إستفتاء حول إستقلال كردستان.. رفض لماذا ؟ ونعم متى وكيف؟ -2-2

إستمرار إهدار حق الكرد في بناء دولتهم ينذر بحالة من التشرذم القبلي والمذهبي

عبدالله عباس

السليمانية

على كل حال نعتقد أن هذه الظاهرة هي الخلفية التي أدت في مراحل بعد سقوط العثمانين وغدر الانكليز بحق الشيخ محمود الحفيد، ليكون طابع الحركة القومية الكردية في كردستان الجنوبي (العراق) طابعاَ أكثر موضوعية في النظر إلى الأمور السياسية والموقف والموقع الكردي في ما يحدث في العراق بعد تأسيس الحكم الوطني فيها، حيث عندما نقرأ تأريخ ظهور التوجهات القومية من قبل الكرد في أجزائها الثلاثة المقسمة على العراق وتركيا وإيران، نرى أن هذه التوجهات وبعد الحرب العالمية الأولى والثانية : سحقت في إيران وتركيا من قبل القوة القومية الفارسية في إيران الشاه (جمورية مهاباد) والقوة القومية العنصرية التركية بقيادة (مصطفى كمال) عندما تراجع عن وعده للكرد بتحقيق أمنياتهم القومية بعد تأسيس دولة تركيا حيث بدل ذلك قام بسحق قوتهم وإعدام قادتهم (الشيخ سعيد والدكتور فؤاد) واخرين، أما في الجزء الملحق بالعراق عند ظهور القوة القومية الكردية مطالبة بحق تقرير المصير بقيادة الشيخ الحفيد وأعلن تأسيس الحكومة في السليمانية، سحق هذا المشروع بالقوة الانكليزية وليس القوة العراقية، وبذلك فتح باب إلحاق منطقتهم بالعراق، لذلك رأينا ظاهرتين في حياة الحركة السياسية في العراق في تلك المرحلة : الأولى تأييد بل المشاركة الكردية في ثورة العشرين العراقية من خلال تدخل القوة الشخصية للشيخ الحفيد، ثانياً عندما تم تأسيس الدولة العراقية في 1920 كان للكرد دور الشريك وليس الاشراك ! في تأسيس تلك الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية أيضاً وبشكل ممكن أن نعتبره متميزاً، من هنا فإن وضع إقليم كردستان العراق بعد تأسيس الدولة متميزاَ أيضاَ حيث سلم إدارة المدن الكردستانية الكبيرة بما فيها كركوك لأهلها واعتبرت اللغة الكردية اللغة الرسمية في الاقليم والدراسة في مرحلة الابتدائية باللغة الكردية في المنطقة بما فيها كركوك ..! ويعود حصول هذه المكاسب في رأينا المتواضع لسببين : الأول أن حركة القومية الكردية في تلك المرحلة لم تواجه بالتعصب من قبل سلطة تمثل عرب العراق، والثاني يعود لحكمة الملك فيصل الأول في تعامله وبذكاء مع كل الأطياف العراقية .

والحل ؟ ومالعمل فيما يخص الطموح المشروع للقومية الكردية والعرب والآخرين ومستقبل الدولتين لهم تأريخهم الماضي (إيران وتركيا) ؟ كما وضحنا في بداية هذا الموضوع أن القوى الغربية المنتصرة بعد الحرب لإسقاط الإمبراطورية العثمانية، لم تقدّر نهائياً تطلعات شعوب المنطقة في التعامل مع نتائج الحرب، بل تعاملوا بغرور المنتصر وبعد انتهاء الحرب تصرفوا بالعنجهية مع شعوب المنطقة بل حتى مع الذين سهّل لهم طريق الانتصار في الحرب من القادة وأهالي المنطقة أيضاً، وركزت قوة الغرب على بناء أسس لهيمنة طويلة الأمد لذا لجأت إلى التقسيم وكان الهدف الأول منه فرق تسد وفتح الباب أمام تنفيذ أكبر تآمر على العالم الإسلامي من خلال تنفيذ وعد بلفور المشؤم ..!

