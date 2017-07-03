دواعش الطب – مريم فؤاد أحمد

مهنة الطب مهنة إنسانية مثلما نعرف قبل ان تكون مكسباً مادياً وهذا ما نلاحظة في معظم اطباء بلدي حيث يسعى الطبيب الى رفع اجور المعاينة التي تكون عبئا على المريض وخصوصا الفقير الذي لا يملك قوت يومه وبأرتفاع هذة التسعيرات يبقى الفقير مكتوف الايدي لعدم امتلاكة اجور المعاينة الى ثمن الدواء ويبقى يعاني الى ان يموت..! السؤال اين ذهبت الانسانية والرحمة واين ذهب قسم شرف المهنة عند التخرج للاسف اختفت المشاعر الانسانية وضاعت المبادئ والقيم امام اطماعهم وصار همهم الوحيد هو جمع اموال طائلة مستغلين حاجة المريض ؛ وليس فقط يقتصر الطمع الى رفع اسعار الكشفة بل يتعدى الى التعامل مع صيدلية معينة وتكون ثمن الدواء يفوق ويختلف عن باقي الصيدليات وهذة المؤامرة بين الطبيب والصيدلاني لاخذ نسبة من الاموال على حساب المريض ، أولئك هم دواعش الطب ..!سأسرد قصة واقعية حصلت مع احد الصديقات حيث تقول ذهبت انا وزوجي الى احد الطبيبات و بعد الكشف كتبت لي علاج من صيدلية معينة، يقول زوجها بعد ذهابي الى شراء العلاج تفاجئت بالسعر الذي كان (45 الف وانا لا املك سوى 15 الف )فقررت ان اذهب الى صيدلية اخرى وعندما اعطيته الراجيتة نظر الى اسم الدكتورة وقال لي اخي هذا الرجيتة مشفرة وذهبت الى صيدليات اخرى فكان الجواب نفسة هو ان الراجيتة مشفرة ولا احد يستطيع قرائتها غير الصيدلية التي بعثتك لها الطبيبة اول مرة ، وقال لي للاسف هذة الطبيبة تشفر الراجيتة لكي تجبر المريض على الشراء من الصيدلية المتفقه معها لانها لها نسبة من الاموال برفع قيمة الدواء اضعاف سعره الطبيعي ..!

بعدها رجعت الى زوجتي و انا اكلم زوجتي على ماجرى كانت بجنب زوجتي جالسة امرأة متوسطة العمر ، سمعتني عندما قلت لزوجتي العلاج 45الف وانا لااملك سوى 15الف دينار فقالت لي تلك المرأة اعطني الراجيتة وسوف ادخل على الدكتورة لتغير الشفرة دخلت عليها ومعها زوجتي فقالت لها دكتورة اننا لانملك ثمن العلاج ارجو ان تغيري الصيدلية الى صيدلية اخرى لاننا ذهبنا لعدة صيدليات وقالو لنا لانعرف مامكتوب بالراجيته لانها مشفرة فقط الصيدلية التي بعثتكم لها الطبيبة يعرف شفرتها ؛

فتلكات الدكتورة عندما سمعت هذا الكلام وقامت بتغيير الراجيتة بعد ماقدمنا لها الاعذار حول غلاء العلاج ،، فـاخذنا الراجيتة الثانية الغير مشفرة وذهبنا الى احد الصيدليات وهنا المفاجئة اعطانا العلاج ب 13الف دينار وعندما رجعنا الى الدكتورة بإعطاء زوجتي بالتعليمات لاخذ العلاج سالت زوجتي بكم هذا العلاج فقالت لها 13الف دينار فسكتت ولم ترد ..!!

اين الضمير واين الاخلاق واين الانسانية يا شريحة المجتمع العليا نتكلم على الاغلبية الذين يتعاملون ويتاجرون بارواح الناس …دون رقابة قانونية.