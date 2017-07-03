محمد بن نايف .. الأمير السعودي المخلوع

مهندس برنامج مواجهة الإرهاب بين الإقامة الجبرية والحرية المسلوبة

الرياض – الزمان

نفت الرياض صحة تقارير إعلامية تحدثت عن فرض قيود على تحركات ولي العهد السابق محمد بن نايف، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره.وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن 4 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومصادر سعودية قريبة من العائلة الحاكمة، أنه تم منع بن نايف من السفر خارج المملكة، وتقييد تحركاته داخل الأراضي السعودية، ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصره بمدينة جدة. وقال المسؤولون للصحيفة إن هذه القيود تستهدف التصدي لأي نزعات معارضة محتملة لولي العهد الجديد محمد بن سلمان، الذي تم تعيينه بدلا من ابن عمه. ووصف مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية السعودية، اتصلت به الصحيفة هاتفيا، هذه الأنباء بأنها (كاذبة ولا أساس لها من الصحة). وأعادت نيويورك تايمزإلى الأذهان أن ولي العهد السابق كان يحظى باحترام عميق في واشنطن وعواصم أجنبية أخرى بفضل جهوده لتفكيك شبكات تنظيم القاعدة داخل المملكة.وقال مسؤول أمريكي كبير للصحيفة ان(ذلك يظهر أن محمد بن سلمان لا يريد أي معارضة، ولا يريد أي تحركات من خلفه داخل العائلة. يريد الصعود مباشرة، من دون أي معارضة، لكن ذلك لا يعني أن محمد بن نايف كان يخطط لشيء ما). وتابع أن (حكومة الولايات المتحدة على اتصال بوزارة الداخلية السعودية)، مؤكدا أن( المسؤولين الأمريكيين لم يجروا أي اتصال رسمي بمحمد بن نايف، لكنهم يراقبون التطورات في المملكة عن كثب).وأضاف ان(محمد بن نايف، كان صديقا وشريكا ممتازا، ولا نريد أن نراه يعامل بشكل غير لائق أو بقلة احترام).وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز قد جرد بن نايف من كل مناصبه وعين مكانه ابنه محمد بن سلمان وليا للعهد.فمن هو محمد بن نايف؟ ولد محمد بن نايف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود في مدينة جدة في الثلاثين من آب من عام 1959. وبن نايف هو ثاني أكبر ابناء نايف بن عبد العزيز، وله أخوان هما سعود وفهد. وأمه هي الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مسعد الجلوي المنحدرة من فرع الجلوي لآل سعود.ووالد محمد من نايف كان واحدا ممن كان يطلق عليهم (السديريون السبعة) نسبة الى والدتهم حصة بنت احمد السديري وهم كل من الملك فهد ووزير الدفاع وولي العهد السابق سلطان وعبد الرحمن ووزير الداخلية والنائب الأول لرئيس الوزراء السابق نايف ونائب وزير الدفاع السابق تركي والملك الحالي سلمان ووزير الداخلية السابق احمد.درس في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمعهد العاصمة النموذجي في الرياض، ثم درس العلوم السياسية بالولايات المتحدة عام 1981 لكنه لم يحصل على درجة علمية حسب تصريح كلية لويس آند كلارك.اكتسب من والده ومن بيئة الحكم والسياسة المزيد من الخبرات السياسية والإدارية والاتصال، كما أكسبه ذلك معرفة متعمقة بالشأن العام والتواصل مع المواطنين ورجال الفكر والسياسة والدبلوماسية الذين يلتقون بوالده في مجالسه العامة والخاصة، وخلال زياراته الخارجية لمختلف دول العالم.

كما خاض دورات عسكرية متقدمة عدة داخل وخارج المملكة تتعلق بمكافحة الإرهاب.عمل في القطاع الخاص قبل التحاقه بالعمل الرسمي اتنتهي صلته بهذا القطاع.

وأضاف العمل الخاص له تجربة مهمة في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري على الصعيد الداخلي والخارجي، كما تنوعت مهاراته الاتصالية من خلال تعاملاته مع مختلف العاملين في هذه المجالات الحيوية والمؤثرة في شؤون الدولة والأفراد.درس في الولايات المتحدة، حيث انخرط في كلية لويس وكلارك، كما شارك في دورات أمنية نظمها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي بين عامي 1985 و1988، وتلقى تدريبا لدى وحدات مكافحة الارهاب التابعة للشرطة البريطانية بين عامي 1992 و1994.

مناصب عديدة

تولى مناصب عدة منها منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، كما رأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية في المملكة.وفي 29 نيسان 2015، عينه الملك سلمان وليا للعهد بدل حامل المنصب السابق مقرن بن عبدالعزيز.وفي 21 حزيران 2017، قرر الملك سلمان عزله واستبداله بابنه محمد بن سلمان. وقد عين في عام 1999 مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، ويعترف كثيرون له بالفضل في نجاح جهود وزارة الداخلية في مكافحة الارهاب.

كما يراه كثيرون مهندس برنامج الحكومة السعودية للتصدي للارهاب.وعمل محمد بن نايف ايضا مديرا للدفاع المدني في السعودية اثناء توليه منصب مساعد وزير الداخلية.وفي عام 2004، رقي الى رتبة وزير، ليصبح الشخص الثاني في وزارة الداخلية.وبعد تعيين أحمد بن عبدالعزيز وزيرا للداخلية عقب وفاة نايف بن عبدالعزيز في تموز 2012، عين محمد بن نايف نائبا لوزير الداخلية.وفي تشرين الثاني 2012، اصدر الملك الراحل عبد الله مرسوما نحى بموجبه احمد بن عبدالعزيز من منصبه وعين محمد بن نايف وزيرا للداخلية.وفي شباط 2014، كلف محمد بن نايف بمسؤولية النشاطات الاستخبارية السعودية في سوريا خلفا لبندر بن سلطان بعد أن وجهت واشنطن انتقادات حادة لادارة الاخير لملف إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وحزب البعث.وفي 23 كانون الثاني 2015 عينه الملك سلمان وليا لولي العهد.تعرض في 27 آب 2009 لمحاولة اغتيال على يد مطلوب زعم إنه يرغب بتسليم نفسه، وكان حنها يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ، عندما قام الشخص المذكور بتفجير نفسه في مكتبه الكائن في قصره بجدة بواسطة هاتف جوال فتناثر جسده إلى أشلاء، وأصيب محمد بن نايف بجروح طفيفة. وقد أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤوليته عن الهجوم في رسالة بثتها منتدياته على الإنترنت.ومحمد بن نايف متزوج من ابنة عمه ريمة بنت سلطان ولهما بنتان.