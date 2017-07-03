ترامب يشدّد على وقف تمويل الإرهاب في ملف الأزمة الخليجية

باريس: 8 جرحى بإطلاق نار أمام مسجد وإستبعاد فرضية الإرهاب

{ مرسيليا، (أ ف ب) – أصيب ثمانية أشخاص بينهم طفلة بجروح إثر إطلاق نار أمام مسجد في أفينيون في جنوب شرق فرنسا مساء الأحد، وفق ما أعلنت النيابة العامة التي استبعدت فرضيّة العمل الإرهابي.

واستناداً إلى الأدلة الأولى التي جُمعت في المكان، فإنّ شخصين على الأقلّ خرجا من سيارة بالقرب من المسجد نحو الساعة 22,30 بالتوقيت المحلي وأطلقا النار، بحسب النيابة العامة التي أشارت إلى أنّ أحدهما استخدم بندقية صيد.

وأكّدت النيابة العامة أنّ حياة الجرحى الثمانية ليست في خطر.

وتابعت “ما علمناه الليلة هو أنّ المسجد لم يكُن مستهدفاً”.

وأضافت النيابة العامة أنّ “الأحداث حصلت في الشارع حيث يقع المسجد، لكن ليست هناك أيّ علاقة” لما حدث بهذا الصرح الديني، مستبعدةً فرضية العمل الإرهابي.

وبحسب الشهادات، فإنّ أربعة رجال مقنّعين كانوا داخل السيارة.

وقد كُلّفت الشرطة القضائية إجراء تحقيق.

يأتي ذلك بعد أيّام على محاولة رجل صدم مصلّين لدى خروجهم الخميس من مسجد كريتاي في ضاحية باريس، من دون سقوط جرحى. وقد اعتُقل مساء اليوم نفسه في منزله.

وقالت النيابة لوكالة فرانس برس إنّ الرجل (43 عاما) “يعاني مشاكل نفسيّة، وقد نُقل إلى المستشفى مرّتين في 2006 و2007 لإصابته بفصام في الشخصية. ويخضع حالياً لعلاج بالأدوية”.

وبعد إقدام رجل على دهس مجموعة من المسلمين بشاحنته خلال خروجهم من مسجد فينسبوري بارك في لندن، في 19 حزيران/يونيو، شعر المسلمون في فرنسا بأنهم مستهدفون أيضاً وطالب عدد من ممثليهم السلطات الفرنسية بـ”تعزيز حماية أماكن العبادة”. وقد كرّر مفوّض شرطة باريس أوامره بضرورة إبداء اليقظة لحماية أماكن عبادة المسلمين.

تمويل الارهاب

من جهة اخرى شدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب على “ضرورة وقف تمويل الارهاب وتقويض الايديولوجيات المتطرفة” في اتصالات هاتفية اجراها مع قادة السعودية والامارات وقطر بحسب ما ورد في بيان للبيت الابيض، على خلفية الأزمة في الخليج.

واعرب ترامب في اتصلات هاتفية اجراها مع كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد ابوظبي الامير محمد بن زايد آل نهيان وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن “قلقه حيال الازمة بين قطر وبعض جيرانها الخليجيين والعرب”.

كذلك شدد الرئيس الاميركي على اهمية “الوحدة” في المنطقة من اجل تحقيق اهداف قمة الرياض ولا سيما “القضاء على الارهاب وارساء الاستقرار”.

وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات “ارهابية” واخذة عليها التقارب مع ايران.

قاعدة جوية

لكن الدوحة، التي تستقبل اكبر قاعدة جوية اميركية في المنطقة، نفت هذه الاتهامات التي صدرت بعد نحو اسبوعين من نشر تصريحات لاميرها الشيخ تميم ين حمد ال ثاني انتقد فيها دول الخليج الا ان الدوحة قالت انها مغلوطة وقد جرى بثها على موقع وكالة الانباء الرسمية بعد اختراقها.

واعلنت السعودية وحلفاؤها من الدول المقاطعة لقطر فجر الاثنين تمديد المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على مطالب قدمتها لها لقاء رفع العقوبات عنها، نزولا عند طلب امير الكويت الذي يتوسط لحل هذه الازمة. واوضحت الدول الاربع في بيانها انها وافقت على تمديد المهلة “بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها غدا الإثنين”.

وتشمل المطالب التي قُدّمت رسمياً الى الدوحة في 22 حزيران/يونيو، اغلاق قناة “الجزيرة” وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الاوسط، واغلاق قاعدة عسكرية تركية في الامارة.

وكان وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون دعا الاحد للوصول الى تسويات في ملف الازمة مع قطر قبل ان يصدر البيت الابيض بيانه الذي يبدو فيه الرئيس الاميركي داعما للموقف السعودي.