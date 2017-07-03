غضب صيني إثر إستفزاز أمريكي في البحر

جينبينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن تأثرت بـعوامل سلبية

{ بكين، (أ ف ب) – أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الامريكي دونالد ترامب امس الاثنين ان العلاقات الثنائية بين البلدين “تأثرت بعوامل سلبية” بعد سلسلة من التحركات الامريكية التي أثارت غضب بكين، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام الرسمية.

وأوردت قناة “سي سي تي في” ان شي حث ترامب في مكالمة هاتفية بعد أيام على موافقة هذا الاخير على صفقة لبيع أسلحة الى تايوان على احترام مبدأ “الصين الواحدة” عند التعامل مع الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأجرى الرئيسان الصيني والأمريكي اتصالا هاتفيا الاثنين في أجواء من التوتر بعد اقتراب سفينة حربية أمريكية من جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي.

وأفاد بيان للبيت الابيض ان الرئيسين تباحثا في نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز العلاقات التجارية وليس في الحادث البحري.

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت تحسنا بعد زيارة شي الى الولايات المتحدة في نيسان/ ابريل الماضي. لكنها تدهورت في الأيام الأخيرة بعد سلسلة تحركات أمريكية أثارت غضب بكين.

ونددت وزارة الخارجية الصينية باستفزاز سياسي وعسكري” بعد مناورة بحرية أمريكية الاحد.

وكانت السفينة الأمريكية “يو اس اس ستيثام” عبرت الاحد على مسافة اقل من 12 ميلا بحريا (22 كلم) من سواحل جزيرة ترايتون الصغيرة في ارخبيل جزر باراسيل الذي تسيطر عليه بكين وتطالب تايوان وفيتنام بالسيادة عليه ايضا.

انتهاك سيادة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ ان “الجانب الصيني يدعو بقوة الجانب الأمريكي الى الكف فورا عن هذا النوع من العمليات الاستفزازية التي تنتهك السيادة الصينية وتهدد أمن الصين”.

واضاف ان بكين ستواصل أخذ كل الاجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.

وهذه المرة الثانية التي تقترب فيها سفينة حربية أمريكية من جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى سدة الرئاسة.

عوامل سلبية

ويبدو التحرك الأمريكي قبيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين مؤشرا على تشدد في العلاقات بين البلدين بعد جهود التقارب في نيسان/ابريل خلال قمة مارالاغو في فلوريدا.

من جهة أخرى، أعطت الادارة الأمريكية الخميس الضوء الأخضر لبيع أسلحة بقيمة 1,1 مليار يورو الى تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين تابعة لها ولا تزال تطالب بها.

وفي اتصال هاتفي مع ترامب الاثنين، قال شي ان العلاقات “تأثرت بعوامل سلبية” بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وفرضت واشنطن الخميس عقوبات على مصرف “بنك اوف داندونغ” الصيني بتهمة تسهيل صفقات لصالح شركات مرتبطة بتطوير الصواريخ البالستية في كوريا الشمالية.

الخميس أيضا، أعرب وزارة الخارجية الأمريكية عن القلق ازاء احترام الحريات في هونغ كونغ بعد 20 عاما على عودة المدينة الى الصين.

كما أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الاسبوع الماضي الصين على قائمة الاتجار بالبشر التي تضم دولا مثل سوريا وكوريا الشمالية وفنزويلا.

منطقة متنازع عليها

بعد ساعات على المناورة الأمريكية في بحر الصين الجنوبي أجرى ترامب اتصالين مقررين مسبقا مع نظيره الصين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وأوضح البيت الأبيض ان “ترامب تباحث في التهديد المتزايد الذي يشكله البرنامج النووي والبالستي لكوريا الشمالية”، خلال اتصاله مع شي. وتابع المصدر نفسه ان ترامب الذي هاجم الصين بشدة خلال حملته الانتخابية، “جدد عزمه أقامة علاقات تجارية أكثر توازنا مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة”. ولم يشر بيان البيت الابيض الى السفينة الحربية الأمريكية لكنه أوضح ان الرئيسين سيلتقيان خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في هامبورغ (المانيا) هذا الأسبوع. وتطالب بكين بمعظم بحر الصين الجنوبي بما يشمل مناطق قريبة من سواحل دول عدة في جنوب شرق آسيا. وتحتل بكين ارخبيل باراسيل وعددا من الجزر الصغيرة والشعاب المرجانية في أرخبيل سبراتلي حيث بنت جزرا اصطناعية قادرة على استقبال قواعد عسكرية.