الموارد: الأنهار أداة للسلام والتعاون بين دول حوض دجلة

إيران تقطع مياه الزاب الصغير ومنسوب دوكان ينخفض

بغداد ــ الزمان

السليمانية – الزمان

قطعت ايران مياه الزاب الصغير ما ادى الى انخفاض منسوب سد دوكان بنسبة 70 بالمئة الذي قد يتسبب بشح المياه في حوض نهر دجلة ، فيما اكدت وزارة الموارد المائية في حكومة اقليم كردستان نيتها تقليل مناسيب المياه المتدفقة من خلال الحوض الى باقي المحافظات.

وقال قائممقام منطقة بشدر التابعة لمحافظة السليمانية بكر باييز في تصريح امس ان (السلطات الإيرانية شيدت سداً على نهر الزاب الصغير في إيران وتبلغ سعته 800 مليون متر مكعب من المياه الأمر الذي سينعكس سلباً على تلك المناطق), وأضاف أن (قطع مياه النهر تسبب بانخفاض منسوب مياه الآبار ولم تعد هناك مياه كافية لسقاية المحاصيل الزراعية).

فيما أكد وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة الاقليم ، عبدالستار مجيد، أن قطع مياه الزاب الصغير من قبل إيران ينافي كل الأعراف الدولية، مشيراً إلى أنه (نحن مجبرون على تقليل إطلاق المياه للعراق بعد قطعها من قبل إيران), واضاف إن (قطع مياه الزاب الصغير من قبل إيران تسبب بحدوث أضرار كبيرة وان ما تقوم به إيران ينافي كل الأعراف الدولية). وتابع أن (رئيس وزراء الاقليم نجيرفان البارزاني يسعى لحل المسألة مع الحكومة الإيرانية).

وتابع ان (الاقليم مرغم على قطع المياه لحاجتنا إليها)، مشيراً إلى أن (العراق سيكون هو الخاسر الأكبر من قطع المياه لذا على الحكومة العراقية التدخل لأن السدود من الأمور السيادية والمتعلقة بالعراق). فيما اكدت وزارة الموارد الما ئية ان انهار العراق يمكن أن تكون أداة للسلام والتعاون بين كل دول حوض دجلة والفرات، وتوفر حصص متساوية من المياه لجميع الذين يعيشون في المنطقة وللأجيال المقبلة مشيرة الى ان حملة إنقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية عملت على ربط المجاميع العراقية والدولية المهتمة بقضايا المشاريع الضخمة المقامة على أنهار بلاد الرافدين من اجل العمل مع بعض.

قضايا مياه

وقال بيان تلقته (الزمان ) أمس ان ( 18 ناشطا من المهتمين بقضايا المياه من العراق وتركيا وإيران وأوروبا بحثوا في محافظة السليمانية باقليم كردستان توحيد الجهود وتوسيع مساحة نشر رسالة الحملة، حيث ناقش الناشطون بشكل خاص كيفية دمج الجهود بين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في هذه الدول من أجل المناهضة ومنها بناء السدود الكبيرة على نهر دجلة وروافده واستخدام المجاري المائية وهياكلها الأساسية كسلاح وأداة للهيمنة السياسية و التهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي على طول نهر دجلة وحوضه و تلوث المياه والإدارة غير المستدامة للموارد المائية فضلا عن خصخصة المياه وتقيـــيد سريانها).

روح تعاون

واضاف ان (النقاشات وروح التعاون بين المشاركين جاءت من اجل نشر رسالة حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار على نطاقٍ أوسع داخل العراق تعلن عن بدء الاستعدادات لإقامة المنتدى الإقليمي للمياه الذي سيعقد في نيسان 2018 في المحافظة مع مشاركــــــــــين ومساهمين من العراق وإيران وتركيا وسوريا , حيث يمل هذا الحدث فرصة مهمة لتشكيل إئتلاف على المستوى الإجتماعي من أجل التعاون في مجال المياه يشمل جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في المنطقة).

المشاركين اتفقوا خلال اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية ووسائل الإعلام والأكاديميين والباحثين والسلطات المحلية حملة انقاذ نهر دجلة في السليمانية الخروج بتوصيات موجهة الى جميع الحكومات والجهات الفاعلة الاخرى والتي لها دور في إدارة المياه فيما بين النهرين على ايقاف بناء السدود الكبيرة على نهر دجلة وروافده، فضلا عن استمرار تحويل مجرى النهر داخل إيران والحصول على التزامات من الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية بعدم استخدام البنية التحتية للمياه لأغراض سياسية أو عسكرية في أي نزاع، واعتماد مبدأ استخدام المياه كأداة لبناء السلام المستدام في المنطقة بدلاً من ذلك).

واشار البيان ان ( نشر الوعي الدولي حول التراث الثقافي والبيئي لحوض دجلة كالاهوار في العراق وبلدة حسن كيف في تركيا وخاني بال في إيران يطالب المجتمع المدني الحكومة العراقية واليونسكو والمنظمات الداعمة لها بالعمل بشكل جدي وبشفافية لحماية مواقع التراث الثقافي في العراق، وخاصة الأهوار العراقية), وتابع (كما تدعو شركة بريسر الهولندية إلى وقف نقل قبر زينل بي في مدينة حسن كيف، والمطالبة بعدم تعريض تراثنا الى المزيد من المخاطر فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة الإدارة غير المستدامة للموارد المائية).