام فرصة التقدم بخطوة مهمة لتجنب مهمة النفط القادمة مباشرة ولان غير ذلك سيقلل من حظوظ الصراع على اللقب لان اللقاء القادم سيكون مع الجوية ويخرج في مهمة صعبة الى كربلاء وسيكون بعدها في انتظار ويستقبل نفط الجنوب ويستقبل في اخر مبارياته الامانة اي له بعد خمس مباريات

ما يشغل بال المدرب حسن احمد كيفية التغلب في اخر مبارياته امام فرصة الحصول على اللقب بعد التصدر للفترة الطويلة من خلال جهود اللاعبين الذين يدركون اهمية اللعب بقوة وتركيز وحذر شديد والتقدم خطوة خطوة وان يعكسوا سيطرتهم على اخر المواجهات التي هي من تحدد مصير اللقب الذي يرى اهل النفط احقية الحصول عليه بعدما قدم الفريق كل ما لديه في انطلاقة قوية ومهمة زادت من اداء اللاعبين وتحقيق النتائج المهمة والاستمرار بها الى النهاية امام النظر للحصول على اللقب

تجهيز العناصر

ويكون المدرب قد جهز عناصره لاهم المواجهات في المرحلة الحالية والتي تشكل نتيجتها اهمية استثنائية للفريق الذي يريد الامساك بالصدارة وتعزيز تواجده امام ماتبقى له من مبارياته الخمسويعلم المدرب ان نتيجتي الزوراء والجوية هما من يحدد مستقبل الفريق ما يدفع جهازه الفني لادارة مباراة اليوم بحذر شديد وتركيز ولانه سيلعب بشعار لابديل عن الفوز عبر طريقة للعب التي سيضعها حسن احمد ومجموعة اللاعبين في حساباتهم لان الزوراء قوي وتحسن في الفترة الاخيرة ولان النفط متصدر ولايريد اهدار فرصة المنافسة على اللقب التي اقترب منها وهو اليوم في افضل حال ولان النفط هو الاخر يمتلك ثاني افضل قوة هجومية سجلت 54 هدفا قبل ان يعود المهاجم ايمن حسين ووجود بقية اللاعبين مع اهمية النتيجة على مستقبل الفريق الذي يحلم بالحصول على اللقب الذي يشعر انه الاقرب اليه من بقية الفرق ويحضى باهتمام كبير من المراقبين والمتابعين على امل ان يحصل عليه اللقب ويخرجه من سيطرة ونفوذ الفرق الجماهيرية والاهم هنا ان يلعب النفط من دون محترفين وجسد قوة اللاعبين الواعدين الذين سيختار المدرب تشكيلته اليوم سعيا لتحقيق الفوز العشرين والتوجه بقوة للأمام عبر تقديم الاداء المنتظر من الفريقين في ان يرتقيا لى مستوى المهمة خاصة وانها المباراة لتي تجري اليوم متوقع ان تحضى بمتابعة كبيرة ليس من انصار الزوراء حسب بل من فرق الشرطة والجوية امام حسابات النتيجة وبعد تعادل الجوية ونفط الجنوب

تعادل الجنوب والجوية

المستفيد الاول من تعادل نفط الجنوب والجوية بهدف من المباراة التي جرت امس الاول في البصرة بهدف كان فريق النفط الذي يرى في النتيجة من مصلحته لانها افضل من الفوز الذي كاد ان يمر للمضيف لو توزان اكثر بعد تقدمه بهدف فيصل كاظم 65 من وقت المباراة التي سارت مملة لغاية تسجيل الهدف المذكور ابرز ملامح الوقت قبل ان يحفز الجوية الذي اندفع وانتقل لمنطقة الجنوب بعدما وجد نفسه متأخرا وقد يتعرض للخسارة قبل ان تنجح جهود اللاعبين في الضغط على دفاع الجنوب عبر الانفتاح على الجانبين وتحويل الكرات نحو منطقة الهدف بسبب تكتل دفاع الجنوب واغلاق منطقة الوسط امام تصاعد الضـــــــغط الجـــــــــوي الذي اثمر عن احتساب ركلة جزاء 74 نفذها امجد راضي لياخذ المباراة للتعادل ويمنح فريقه فرصة اللعب بقوة من اجل تحقيق الفوز الذي كاد ان ياتي لولا يقظة الحارس عدي طالب الذي تصدى لاكثر من كرة طتلك التي سددها علاء محسن حولها الحارس الى ركنية وكادت محاولات الجوية الذي استفاق وصحى وكاد ان تقلب تاخره الى فوز لكنه اكتفى بالتعادل وليعود بنقطة عندما رفع رصيده الى 61 نقطة في الموقع الثالث بنفس رصيد نفط الوسط متقدما عليه بفارق الاهداف فيما رفع الجنوب هو الاخر الى 35 متقدشما لموقع نفط ميسان العاشر بفارق الاهداف عن نفط ميسان

