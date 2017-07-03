وزير التعليم: إحالة نادي الطلبة إلى الإستثمار والشروع ببناء المنشآت الرياضية

بغداد – الزمان

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى دعمه لنادي الطلبة وهيئته الادارية تقديراً وتثميناً لتاريخ الانيق وسعيا للنهوض به الى مراتب متقدمة في جميع الالعاب الرياضية ولا سيما فريق كرة القدم المشارك في الدوري الممتاز.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه الخاص في مقر الوزارة رئيس و اعضاء الهيئة الادارية لنادي الطلبة والكادر التدريبي لفريق الكرة،

وقال العيسى ان نادي الطلبة احدى المؤسسات التي تفتخر بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما يتمع به من تاريخ عريق حافل بالانجازات والنجوم ويتطلب رعاية خاصة بهدف عودته الى تألقه السابق على الرغم من حالة التقشف والضائقة المالية التي عصفت بكل مجالات الحياة ومنها المجال الرياضي.

واضاف وزير التعليم ان الوزارة ماضية بشكل جاد الى احالة نادي الطلبة لشركة استثمارية رصينة وقادرة على بناء منشات رياضية وخدمية وترفيهية من ملاعب ومسابح وقاعات رياضية وبنايات ادارية، تعيد النادي الى ألقه و تسهم في بناء الفرق الرياضية والمنافسة محليا وخارجيا بهدف رسم الفرحة على وجوه جماهير الانيق.

وتابع العيسى لقد وجهنا الدوائر المختصة في الوزارة، الإعلان عن الفرصة الاستثمارية بصورة رسمية والإسراع في تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بالعملية الاستثمارية بغية الشروع ببناء المنشآت الخاصة بنادي الطلبة، م

شيرا الى ان الوزارة وجهت الجامعات الأهلية بتقديم الدعم المادي لنادي الطلبة وبمبالغ متفاوتة بين جامعة وأخرى تسهم بشكل او باخر في سد نسبة معينة من الضائقة المالية التي يمر بها الانيق.

وتعهد وزير التعليم العالي و البحث العلمي بايجاد المنافذ القانونية لدعم النادي ماديا خلال الموسم المقبل.

مؤكدا ان الميزانية المالية لنادي الطلبة ستختلف بشكل كبير خلال العام القادم بما يساعد و يعزز قدرة الانيق في المنافسة على لقب الدوري ولا سيما انه حاصل على المركز الثالث في الدوري الكروي بنسخته الماضية، مبينا أن الوزارة تتابع وبشكل دقيق عمل النادي وأن الأموال التي منحتها الوزارة للنادي تستثمر بالشكل الصحيح وحسبات نادي الطلبة تخضع للتدقيق في قسم الرقابة المالية ودائرة المفتش العام.

لافتا الى أنه لايمكن الاستناد والأخذ بما يدور من كلام، على حد قوله بشان وجود فساد مالي في نادي الطلبة.

وفي سياق متصل اكد وكيل الوزارة للشؤون الادارية الدكــــــــــــتور محمد عبد عطية السراج ان الوزارة ستعلن عن تفــــــــــــاصيل العملية الاستثمارية لنادي الطلبة في غضون أسبوعين مبينا ان الوزير وجه باتخاذ الاجراءات والســـــــــياقات القانـــــــــونية المتعلقة بإحالة النادي الى جهة استثـــــــــــــمارية تمكن الهيئة الادارية من الاعتماد على التمـــــــــــويل الذاتي في بناء الفرق الرياضية وتـــــــــهيئة المعسكرات الخارجـــــــــية والمشاركة في الفعاليات المحــــــــــلية والدولية فضلا عن تشـــــــــــييد صــــــــــرح رياضي جــــــــديد يليق بالنادي وتاريخه العريق.