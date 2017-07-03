جماهير تشيلي تشارك منتخب بلادها الحزن على ضياع الحلم

الماكنات الألمانية تحصد لقب القارات للمرة الأولى وتحتفل في برلين

{ برلين- وكالات: حقَّق منتخب ألمانيا، لقب بطولة كأس القارات، لأول مرة في تاريخه، بعدما انتصر على تشيلي (1-0) اول أمس الأحد، في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب كريستوفسكي، في سان بطرسبرغ بروسيا. وكان منتخب ألمانيا، خارج دائرة المرشحين للفوز باللقب، بعدما قرر يواكيم لوف، المدير الفني للمانشافت، إراحة عناصره الأساسية هذا الصيف، خوفًا عليهم من تلاحم المواسم، وإصابتهم بالإرهاق مع خوض كأس العالم في 2018.واعتمد لوف، على مجموعة من العناصر الشابة، والوجوه الجديدة خلال البطولة، بهدف التجربة وإيجاد بدائل لتعزيز المنتخب الأساسي. ولم يكن في حساب لوف نفسه أن يتوج بالبطولة، خاصة وأنه كان من المتحمسين لإلغائها، نظرًا لشعور اللاعبين بالإرهاق، إذ قال في تصريحات سابقة: لن أكون حزينا على الأرجح لو ألغيت كأس القارات 2021، حصل بعض اللاعبين على الراحة مني، لأني أعتقد أن 3 دورات في 3 أعوام، أمر غير مقبول. وتغير موقف لوف، تدريجيًا مع بداية البطولة، حيث وصف كأس القارات بالهدية، عشية المباراة الأولى، موضحًا: كأس القارات بمثابة هدية بالنسبة لي، ستساعدنا على الوصول الى أهدافنا العام المقبل وما بعده، وستساعد على تحسين لاعبينا، لهذا السبب أرى أن كأس القارات مهمة للغاية. اختار لوف، تشكيلة شابة يبلغ متوسط أعمارها 24 عامًا و4 أشهر، ولا تملك الخبرة الدولية الكافية، إلا أن هذه ليست المعجزة، بل إن الإعجاز كان في اعتماد المدرب الألماني، على 5 تشكيلات مختلفة خلال مباريات البطولة. وتمتع المنتخب الألماني، بمرونة خارقة، فمجموعة اللاعبين الذين ذهبوا إلى روسيا غير منسجمين، ولم يلعبوا مع بعضهم من قبل بانتظام، ومع ذلك تمكنوا من تصدر مجموعتهم برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن تشيلي. كما تمكنوا من اكتساح المكسيك، برباعية مقابل هدف، قبل أن يواجهوا تشيلي مجددًا في النهائي، ويفوزون بهدف نظيف.ولم يكتف لاعبو الصف الثاني للمانشافت بذلك، بل سيطروا على الجوائز الفردية للبطولة، إذ اختير جوليان دراكسلر، كأفضل لاعب في البطولة، كما فاز تيمو فيرنر بلقب الحذاء الذهبي، كأفضل هداف للبطولة، برصيد 3 أهداف. ومن الصعب الذهاب في هذا الاتجاه، لأن ألمانيا تمكنت من تحقيق كأس القارات، واستطاع منتخبها للشباب أيضًا، الفوز بكأس الأمم الأوربية تحت 21 سنة، وهذا أن دل على شيء فهو التخطيط الجيد، وحصد ما زرعه الاتحاد الألماني لكرة القدم، قبل 17 عامًا، من تطوير الكرة والاعتماد على الشباب. ولا يمكننا تجاهل لوف، الذي يدرب الفريق منذ عام 2006، فهو على دراية تامة باللاعبين الألمان، سواء داخل البوندسليجا أو خارجها، ويملك خبرة كبيرة تجعل من المنتخب الألماني المرشح الأبرز في أي بطولة يشارك فيها. وأكد أرتورو فيدال، لاعب وسط منتخب تشيلي، عقب فقدان لقب كأس القارات، بالخسارة