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قبل أن أبدأ بكتابة هذا البحث المتواضع، بحثت بشكل واسع عن مصدر يوثق التعاون النضالي بين القوى والأحزاب السياسية الوطنية في إيران وتركيا والأحزاب الوطنية والقومية الكردية في البلدين، أي وثيقة تؤكد أن القوى الوطنية في ذينك البلدين تتبنى طموحات القومية المشروعة للكرد في إيران وتركيا وبنفس الحماس الذي تناضل من أجله الكرد وكما تقرها المواثيق الدولية لحرية الشعوب في البلدان المتعددة القوميات، فلم أحصل على أي وثيقة ذات أهمية في هذا المجال سوى بعض إشارات عامة لبعض الأحزاب والتنظيمات اليسارية خصوصاً في إيران الذين لم يكن يوماً من الأيام لمواقفهم أي تأثير يذكر، أما في العراق، ومنذ تأسيس الدولة العراقية وظهور الأحزاب والتنظيمات السياسية، ترى الاهتمام بتحقيق الطموحات القومية الكردية من قبل الأحزاب الوطنية العراقية وشكلوا في أكثر من مرة وفي انعطافات النضال الوطني جبهة وطنية مع الأحزاب الكردية، لذلك نرى أن الشعار الذي رفعته الثورة الكردية المسلحة أيلول عام 1961 كان شعار الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان مع أن تأريخ تلك المرحلة تؤكد تعارض بعض الجهات والتنظيمات القومية العربية مع تلك التوجهات الجبهوية الوطنية العراقية . بل إن هناك شواهد لمواطنيين عراقيين من العرب استشهدوا بين صفوف الفصائل الكردستانية المقاتلة أثناء الثورة دفاعاً عن حقوق الكرد القومية

والآن وبعد ما سميت بـ(عملية تحرير العراق 2003) نرى ونسمع غرائب الأمور وعجائب القضايا بحيث هناك توجهات خطيرة جداً من بعض الجهات تعمل بجد وخلف الستار، بحيث من الصعوبة معرفة مصدرها أو مصادرها لتزوير كل صفحات التأريخ المشرق للعراقيين بحيث يراد من هذه التوجهات أن يظهر أنه لم يعذب الكرد أي جهة في المنطقة إلا العرب، بل يظهر صورة أنه لا يمكن الوثوق بالعيش العربي الكردي المشترك في العراق، دون أي إشارة إلى وضع الكرد في الأجزاء الأخرى من وطنهم المقسم …! كأنهم يعيشون في جنة النعيم …!! والحملة تجري بشكل مكثف بطريقة لا تفسح مجال أمام الجيل الحالي من الكرد أن يذكر شيء في التأريخ سوى جرائم الأنفال وضرب الكيمياوي، وأن لا طريق لعدم تكرار ذلك إلا الانفصال ..!! حتى ذلك الشعار الصارخ الذي رفع من أجل إدخال الكرد في الصراع الطائفي وسمي بـ(التحالف الستراتيجي الكردي الشيعي !!) تراجعوا عن الترويج له . دون أن يذكروا حال الكرد في الأجزاء الأخرى، كأن قضيتهم محلولة هناك وحسب مقاييس حقوق الشعوب ومواثيق الأمم المتحدة ….!! ودون أن يذكروا أن هذه حملة جزء من تخريب كل المنطقة وليس فقط العراق، وأن هذه هي حلقة صغيرة ضمن سلسة طويلة ضد الاسلام (الدين والفكر والرسالة والحضارة) يروج لها الغرب، ففي حين تعمل إدارات الغرب منذ سنين طويلة ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأولى من أجل أن يمحو كل أشكال الشعور بالفروق العنصرية والعرقية ضمن بلدانهم ويروجون للعولمة ومحو الخطوط والحدود ….!! بل نسيان تأريخ أصل القبليات في الغرب، وعلى سبيل المثال كان معظم السكان الذين يعيشون في فرنسا الآن هم من أصول الغاليين الرومان أو من الباسك أو من أيبريا وليغويريين في جنوب فرنسا امتزجوا مع الجرمان زمن الامبراطورية الرومانية والإسكندنافيين الذين استوطنوا نورمندي في القرن التاسع وكلمة “فرنسا” مشتقة من كلمة “فرانكيا” وتعني موطن الفرنك وهم قبائل جرمانية دحروا الرومان من بلاد الغال) وهكذا كان حال كل الشعوب في الدول الأوربية، ولكن كل توجهات إداراتهم الوطنية تسير باتجاه تكوين الأمة الفرنسية والأمة الألمانية بل إن الناس في أمريكا الذين كانوا لملوم ..!! من كل زوايا العالم صنعوا منها أمة أمريكية عظيمة …..!!! ولكن هؤلاء الإدارات الغربية الخبيثة والشريرة مصرة على أن تعطى للعولمة في الشرق عموماً وفي الشرق الأوسط خصوصاً معنى غير المعنى في الغرب، يجب هنا وهم يعرفون أن مجتمعاتنا تعاني من الجهل ….مع الأسف أن لا يعنى العولمة إلا تأسيس كانتونات، بحيث يكون لكل عائلة حكومة ولكل عشيرة مملكة ولكل مذهب رسالة ورسول خاص بهم ويعتبرون أن تحقيق هذه الخريطة هو من صلب حقوق الإنسان والمجتمعات المدنية وحتى الرسالات السماوية …..!! ولا حول ولا قوة إلا بالله لذلك عند الغرب لا تسقط دكتاتورية سوريا بانتفاضة الشعب السوري الموحد مثلاً….!! إلا إذا تم تسليح داعش وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية والجيش الحر، وللكرد ثلاث كانتونات أن هؤلاء كلهم يحاربون بعضهم البعض وكلهم وبطريقة مختلفة عن الآخر يحاربون ذلك النظام ونتيجة سوريا في جنة الخراب ….!!! والغرب يصرف ويسرق ونتنياهو يخطط وينفذ …!!

