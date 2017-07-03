على أبواب السلام والحرب

غرفة عمليات موحّدة

قبل ثلاث سنوات و في خضم تسارع الأحداث في المنطقة العربية كانت القنوات العربية ومن بينها “الجزيرة ” العربية “..تنقل أخبارا عاجلة مفادها أن الثوار يزحفون إلى الموصل؛ وفي الحقيقة كانت داعش تزحف أيضا باتجاه دمشق..أجل كانت داعش هي من تزحف إلى الموصل؛ و بالفعل اكتسحت بنحو 40بالمئة من العراق؛ بل وصلت لتخوم بغداد. ما أشبه اليوم بالبارحة..معارك شوارع طاحنة تشهدها أزقة المدينة القديمة للموصل، فرق نخبة الجيش العراقي في مواجهة ما تبقى من مقاتلي” تنظيم الدولة” “داعش”؛ و أغلبهم من الأجانب..لأن إخوانهم العراقيين عرفوا أنها نهاية اللعبة؛ وقد حان موعد العودة إلى البيت..صحيح أن الموصل ربما تختلف عن الرقة؛ ولكن الأمر يبدو مريبا ؛ كيف يحقق الحزب الكردي المدعوم أمريكيا كل هذا التقدم في اتجاه دخول الرقة؛ علما أنها العاصمة السياسية و الروحية للتنظيم؛ و كل الاستعدادات الضرورية تم اتخاذها لمواجهة الغزاة ” الأكراد – الأمريكيين”؟، وفي المقابل لماذا يستغرق تحرير الموصل كل هذا الوقت وكل هذه الدماء و الذخيرة..و الولايات المتحدة تؤكد أنها تقود التحالف الدولي لمساعدة العراقيين لطرد داعش؟ يتجرع الجيش العراقي الصمت في انتظار إنجاز مهمة تحرير الموصل، هذا ما تسشفه و أنت تتابع كل هذه التطورات.. ما الهدف من وراء قصف الأمريكيين للرقة بأسلحة الفسفور الأبيض الحارقة المحرمة دوليا؟ هل هي لاستنزاف “داعش” قبل تمكين الكرد من دخول المدينة؛ أم الهدف الحقيقي المبيت هو تهجير أكبر عدد من السكان لفرض واقع ديموغرافي جديد لصالح الأكراد كمحطة من محطات تفتيت الجمهورية العربية السورية؟ .هذه الشكوك تفرض نفسها أكثر فأكثر حين تعمد الطائرات الأمريكية لإسقاط مقاتلة تابعة للجيش السوري كانت في مهمة قتالية ضد “داعش” ، و الذريعة التي يعتمدها الأمريكي – ككل مرة – أن الغارة كانت تهديدا لقوات التحالف التي تدعم الأكراد المتوغلين في مدينة الرقة.. أحداث أخرى كثيرة لا مجال لجردها تصيب المرء بالخبال.

قبل أيام؛ وفي خضم الأزمة الخليجية التي باتت تتعقد أكثر فأكثر؛ ترافقت تهديدات الرئيس “ترامب” لطهران مع تهديدات وزير الخارجية السعودي بدعوى مساندتها للإرهاب؛ فكان الهجوم الإرهابي المزدوج الذي ضرب مرفقين حساسين في العاصمة الإيرانية؛ لكن الأخطر من ذلك الحملة الإعلامية التي روّجت لتورُّط إيران في دعم “داعش” و حاولت الإيحاء للرأي العام بأن الهجومين لا يعدوان أن يكونا مجرد مسرحية . الغضب الإيراني كان مستعرا لكنه ظل منضبطا و متريثا.. تجرعت إيران ألمها و ظلت تنتظر..لكن الضغوط ستزداد أكثر فأكثر و آخرها تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة عقوبات ضدها بخصوص برنامج الأسلحة الصاروخية؛ ولم تقتصر العقوبات الأمريكية على إيران بل تعدتها إلى الاتحاد الروسي” الأخ الأكبر”؛ الرئيس “بوتين” كان منضبطا و متريثا أيضا حين صرّح بأنه من غير الوارد الرد على العقوبات الأمريكية بنفس العقوبات.سنتجه الآن إلى شمال الشرق الأقصى لنقف على تصريحات الرئيس الكوري الشمالي التي أكد فيها أن تغوّل الولايات المتحدة في سوريا و استباحة سيادتها أمر لا يُحتمل.

كأن الأمر يتعلق بغرفة عمليات موحدة؛ انطلقت ستة صواريخ بعضها من العمق الإيراني و آخر من محافظة كردستان في اتجاه مقار خاصة بـ”داعش” في ناحية مدينة دير الزور السورية المحاصرة منذ سنوات..و انطلقت طائرات بدون طيار إيرانية من دمشق و سجلت بالصور أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة عالية؛و هددت روسيا بالموازاة مع ذلك بإسقاط أي جسم يتحرك في السماء السورية، وهي رسائل قوية للولايات المتحدة و معها إسرائيل قبل السعودية التي باتت تغوص في رمالها أكثر فأكثر.

ادريس حنبالي- المغرب