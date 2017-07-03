ماكين على رأس وفد أمريكي إلى باكستان لبحث الأمن الإقليمي

مودي أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل

{ القدس، (أ ف ب) – سيصبح ناريندرا مودي أول رئيس وزراء هندي يزور اسرائيل اليوم الثلاثاء في رحلة تأتي نتيجة تقارب في العلاقات بين البلدين أدى الى صفقات دفاعية تقدر بمليارات الدولارات.وكررت اسرائيل التي تبحث باستمرار عن حلفاء للتصويت لصالحها في محافل الامم المتحدة بالاضافة الى شركاء تجاريين، القول ان الزيارة تعد تاريخية.وأشار محللون اسرائيليون الى ان مودي لن يتوجه على ما يبدو الى الاراضي الفلسطينية المحتلة للقاء المسؤولين الفلسطينيين خلال زيارته التي تستمر لثلاثة ايام، كما جرت العادة في زيارات المسؤولين الاجانب.وكان مودي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيودلهي في ايار/مايو الماضي.واشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالزيارة التي تتزامن مع حلول الذكرى الخامسة والعشرين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

قوة اسرائيل

واصفا اياها ب “اثبات اضافي على قوة اسرائيل العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية”.واعتبر نتانياهو ان هذه “خطوة هامة للغاية في تعزيز العلاقات بين البلدين”.وأضاف “الهند دولة ضخمة فيها اكثر من 1,25 مليار نسمة وهي واحدة من اكبر الاقتصادات في العالم واكثرها نموا. العلاقات بين اسرائيل والهند في تحسن متواصل”.وبينما وصفت اسرائيل الزيارة كانتصار دبلوماسي، الا ان لدى كل من البلدين اسباب عملية لهذه الزيارة.وتعد الهند أكبر مستورد في العالم للمعدات الدفاعية، واصبحت الدولة العبرية احد مورديها الرئيسيين.وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان البلدين يقومان بتوقيع صفقات دفاعية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار سنويا.وتستثمر الهند، أكبر مستورد للمعدات الدفاعية في العالم، عشرات المليارات من الدولارات لتجديد معداتها العائدة إلى الحقبة السوفييتية لمواجهة التوترات مع الصين وباكستان.وأبرمت في هذا السياق عددا من الاتفاقيات الدفاعية منذ وصول حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) إلى الحكم عام 2014.وفي نيسان/ابريل الماضي، ابرمت الهند اتفاقا مع شركة “اسرائيل لصناعات الطيران والفضاء” الحكومية بقيمة حوالي ملياري دولار في ما وصف بأنه “أكبر صفقة دفاعية” في تاريخ الدولة العبرية.وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة الاسرائيلية بتزويد الهند بمنظومة دفاعية متقدمة من صواريخ أرض-جو متوسطة المدى، وقاذفات، وتكنولوجيا اتصالات.

وتم الاعلان في وقت لاحق عن صفقة قيمتها 630 مليون دولار لتزويد البحرية الهندية بأنظمة الدفاع الصاروخ.وتعاون البلدان في امور متعلقة ايضا بتكنولوجيا الزراعة والمياه.ويقول افرايم انبار الذي شغل في السابق منصب مدير مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية، لوكالة فرانس برس “اعتقد ان الامر اكثر من عقود دفاعية”.وبحسب انبار فأن الامر يتعلق ب “برنامج استراتيجي مشترك يشمل الخوف من التطرف الاسلامي، ومخاوف من اتساع الحضور الصيني، وبالاضافة الى ذلك، بالطبع لا يمكن تجاهل الامكانات الاقتصادية الضخمة لكلا البلدين”.وأضاف “ولكن بالنسبة الينا، فانها سوق ضخمة”.ويعد الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ خمسين عاما للاراضي الفلسطيني والفشل في التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، احد اكبر العقبات الرئيسية في جهود الدولة العبرية لتعزيز علاقاتها مع بعض الدول الاجنبية.ولطالما دعمت الهند فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة وتفادت في البداية اقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.ولكن الجليد ذاب في السنوات الاخيرة مع سعي الهند الى اقامة علاقات دفاعية وثيقة مع اسرائيل خاصة مع ابتعاد نيودلهي بشكل متزايد عن حليفتها التقليدية روسيا من اجل تعزيز معداتها العسكرية.ويزور رئيس الوزراء القومي الهندوسي مودي اسرائيل بعد زيارة قام بها الاسبوع الماضي الى واشنطن، التقى فيها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في لقاء ودي.

