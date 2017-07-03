سييرا : نشعر بالأسى لخسارتنا أمام بطل أوربا

البرتغال سعيدة بالمركز الثالث بعد فوزها الصعب على المكسيك

{ روسيا- وكالات: أبدى فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال، سعادته بالحصول على المركز الثالث في بطولة كأس القارات، بتغلبه على المكسيك (2-1)، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد. وقال سانتوس في تصريحاته تليفزيونية عقب المباراة: كنت أعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية، وزاد من صعوبتها تلقينا لهدف في الشوط الثاني. وأضاف: حاولنا أن نعود للمباراة قبل نهايتها، واستطعنا أن نعادل النتيجة في الوقت القاتل من الشوط الثاني ومن ثم تمكنا من تحقيق الفوز. واختتم سانتوس: رغم أننا كنا نعلم بأننا سنواجه منافسًا صعبًا لكننا دخلنا المباراة بحثًا عن الفوز، وهو ما تحقق في النهاية. وقال بيبي قائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، إن فريقه كان يستحق التواجد في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات المقامة حاليًا في روسيا. وحصل المنتخب البرتغالي اليوم الأحد، على المركز الثالث بالبطولة، بعد تغلبه على المكسيك (2-1) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وأكَّد بيبي: قدمنا أداءً جيدًا طوال منافسات البطولة، وكنا نستحق التواجد في المباراة النهائية، لكننا لم نتمكن من ذلك.وعن مواجهة المكسيك، قال: واجهنا منافسًا صعبًا، لكننا استطعنا التغلب عليه وحصد المركز الثالث. تابع رغم أننا تأخَّرنا لكننا استطعنا تعديل النتيجة، وانتزاع الفوز قبل الدخول في ركلات الترجيح التي تسبَّبت في إبعادنا عن التأهل للمباراة النهائية.واختتم بيبي: استطعنا كتابة تاريخ جديد، وإسعاد الجماهير. أبدى أومبريتو سييرا مساعد مدرب المنتخب المكسيكي، رضاه عن المستوى الذي قدَّمه فريقه أمام البرتغال في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس القارات، لكنَّه أكد شعوره بالأسى لعدم نجاحهم في الفوز به. ومن جانبه قال مساعد المدرب في تصريحات عقب المباراة: نشعر بالأسي في الحقيقة؛ لأننا بكل تأكيد كنا نرغب في الفوز بالمباراة، والحصول على المركز الثالث. وأضاف سييرا هذه كانت خطتنا في اللعب واجتهدنا فيها. اللاعبون يشعرون بالحزن عن مجهودهم طوال 120 دقيقة.وخسرت المكسيك في الوقت الإضافي بهدفين لواحد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وقال سييرا، الذي تولى مهام المدرب خوان كارلوس أوسوريو؛ بسبب طرده أثناء المباراة أشيد بشجاعة اللاعبين وتفانيهم وكفاحهم في اللعب. واجهنا خصمًا كبيرًا هو بطل أوربا. سجلنا الهدف الأول ولاحت لنا فرصتان أو 3 لزيادة الفارق. نحن سعداء بمستوى وإصرار وتفاني الفريق. وأشاد المساعد، بمساهمة المدافع المخضرم رافاييل ماركيز، حيث قال إنه قدوة داخل الفريق. خبرته ونضجه واحترافيته تنقل الكثير داخل المجموعة. بات الثنائي الهجومي أوريبي بيرالتا، الذي شارك مع المكسيك مؤخرا في بطولة كأس القارات في روسيا، وإريك توريس، ثاني أفضل هدافي الدوري الأمريكي، أبرز المرشحين للمشاركة مع التريكولور في بطولة الكأس الذهبية بدلا من الهداف ألان بوليدو الذي سيغيب للإصابة. وقال الكولومبي لويس بومبيو بايز، المدير الفني المؤقت لحامل اللقب في هذه البطولة ومساعد خوان كارلوس أوسوريو، في تصريحاته هناك أوريبي بيرالتا، مهاجم صريح، وإريك توريس الذي سجل هدفا (بالأمس) وهو متواجد معنا، سننتظر حتى مجيء أوسوريو ونتخذ القرار الخاص ببديل بوليدو. وتعرض المهاجم الشاب لفريق جوادالاخارا، 26 عاما، لكسر في ذراعه الأيمن أمس السبت في المباراة الودية التي فازت فيها المكسيك على باراجواي بهدفين لواحد في سياتل، حيث سيقرر الأطباء إذا ما كان اللاعب سيخضع لعملية جراحية أم لا وهو ما سيجبر أوسوريو على البحث عن بديل له.