النواس: المهنية والحرفية المحاسبية تنعكس على إصلاح الإدارة المالية

بغداد – حمدي العطار

تستعد نقابة المحاسبين والمدققين لأقامة الندوة الدولية الحادية والعشرون بالتعاون مع جامعة الدول العربية – المنظمة العربية للتنمية الادارية الموسومة ((المهنية والحرفية في التطبيقات المحاسبية وأنعكاسها على أصلاح الأدارة المالية)) والتي ستقام يومي 5-6 تموز 2017 عن هذه الندوة وأهيتها في تحقيق الاصلاح المالي وما يحققه من تطرات اصلاحية على الادارة المالية والحياة الاقتصادية،وعن المشاركين في هذه الندوة ، والمحاور التي تتناولها البحوث وأوراق العمل تحدث النقيب (رافد النواس) قائلا:_

يسر نقابة المحاسبين والمدققين تفعيل التعاون الوزارات والجهات المستقلة والجامعات في تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية في كافة الاختصاصات المحاسبية والتدقيقية الى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والهيئات العربية والدولية والاقليمية. وفي هذا الصدد ارتئت النقابة اقامة الندوة الدولية الحادية والعشرون بالتعاون مع جامعة الدول العربية- المنظمة العربية للتنمية الادارية وان يكون مكرساً لتناول الموضوعات الموسومة. (المهنية والحرفية في التطبيقات المحاسبية وأنعكاسها على أصلاح الادارة المالية)

مجموعة اهداف

حيث تعد المحاسبة احد العلوم التطبيقية ، بجانب كونها مهنة وحرفة ، ففي الجانب الأول تتم ممارستها من خلال مجموعة من التطبيقات في ظل اطار مفاهيمي محدد وواضح ومن خلال مجموعة من النظم المحاسبية لغرض تحقيق مجموعة من الأهداف والتي تأتي في مقدمتها تقديم المعلومات المفيدة للأطراف ذات العلاقة ، وفي الجانب الأخر فإنها مهنة وحرفة مبنية على أساس من العلم والخبرة تنعكس في المهارات المكتسبة والمتراكمة من خلال الممارسة المباشرة للعمل المحاسبي ، فهي تتمثل بإطار قيمي يحدد المسؤولية والالتزام بأداء الأعمال – التطبيقات المحاسبية – والتي ينبغي أن تكون وفقاً للمبادئ والمعايير التي تنظم وترشد وتوجه عمل المحاسب والذي يجب أن يكون غير خاضع للتدخلات وأن تتم ممارسته بالشكل الذي يحقق أهداف الإدارة المالية الرشيدة ، التي تعمل على توجيه وترشيد استخدام قدرات وقابليات الوحدات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المناطة بها من خلال إدارة ورقابة وتخطيط استخدام هذه الموارد ومواجهة المشاكل التي قد تحدث لضمان استمرار بقاء الوحدة الاقتصادية ، وتنمية قدراتها والتي تنعكس في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ان ممارسة التطبيقات المحاسبية بمهنية وحرفية مبنية على أسس علمية وعملية سليمة وملائمة ستنعكس حتماً على توجيه وترشيد قرارات الإدارة المالية وممارساتها ، فضلاً عن الإصلاح والحد من أية ممارسات غير صحيحة وذلك من خلال ما يتم تقديمه من معلومات مفيدة تمثل مخرجات عمل النظام المحاسبي لذا فأن هذه الندوة تهدف إلى بيان انعكاس المهنية والحرفية في التطبيقات المحاسبية على إصلاح الإدارة المالية. اما عن المحاور التي ستتناولها الندوة فهي :-

المحور الأول : المهنية والحرفية في الأنظمة المحاسبية.

المحور الثاني : متطلبات المهنية والحرفية في التطبيقات المحاسبية.

المحور الثالث : وسائل وسبل إصلاح الإدارة المالية.

المحور الرابع : انعكاس المهنية والحرفية في العمل المحاسبي على الإدارة المالية