ما يهمنا مستقبل الكرد، أن هذا الشعب العريق الذي لولا لعبة الغرب وتعصب الإدارات الإقليمية في الشرق الأبيض المتوسط، لكان له الحق في أن يكون أحد الدول الإقليمية المؤثرة والمشاركة في بناء الاستقرار والعيش الكريم بالتعاون مع شعوب المنطقة وتحقيق هذا الحلم ليس منه على الكرد بل حقه المشروع بمقاييس حق السماء والأرض ولكن تآمر وأطماع الغرب وتعصب الحكام الترك والفرس والعرب نؤكد الحكام أدى إلى استمرار التقسيم كما هو الآن .. وقمة المأساة في قراءة أسطورة الكرد المجزأ والعرب المقسم، لا ترى وثيقة يعترف فيها الغرب بأنهم مسؤولون عن هذه المأساة، بل مواثيقهم تؤكد مسؤولية الكرد أنفسهم عن الحال الذي هم فيه ….!! حيث كتبوا في تحليلاتهم : لابد من الاعتراف بأن الكرد بعد الحرب العالمية الأولى كانوا يفتقرون إلى مشروع سياسي يوحدهم وقيادة كاريزمية ومبادرة بعيدة النظر تستطيع توحيد صفوفهم وتقودهم نحو تحقيق أهدافهم . وقد شخصت صانعة الملوك في الشرق الأوسط المس بيل في بداية العشرينات من القرن الماضي هذا القصور عند الكرد بقولها الكرد شعب يفتقر إلى قيادة …

حقوق مشروعة

والآن، نقوله مخلصاً لمستقبل شعب رأى الكثير الكثير من المآسي إلى أن حصل ما حصل عليه من الحقوق المشروعة في جزء من أراضيه إقليم كردستان العراق حصلها بالدم والدموع ودعم الخيرين أيضاً في العراق، نقول كمواطن منتم لهذه الأرض والشعب وعلمتنا الدنيا قليلاَ من قدرة القراءة : أن على المتنفذين الكرد عدم الاعتماد على بعض التصريحات الغربية عموماً والأمريكيين على وجه التحديد من أمثال زلماي خليل زاد الذي لايشعر بالانتماء لاالى ارضه ولا الى شعبه ولا الى دينه بل كان عرابا للامريكان لتحطيم بلده الفقير وشعبه الجوعان او الى بعض العسكريين الامريكيين التجار الباحثين عن سفك الدماء طريقا لثراء بعد خروجهم من الخدمة العسكرية من امثال جنرال ريموند ، كيف يكونون نصيراً للشعب الكردي وهم يعرف من ابتلاء هذا الشعب بشر التمزق والانقسام .

