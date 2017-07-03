ذي قار تقدم 2150 شهيداً ضريبة الإنتصار على التنظيم

الحيالي يقدم إعتذاره عن مصطلح أسرى حرب داعش

بغداد – محمد الصالحي

اعتذر وزير الدفاع عرفان الحيالي إلى الشعب العراقي بشأن اللبس الذي حصل عند كلامه عن معاملة أسرى تنظيم داعش كأسرى حرب، موضحاً أنه لم يكن يقصد المعنى الحرفي لهذا المصطلح , فيما كشف مدير مؤسسة الشهداء في ذي قار عبد الحسين هجر عن تجاوز عدد شهداء الاجهزة الامنية من المحافظة الذين سقطوا خلال معارك تحرير الارض من داعش خلال الاعوام الثلاثة الماضية بلغ نحو 2150 شهيدا. وقال الحيالي في بيان تلقته ( الزمان) أمس (اعتذر للشعب العراقي عن اللبس الذي حصل عند كلامي عن معاملة أسرى داعش كأسرى حرب، ولم أقصد المعنى الحرفي لهذا المصطلح لأن الدواعش قتلة ومجرمون وهم تنظيم إرهابي لا تنطبق عليه بنود واتفاقيات الأمم المتحدة، بل يعاملون وفق القوانين العراقية النافذة).

واضاف ( كان قصدي أن نتعامل وفق القانون وأن لا تكون تصرفاتنا ردة فعل لإجرامهم عناصر داعش بعيدا عن القانون والاخلاق العسكرية متأسين بذلك بأخلاق الرسول الكريم (ص) وأهل بيته الكرام).

كفاءات نيابية

وكان رئيس كتلة كفاءات النيابية النائب هيثم الجبوري كشف عن بدء قادة سياسيين باستخدام مصطلح أسير حرب على عناصر التنظيم المعتقلين، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى إطلاق سراحهم لاحقا بدون محاكمة، فيما رأى أن المصطلح يتضمن اعترافا ضمنيا بأن القوات العراقية تحارب دولة معترف بها.

ومن جانبه قال مدير مؤسسة الشهداء في ذي قار عبد الحسين هجر لـ (الزمان) أمس ان ( عدد شهداء الاجهزة الامنية من محافظة ذي قار الذين سقطوا خلال معارك تحرير الارض من داعش خلال الاعوام الثلاثة الماضية بلغ نحو 2150 شهيدا). واضاف ان (هذا العدد من الشهداء توزع بواقع 1200 شهيد من قوات الجيش و 200 شهيد من قوات الشرطة الاتحادية و 950 شهيدا من قوات الحشد الشعبي).

وبين ان ( الشهداء سقطوا على طول وعرض خارطة المعارك ابتداء من معارك جرف النصر ومرورا بالرمادي والفلوجة وصلاح الدين وانتهاء بمدينة الموصل).

واشار الى ان (المعارك سجلت كذلك عددا كبيرا من الجرحى بينهم من ابناء الحشد الشعبي فقط1200 جريح منهم 70 جريحا مع نسبة عوق تفوق 30بالمئة).

وفي الوقت الذي دعا فيه هجر الحكومتين الاتحادية والمحلية الى المزيد من الاهتمام بذوي الشهداء ،فانه اكد ان مؤسسة الشهداء في ذي قار بدات قبل اكثر من ستة اشهر بافتتاح اقسام جديدة للشهداء وانها ستطلق التعويضات المالية لهم بالكامل .

كما كشف عن (وجود مؤسسات اهلية خاصة تعمل على رعاية ايتام الشهداء وايوائهم ومنها مؤسسة التضامن الخيرية التي يرعاها مكتب سماحة اية الله الشيخ محمد باقر الناصري ومؤسسة العين الخيرية ومؤسسات أخرى).