أمام ألمانيا بهدف نظيف، مساء اول أمس الأحد، في النهائي الذي احتضنه ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، أن فريقه كان أفضل وصنع فرصًا أخطر خلال المباراة، ولكنه قال في نفس الوقت إن كرة القدم تتذكر فقط الفائزين. وقال لاعب بارن ميونيخ الألماني، عقب خروجه من غرف الملابس بعد المباراة: سنحت لنا الفرص الأخطر، ولكننا افتقدنا للدقة وفي النهاية دفعنا الثمن.. كرة القدم لا تقدم هدايا، ولكنها تكافئ من يترجم (الفرص) ويفوز. وأوضح أنه يشعر بـالحزن بسبب الخسارة والطريقة التي تحققت بها، ولكنه أيضا أعرب عن فخره بالفريق. وشدد علينا أن نتعلم من مباراة اليوم للمستقبل، ونتمنى أن نعود إلى هنا في العام المقبل.. هذا الفريق ما زال لديه نهم للفوز، علينا أن نخرج من هذه البطولة مرفوعي الرأس، دخلنا جميع المباريات بغرض تحقيق الفوز وقدمنا كرة قدم جيدة.ما أعرب فيدال عن دعمه لزميله مارسيلو دياز، الذي تسبب خطأه في تسجيل الهدف الوحيد، الذي أهدى اللقب لـالمانشافت. وقال في هذا الصدد لا يمكننا لومه على شيء.. الفريق بمثابة العائلة ونفوز أو نخسر سويًا. وحول مشادته مع زميله في بايرن ميونيخ، ولاعب المنتخب الألماني، جوشوا كيميتش، خلال المباراة، قال فيدال: لقد كنت غاضبًا قليلًا، فأنا لم أحب ما فعله هو وزملاؤه، حيث كانوا متقدمين في النتيجة ويضيعون الوقت، لكننا زملاء وسأراه خلال 20 يومًا في معسكر البايرن. لم تتجاوز أعداد الجماهير التشيلية، التي انطلقت إلى ميدان إيطاليا بوسط عاصمة البلاد سانتياجو، بعد هزيمة منتخبهم 1/0 أمام ألمانيا، في نهائي كأس القارات، الخمسين شخصًا، وذلك للاحتفال بالخروج المشرف للفريق من هذه البطولة الكبيرة، بإطلاق الألعاب النارية والأهازيج. وبعد سقوط منتخب تشيلي أمام نظيره الألماني، خيمت حالة من الصمت المطبق على الميدان الأشهر في العاصمة التشيلية، والذي يُعد مقرًا دائمًا للاحتفالات بالإنجازات الرياضية. وهكذا ألجمت الهزيمة الجماهير التشيلية، وأضاعت فرصة كبيرة لتحقيق أرباح مالية للباعة المتجولين، الذين كانوا قد تحضروا لبيع الأعلام وأوراق الزينة والقبعات، وأشياء أخرى تُستخدم في مثل هذا النوع من الاحتفالات. وكان الاستثناء الوحيد في هذا الخصوص بمدينة بويرتو مونت، في جنوب البلاد، حيث خرج عشرات الأشخاص إلى ميدان أرماس، وقاموا بالتجول في صفوف بسياراتهم مستخدمين آلات التنبيه، للاحتفال بفوز تشيلي بوصافة بطولة كأس القارات. ومن جانبها، قالت صحيفة مريكوريو التشيلية في عنوانها الرئيسي للأسف تشيلي تخسر النهائي الأول لها خلال عامين، وألمانيا تتوج بطلة. وأضافت: خطأ من مارسيلو دياز تسبب في الهدف الوحيد الذي منح الفوز للألمان على تشيلي، في إشارة إلى ما حدث في الدقيقة 20 من المباراة، عندما خسر دياز الكرة أمام مرمى فريقه، لصالح اللاعب الألماني، تيمو فيرنر، ليرسل الأخير تمريرة حاسمة لزميله، لارس ستيندل، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وقالت صحيفة لا تيرسيرا: تشيلي خرجت خاوية الوفاض رغم أنها قدمت مباراة جيدة، حُسمت النتيجة بسبب خطأ من مارسيلو دياز.