وخلال لقائهما، تعهد الرجلان بعزمهما على تعزيز التعاون بينهما في مكافحة الارهاب، بالاضافة الى التعاون الدفاعي.وقد يجد مودي أرضية مشتركة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي.وتعد الهند حاليا أسرع اقتصاد من حيث النمو في العالم، وهو وضع يأمل مودي في تعزيزه عبر جلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.وسعى الى القيام بذلك جزئيا عبر تشجيع المصنعين على القيام باعمال تجارية في البلد الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في قارة اسيا.وتشمل صفقات الدفاع الاسرائيلية عناصر سيتم تجميعها في الهند.

كبار مسؤولين

الى ذلك التقى وفد أميركي رفيع المستوى كبار المسؤولين في الخارجية الباكستانية والقادة العسكريين في إسلام أباد لبحث مسائل الامن الاقليمي، في وقت تستعد واشنطن لزيادة عديد قواتها في افغانستان.وتأتي الزيارة التي أجراها الاحد أعضاء في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بينهم السناتور الجمهوري جون ماكين، غداة توجيه إسلام أباد انتقادات لواشنطن على خلفية ادراجها زعيم “حزب المجاهدين” الانفصالي الاسلامي في كشمير الهندية على قائمة “الارهاب”. شهدت العلاقات الأميركية الباكستانية توترا بعد ان اعتبر عدد من المسؤولين الأميركيين ان إسلام أباد لم تبذل جهودا كافية من اجل إقناع حركة طالبان الأفغانية بنبذ العنف.واعتبر ماكين خلال لقائه مستشار الشؤون الخارجية سرتاج عزيز ان التعاون الأميركي مع باكستان في المنطقة جيد، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية. من جهته تعهد عزيز التزام باكستان سياسة “التعاون البناء” مع الولايات المتحدة في الجهود الرامية للتوصل الى “الاستقرار والازدهار في أفغانستان”.وقال عزيز إن إسلام أباد مستعدة لتفعيل التعاون مع واشنطن في المعركة ضد المتمردين، ولا سيما ضد تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة.من جانبه اعتبر قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوه ان التعاون مع الولايات المتحدة “عامل اساسي” في المجال الامني، فيما شدد ماكين على أهمية التنسيق بين باكستان وأفغانستان، بحسب بيان للجيش الباكستاني. تلقت باكستان مساعدات أميركية بمليارات الدولارات منذ التدخل الأميركي في أفغانستان في 2001. وتدرس الولايات المتحدة زيادة عديد قواتها في أفغانستان لمساعدة القوات الأفغانية في التصدي لتمرد طالبان، بعد مطالبة القادة الأميركيين بآلاف الجنود الإضافيين. وللجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ سلطات رقابية تشريعية على شؤون الجيش الاميركي. ويضم الوفد الذي وصل الإحد ويغادر الاثنين أعضاء مجلس الشيوخ ليندسي غراهام واليزابيث وارن وديفيد برديو وشلدون واتيهاوس.

زعيم حزب

وأعلنت الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي ان زعيم “حزب المجاهدين” الانفصالي الإسلامي في كشمير الهندية محمد يوسف شاه، المعروف ايضا باسم سيد صلاح الدين، أدرج على قائمة “الارهاب” الأميركية، في خطوة أغضبت باكستان. جاء ذلك بعد استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ 1947 وتتنازع نيودلهي وإسلام أباد السيطرة على الإقليم الذي يشهد شطره الهندي تمردا إنفصاليا. وشدد عزيز خلال لقائه وفد مجلس الشيوخ الأميركي على احترام باكستان لحق كشمير في تقرير المصير، بحسب بيان للخارجية الباكستانية.