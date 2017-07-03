عراقيون يقلبون المعادلة ويستعيدون الذكريات مع الأهل والأقارب خلال العطلة

السياحة لـ (الزمان): إفتتاح المدينة المائية والتحسّن الأمني وراء عودة المغتربين إلى بغداد خلال العيد

بغداد ــ داليـا أحمـد

عزت هيئة السياحة اقبال العراقيين المغتربين والمقيمين في شمال العراق على زيارة بغداد خلال عطلة عيد الفطر الى افتتاح منتجعات سياحية جديدة ومنها المدينة المائية التي تستوعب 20 الف زائر يوميا ، فيما اكد مواطنون ان التحسن الامني اسهم ايضًا في مجيء العراقيين الى بلدهم خلال العيد لتمضية اجازة العيد بين ذويهم واصدقائهم، مشيرين الى ان الامر كان اشبه بسياحة عكسية بعد ان كان سكان بغداد يفضلون مغادرتها نحو كردستان لقضاء العطل والاعياد. وقال رئيس هيئة السياحة محمود الزبيدي لـ (الزمان) أمس ان (افتتاح المدينة المائية في جزيرة بغداد واستيعابها 20 الف زائر يوميا كان سببا في استقطاب السياح الى العاصمة خلال ايام عيد الفطر المبارك بدلا من السفر الى تركيا والاقليم) واضاف ان (سيطرة قيادة عمليات بغداد على الوضع الامني فضلا عن العمل مع سياحة اقليم كردستان على انعاش حركة السياحة اسهم في استقطاب المواطنين وجذبهم الى السياحة الداخلية).

درجات حرارة

ولفت الزبيدي الى ( تغير منحى السياحة بسبب ما تشهده الاهوار من ناحية التنظيم والترتيب ، الامر الذي ادى بدوره الى توجه السياح في مجاميع الى الاهوار لزيارتها ببرغم ارتفاع درجات الحرارة ). مشيرًا الى ان (استثمار المناطق السياحية الاخرى ادى الى اقبال المواطنين بشكل كبير على السياحة الداخلية). وقال احمد العبيدي (حي جميلة – بغداد) لـ (الزمان) أمس ان (هناك عوائل بغدادية اعتادت على السفر في ايام العيد من اجل الحصول على الراحة والترفيه وتعويض الايام التي قضتها في بغداد وسط الزحام والروتين الوظيفي وترفيه ابنائها الطلبة والتقليل من ضغوطات دوامهم في مدارسهم ، فضلا عن ان بعض العوائل تقوم بمثل هذه الجولات لزيارة الاقارب في شمال البلاد ودول الجوار التي يتخذون من العطلة فرصة للترفيه والتواصل مع الاقارب، لكن هذه العوائل فضلت خلال عيد الفطر المبارك البقاء في بغداد مستثمرة المنتجعات السياحية التي افتتحت مؤخرًا، فضلاً عن التحسن الملحوظ في الجانب الأمني). واضاف ان (تكثيف جهود القوات الامنية وسيطرتها على سلامة العاصمة بغداد فضلا عن وجود اماكن للترفيه وافتتاح مولات ومتنزهات وهي امور كانت اشبه بدعوة الى زيارة بغداد والتمتع بالاماكن الترفيهية الجديدة).

رغبة كبيرة

ولفت الى ان (العراقيين الموجودين في شمال البلاد والدول الاخرى اصبحت لديهم رغبة كبيرة في قضاء عطلهم في بغداد واستعادة ذكرياتهم مع ذويهم واصدقائهم وقد وجدوا بالفعل في العيد فرصة لزيارة الاهل ومعايدتهم واسترجاع ذكريات سنوات ما قبل حرب 2003). واكد الحاج ابو سلمان( بغداد – الشعب) عودة ولده من المانيا لقضاء العيد بين الاهل والاقارب واشار الى قيام صديق آخر لولده يعيش في استراليا بزيارة العراق خلال العيد ورأى ان هذا الامر يمثل سياحة عكسية. واضاف ان (الاعلام والقنوات التلفزيونية كان لهما دور كبير في تصوير اجواء بغداد واماكن الترفيه فيها وفضلا عن المطاعم واجوائ ها خلال شهر رمضان المبارك وايام العيد حيث كانت رسالة الى العالم اجمع والى المهاجرين بان بغداد عادت بحلة جديدة آمنة ومستقرة لذلك كان لذلك دور كبير في اعادة المغتربين). واكدت ام محمود(بغداد – حي البلديات ) مجيء شقيق لها يعيش في اربيل منذ سنوات الى بغداد لتمضية عطلة العيد برغم الاجواء الحارة ورأت ان هذا الامر لم يكن ليحدث لو ان شقيقها لم يلمس معطيات تجعل اقامته ناجحة في بغداد. واشارت الى مجيء اصدقاء لشقيقها يعيشون في اربيل والسليمانية الى بغداد خلال عطلة العيد. ودعت الى اتخاذ خطوات اضافية من اجل جذب السياح العرب والاجانب الى العراق بهدف تحقيق عوائد مادية فضلاً عن الجانب المعنوي المهم الذي ينطوي عليه هذا الامر. وفي شأن متصل، اعلن قائممقام السليمانية اوات محمد عن استقطاب المحافظة لنحو 92 الف سائح خلال ايام عيد الفطر. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية ان (خطة القائممقامية خلال ايام عيد الفطر لقيت النجاح في ما يتعلق بالقطاع السياحي)، مشيرا الى (وصول اعداد كبيرة من السائحين الى المدينة ،إذ استقبلت للمدة مابين24 حزيران لغاية 30 حزيران 91 ألف و874 سائحًا). ولفت القائمقام الى ان هذا العام شهد ( حادثة تحرش واحدة وسرقة هاتف نقال وسرقة سيارة وسرقة منزل خلال المدة المذكورة)، مقارناً اياه بالعام الفائت الذي شهد ( 7 حوادث نشل محفظة جيب، و 9 حوادث سرقة اجهزة نقال، و 15 حادثة تحرش، وسرقة منزل، وسرقة سيارة ، وسرقة دراجة نارية).

ايام العيد

وفي ما يتعلق بحوادث القتل. واوضح ان(ايام العيد شهدت حادثة قتل واحدة و حادثة انتحار ، و 4 حالات تهديد وشجار).وكان المتحدث باسم مديرية السياحة في السليمانية آرام شواني قد كشف في وقت سابق عن استقبال المحافظة اكثر من 50 الف سائح خلال الايام من 22-6 حتى 26-6 حزيران الماضي. ورجح ان تحتل السليمانية هذا العام ايضا المرتبة الاولى في جذب السياح، مشيرا الى ان هناك ثلاثة ايام اخرى لاستقبال السياح الى المحافظة.واوضح في بيان ان غالبية السياح الذين جاءوا من مناطق وسط وجنوب العراق، يدخلون المدينة عن طريق طاسلوجة.وكان عدد السياح العام الماضي الذين قصدوا السليمانية في عيد الفطر قد بلغ 44677 سائحًا.