تعادل بطعم الخسارة

ويرى جمهور الجوية ان التعادل كان بطعم الخسارة وتظهر مرة اخرى مشاكل اللعب في ملاعب المحافظات امام حاجة النقاط لملاحقة المتصدر في اهم ايام المنافسة والصراع على الصدارة التي تحتاج الى النتائج الايجابية بعدما خسر اربع نقاط ما يضعه امام مشكلة النتائج مرة اخرى لان اي تعثر هنا في هذه الاوقات لايخدم المهمة وسيظهر تاثيرها السلبي امام فارق النقاط الست وقد يفقد الجوية توازنه في المواجهات المقبلة عندما يحل ضيفا على النفط في مهمة صعبة سيلعبها تحت ضغط النتيجة بعد الذي حصل في البصرة والمستوى المتواضع الذي قدمه الفريق المؤكد تأثر بوقت اللعب وحرارة الجو تحت انظار جمهوره الذي لايقبل اي اعذار فقط يريد الفوزفي حسابات دقيقة تتطلب الفوز فيما تبقى من مباريات امام فرصة المنافسة على الصدارة التي يتمتع فيها النفط الذي تقبل النتيجة والخدمة التي اسداها له ابن جلدته الجنوب قبل ان يتواجها في الدور المقبل في وقت تعد النتيجة كسبا لاصحاب الارض الذين خلقوا المتاعب للجوية وكادةا ان يضعوه في المحذور ويلحق به الخسارة الثانية بعدما قدم مباراة مناسبة.

وكان امام فرصة مهمة في الخروج بفوائد اخرى لو حافظ على تقدمه لكنه افتقد للحلول لاجهاض مهمة الجوية ومع ذلك فقد تقدم الجنوب موقعا للامام وهذا مهم جدا في ان يحصل على نقطة من الجوية الذي يمر في افضل ايامه لكن قدرة لاعبي الجنوب والاستفادة من ظروف اللعب والوضع الفني المختلف الذي كان عليه لاعبو الجوية الذين لم يعملوا كما كان منتظرا منهم في عكس المستوى الفني وفي اللعب من اجل الفوز قبل ان يتعثر ويخسر نقطتين مهمتين في هذه الاوقات التي تظهر الاهمية عند الاهداف

فوز الوسط على فريق الحسين

واستعاد الوسط توازنه بالعودة لسكة الانتصارات في الفوز على فريق الحسين بثلاثة اهداف دون رد ليمحو اثار خسارتي الميناء والشرطة ويشارك الجوية بعدد النقاط ويتخلف عته بالأهداف ولكل منهما 61 نقطة بعد الفوزالذي خرج به الوسط الذي يامل هاتف شمران ان يمهد لنتيجة مماثلة يوم غد عندما يستقبل الطلاب في مهة لاتبدو سهلة، ويدين الفريق بالفوز الى اللاعبين صالح سدير الذي سجل الهدف الاول فيما تمكن زيادحمد من تسجيل الهدفين الثاني والثالث قبل ان يخرج بالفوز الذي كان بامس الحاجة اليه بعد تراجع نتائجه منذ استئناف الدوري ويحاول ترميم الامور وتجاوز هفوات المباراتين الاخيرتين من خلال توظيف جهود اللاعبين لدعم المهمة التي تغيرت بوجه هاتف شمران في اهم الايام عندما تراجع الفريق بهذه الكيفية بعدان استمر متقدما في المواقع الثلاثة الاولى لفترات طويلة ويامل ان يستفيد من بقية مبارياته الاربع امام الطلاب والجوية والنجف والبحري وسيلعب ثلاث منها في النجف ويخرج للبحري وتظهر جميعها مواجهات صعبة امام مهمة الفريق الساعي للخروج بموقع الموسم الماضي الذي نقله للمشاركة العربية التي يواجه فيها مصاعب اما لتحضير المتعثر الذي انعكس على الفريق محليا عندما تراجع رابعا في التسلسل الفرقي.

وامام فقط اربع مباريات على عكس النفط الذي بقيت له خمس والحال للجوية وله ثمان مواجهات وست للزوراء اي فارق المباريات سيعطل من تقدم الوسط المرشح للتراجع للموقع الخامس امام تقدم الزوراء وواقع المباريات المتبقية له واذا ما عبر النفط فان البقية ربما تكون تحصيل حاصل والاهم ان تهتم لجنة المسابقة في اقامة المباريان باوقات مناسبه تتيح للاعبين تقديم المستويات وللجمهور في الحضور. من جانبه يكون فريق الحسين قد تلقى الخسارة السابعة عشرة وبات مهدد بقوة للسقوط في دائرة الهبوط اذا ما نجح زاخو في التغلب على نفط ميسان بعدغد حتى التـــــــــعادل سيمنحه التقدم الى موقع فريق الحسين الذي يواجه مشكلة البقاء بحذر شديد بسبب ارتفاع النتائج السلبية اي اكثر من عدد مباريات مرحلة كاملة وهو ما يعكس ضعف قدرات الفريق الذي يعيش مشكلة البقاء التي تتوارى اليوم اكثر من اي وقت كان.وتظهر صعوبة المهمة اكثر تعقيدا امام ما بقى للفريق من مباريات عندمــــــــــا يخرج لكربلاء ولديه انتظار الجولة الخامسة عشرة ثم يلاعب الامانة ويستقبل النجف وقدلايقــــــــــــدر الفريق من حل ازمة البقاء امام هذه المباريات ولان الفـــــــــــريق هو من سهل عبور اقرانه في العبور بعدما تعثر في ملعبه وامام فرق بمستواه اي لم يحضى بتواجد في المنافسة

مباريات الاربعاء

وتجري يوم غد الاربعاء ثلاث مباريات وفيها يلعب كربلاء والحسين والجوية والبحري والوسط والطلبة.