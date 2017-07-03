روما وباريس وبرلين تعد مدوّنة سلوك للمنظمات غير الحكومية بشأن الهجرة

31 جريحاً و 17 مفقوداً إثر حادث سير في جنوب ألمانيا

{ برلين، (أ ف ب) – أصيب 13 شخصا بجروح إثر اصطدام حافلة بشاحنة في جنوب ألمانيا امس الاثنين وفق الشرطة التي أعلنت أن 17 شخصا لا يزالون مفقودين من بين ركاب الحافلة التي اشتعلت فيها النار.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة آن هوفر أنه “لم يعرف بعد مصير 17 من ركاب الحافلة” التي كانت تقل 48 شخصا ويخشى أن بعضهم لم يتمكنوا من الخروج منها.

وأوضحت أن الحافلة اصطدمت بشاحنة تسير أمامها واندلعت فيها النار. والسائقان من بين الجرحى.

من جهة اخرى أعلن وزراء داخلية المانيا وإيطاليا وفرنسا انهم يريدون “العمل على مدونة سلوك للمنظمات غير الحكومية” التي تسعف المهاجرين في البحر المتوسط و”تعزيز دعم خفر السواحل الليبي”، بحسب ما أوردت باريس امس الاثنين. وجاء في بيان نشر في أعقاب اجتماع شارك فيه الوزراء الثلاثة الأحد في باريس بحضور المفوض الأوربي المكلف شوؤن الهجرة ان هذه المقترحات ستعرض على الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي بحلول نهاية الأسبوع. وتابع البيان ان المقترحات ستشمل أيضا “تعزيز استراتيجية الاتحاد الأوربي حول عمليات الإعادة” وتقديم “دعم إضافي” للمفوضية السامية للاجئين من أجل تحسين البنى التحتية لمراكز استقبال المهاجرين في ليبيا و”تسريع عملية إعادة التوطين في أوربا”.

على صعيد آخر – القي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس الاثنين كلمة أمام البرلمان الملتئم بمجلسيه في قصر فرساي ليعرض الخطوط العريضة لولايته من خمس سنوات، في بادرة موضع جدل تكشف بنظر منتقديه عن التوجهات “الملكية” لرئيس الدولة الجديد.

ويتوجه الرئيس الذي انتخب في 7 أيار/مايو رسميا إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مخاطبا من خلالهم المواطنين الفرنسيين.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير أن كلمته ستكون شبيهة بـ”الخطاب حول حال الاتحاد” الذي يلقيه الرئيس الأميركي كل سنة أمام الكونغرس.

وقرر ماكرون أن يجعل من هذا الخطاب الرسمي والاستثنائي الذي لم يلجأ إليه سلفاه نيكولا ساركوزي (2007-2012) وفرنسوا هولاند (2012-2017) سوى مرة واحدة لكلّ منهما، تقليدا سنويا، متخليا عن المقابلة التلفزيونية التقليدية في 14 تموز/ يوليو، يوم العيد الوطني الفرنسي.

وتأكيدا على موقعه الطاغي، اختار ماكرون إلقاء كلمته عشية إعلان السياسة العامة الذي سيصدره رئيس وزرائه إدوار فيليب، حاجبا عنه الأضواء.

انتقاد البرلمان

ويثير قرار الرئيس الذي لم يخف رغبته في ترميم عظمة المنصب الرئاسي، انتقادات في البرلمان.

وحذر رئيس كتلة نواب حزب “الجمهوريون” اليميني كريستيان جاكوب الأحد ماكرون من ممارسة “سلطة بلا منازع″، مشددا على أن مداخلته الاثنين “ستنسف حكما مداخلة رئيس الوزراء” الآتي من صفوف حزب “الجمهوريون”.

من جهته قال رئيس النواب الاشتراكيين أوليفييه فور “الرئيس يخطب، لكن لا يحق لأحد استجوابه أو مناقشته. النواب تحولوا إلى مشاهدين”.

وأعلن زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون أن نوابه الـ17 سيقاطعون جلسة البرلمان، معتبرا أن ماكرون “تخطى عتبة في ضخامة حجم الملكية الرئاسية”. وقرر النواب الشيوعيون التظاهر بعيد الظهر أمام بلدية فرساي بينما دعي مؤيدو حزب “فرنسا المتمردة” بزعامة جان لوك ميلانشون الى التجمع قبيل المساء في ساحة الجمهورية في باريس.

احتكار الكلام

كما يواجه الرئيس انتقادات الصحافة الفرنسية التي عمدت السلطات الجديدة إلى إبعادها. فكتبت صحيفة “لو باريزيان” الأحد “الرئيس الفائق. يقرر كل شيء، يحتكر الكلام، يسيطر على الاتصالات”، بعدما كانت صحيفة “ليبراسيون” اليسارية عنونت قبل ثلاثة أيام “ماكرون، ملك بلا منازع”.

ويلقي ماكرون خطابه بعد قليل على انتخابات تشريعية أسقطت الحزبين التقليديين الفرنسيين ومنحت الحركة الرئاسية الفتية “الجمهورية إلى الأمام” غالبية واضحة يعول الرئيس عليها لتطبيق برنامجه الليبرالي الاجتماعي.

وعلى صعيد المواضيع الجوهرية، من المتوقع أن يتطرق الرئيس الوسطي والمؤيد لأوربا مطولا الاثنين إلى إصلاح سوق العمل الذي يعتزم تليين قواعده من خلال أوامر رئاسية، بدون طرحها للنقاش في البرلمان.

وهذا الإصلاح الرامي إلى منح الشركات مرونة أكبر على أمل تحفيز الوظائف، يمضي أبعد من “قانون العمل” الذي أقر العام الماضي في عهد الاشتراكي فرنسوا هولاند وتسبب بأزمة اجتماعية خطيرة ترافقت مع تظاهرات على مدى أشهر.

كما أن خطابه قد يذكر بخطاب شهير ألقاه غيرهارد شرودر في 14 آذار/مارس 2003 وأعلن فيه “الأجندة 2010. وكان المستشار الألماني في حينه تنبأ بدماء ودموع لمواطنيه، لكنه مهد الطريق لعودة العمالة الكاملة في ألمانيا.

كما أنه قد يذكر بـ”قانون الوظائف” للإيطالي ماتيو رنزي او بالإصلاحات الليبرالية التي باشرها ديفيد كاميرون في بريطانيا. والثلاثاء يعرض رئيس الوزراء على البرلمان بالتفصيل خارطة الطريق الحكومية. وصرح إدوار فيليب السبت أن “رئيس الجمهورية سيحدد القبلة الاثنين أمام جلسة الجمعية العامة. ويعود لنا نحن، أعضاء الحكومة، أن نبلغ هذه القبلة”.

غير أن هذه المهمة تواجه ضغوطا مالية شديدة. وقد حذر ديوان المحاسبة الخميس بأن العجز في الميزانية الفرنسية سيصل إلى 3,2 بالمئةمن إجمالي الناتج الداخلي في 2017 في غياب “غير مسبوق” للمدخرات.

وكان المرشح ماكرون ردد خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم ترميم “مصداقية” فرنسا في أوربا، وعلى الأخص لدى شريكها الألماني، من خلال إبداء جدية في المالية العامة.