في هذه المرحلة والمنطقة غارقة في ضباب التآمر الرهيب ليس أخطرها تنظيم داعش، بل والغرب يسير بهذا الاتجاه الشرير، ومن هنا مع الأسف هناك تجاوب من الذين حولوا انتفاضات شعوب المنطقة إلى خريف الموت والدمار، إن شظايا هذا الانفجار عندما يصل بشكل واسع إلى ربيع كردستان شمالاً وجنوباً وشرقاً، وإذا حصل هذا لا سمح الله، لا يصدق أحد أنه في ستراتيجية الغرب (الأمريكي الشرير والبريطاني الخبيث) هناك مخطط يضمن حق القومية الكردية في تقرير مصيره بنفسه، لأن كل إشارات الأحداث تؤكد الحقيقة التالية : إذا استمر الوضع على ماهو عليه فإن المنتظر بالنسبة للجميع، وليس فقط الكرد مزيد من حالة التفتت و التشرذم القبلي والمذهبي وتقوية مراكز ونفوذ الزعماء القبليين والمحليين والطائفيين، تلك الظاهرة التي لازالت مجتمعاتنا تعاني من آثارها المدمرة إلى يومنا هذا لا على الصعيد الاجتماعي فقط بل وعلى الصعيد السياسي أيضاً إلى وصوله ليكون خطراً على رسالة الرب السماوي في حياة شعوب هذه المنطقة …. ! إذ إن الاختيار الأمثل للكرد في الجزء الجنوبى (العراق) والكرد في الشرق (إيران) والشمال (تركيا) والغرب (سوريا) هو دعم وحدة الصف بهدف تقوية الارادة الوطنية لهذه الدول على المستوى الإقليمي والدولي، إنه أشرف لكل كردي مؤمن بحرية شعبه التعاون مع بغداد وطهران وأنقرة ودمشق لمواجهة الأخطار المحدقة بمنطقتنا لسنا من دعاة عقدة التآمر لنقول كلها من صناعة الغرب، ولكن فينا ضعفاء أمام الحق بدل ما يدعون لوحدة إرادة شعوب المنطقة يدعون الغرب لإنقاذهم وهم يعرفون أن الغرب يهدف إلى هيمنة وليس الإنقاذ ..!! إن وحدة شعوب هذه الدول وظهور العراق العربي الكردي القوي وكذلك إيران وتركيا وسوريا يضع الجميع بمواجهة الغرب أن يحسب لنا ألف حساب قبل أن يفرض علينا اختيارات طال أمدها ولم نكسب من ورائها إلا الخراب، إن وحدة الكرد في العراق وكذلك إيران وتركيا وسوريا على إقرار مصيرهم كفيل بأن يحترم كل من يحكم في تلك البلدان اختيارات الكردستانية موحدة في المستقبل، وهذا ممكن إذا هناك إرادة إن شاء الله تعالى .

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(1) اعتقد ان رأيي المطروح في هذا التحليل له جذور عند المثقفين والسياسيين الكرد في اجزاء اخرى من كردستان حيث اطلعت على تحليل لاحد الاخوة المثقفين من كردستان ايران كتبه باللغة الفارسية (اعتذر لااتذكراسمه) نشر في موقع (سبه ى) الكردية ناطقة باسم حركة (التغيير) في احد اعدادها قبل عام وكذلك تحليل اخر للسياسي الكردي في سوريا عبدالباسط سيدا نشر في 29 حزيران 2017 بعنوان (الكرد وشعوب المنطقة : تسوية عادلة) في صفحة (تيارات) جريدة الحياة اللندنية يقول في التحليل : (من مصلحة الكرد اليوم، بناء أفضل العلاقات مع محيطهم العربي والتركي والفارسي. لكن في المقابل، من مصلحة العرب والترك والفرس الإقرار بالظلم الذي تعرض له الكرد، والعمل من أجل وضع حد له عبر الاعتراف بالحقوق الكردية المشروعة، والقطع مع عقلية اعتبار القضية الكردية في المنطقة مشكلة لا بد من التصدي لها إنكاراً وقمعاً وتنكيلاً. فهذا نهج أثبت عقمه منذ نحو قرن، وتسبّب في إزهاق أرواح أعداد لا تحصى من البشر، واستنزاف طاقات مادية هائلة.)