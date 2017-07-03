سانشيز يرضخ لفضية البطولة أمام المانشفت

أرسنال يحدّد سعر التخلي عن مهاجمه

{ روسيا- وكالات: حدد نادي أرسنال الإنكليزي، سعر لاعبه التشيلي، أليكسيس سانشيز، للموافقة على رحيله، في ظل اهتمام بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي بالتعاقد معه. وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، أنّ عقد سانشيز ينتهي بعد 12 شهرًا، ولم يتم التمديد حتى الآن، ولذلك يخشى الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني للجانرز، رحيل اللاعب بالمجان، ولكنّه لن يتخلى عنه بأقل من 70 مليون إسترليني، ليمول صفقة ضم توماس ليمار، من موناكو الفرنسي. وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة الإسباني، يرغب في ضم ليمار أيضًا، ولكن عرض المدفعجية، قد يصل إلى 53 مليون إسترليني، مما قد يمنع النادي الكتالوني، من التفاوض مع اللاعب. وكان سانشيز، أثار جدلًا بعد تصريحاته التي قال فيها: أعلم جيدا مستقبلي، والفريق الذي سألعب لصالحه الموسم المقبل، ولكني لن أتحدث عن الأمر سوى بعد انتهاء بطولة كأس العالم للقارات، وهو ما فسره الكثيرون بقرب مغادرته لقلعة الإمارات. وساهم سانشيز، في حصد منتخب بلاده الميدالية الفضية، في كأس القارات، بعد الخسارة أمام المنتخب الألماني، بهدف نظيف في المباراة النهائية. وسجل سانشيز (28 عامًا)، 30 هدفًا، في جميع البطولات الموسم الماضي، في 51 مباراة لعبها بقميص الجانرز، كما صنع 19 هدفًا. ولم ينجح الجانرز، في التأهل لدوري أبطال أوربا، بعد إنهاء الموسم في المركز الخامس، ليشارك في اليورباليج، مما يعزز إمكانية مغادرة اللاعب الذي يبحث عن التتويج بالتشامبيونزليج.