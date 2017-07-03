النزاهة تحقق في شبهات فساد بالموانىء أثارها الصدر

النقل: أرباح مذهلة بإيرادات مرائب بغداد والمحافظات

النجف – الزمان

بغداد- الزمان

أوفدت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة لجنة إلى موانئ البصرة للتحقيق في شبهات بعمليات فساد تحدث عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما قال وزير النقل كاظم فنجان الحمامي ان الشركة العامة لادارة النقل الخاص حققت ارتفاعاً مذهلاً في إيراداتها من المرائب في بغداد والمحافظات.وقال رئيس لجنة النزاهة بمجلس البصرة محمد المنصوري في تصريح امس ان (لجنة أرسلت إلى موانئ البصرة للتحقيق في شبهات بعمليات فساد وستضطلع بمهمة الكشف عن المتهمين بعمليات فساد في الموانئ التابعين الى التيار الصدري)، مشيرا الى ان (اللجنة ستقوم بجمع المعلومات تمهيدا لتقديمها إلى هيئة النزاهة لتقوم بأخذ دورها في محاسبة الفاسدين).وأضاف إن (توجيهات الصدر الاخيرة، برغم أنها تستهدف ملفات الفساد التي يضطلع بها عدد من أتباعه، إلا أنها رسالة واضحة لجميع الأحزاب السياسية بأن تحذو حذوه وتكشف عن ملفات الفساد بحق أعضائها).

تشكيل لجان

ووجه الصدر اول أمس بتشكيل لجان خاصة بالتنسيق مع الحكومة للتحقيق في عمليات فساد بموانئ البصرة، والتحقيق بسرقة أراض ببغداد وبيعها بطرق غير شرعية، مؤكدا ضرورة محاسبة وعدم استثناء من يدعي الانتماء لتياره. في المقابل، تحدث الحمامي عن تحقيق الادارة الجديدة للشركة العامة لادارة النقل الخاص ارتفاعاً مذهلاً في الإيرادات المستحصلة من المرائب في بغداد والمحافظات.ونقل بيان للوزارة عنه قوله إن(إيرادات مرآب العلاوي ، في سبيل المثال، ارتفعت من 4 ملايين دينار إلى 7 ملايين دينار).

تعظيم موارد

مضيفًا ان (الورش واللجان المشكلة حديثا ما زالت تعمل ليلاً ونهارًا من أجل تعظيم الموارد وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين). ولفت الى أن(قسم الاعلام في مقر الوزارة سيتولى اعداد تقارير ميدانية خاصة بهذا الإنجاز).

من جهة اخرى، طالب الصدر امس باستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وإقالته إذا ثبت تقصيره. واضاف في تصريح لعدد من الصحفيين لدى زيارته محطة الكهرباء الغازية في النجف للاطلاع عليها على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة الاخيرة جراء تردي تجهيز التيار الكهربائي أن (المرجعية الدينية خط أحمر ولا يمكن قبول التجاوز عليها). وتجددت التظاهرات مساء اول امس لليوم الثالث على التوالي في شمالي النجف احتجاجاً على انقطاع الكهرباء .

وكان محافظ النجف لؤي الياسري قد اتخذ اجراءات عاجلة لتطويق أزمة الكهرباء من جراء سقوط ضحايا في اثر اشتباكات وقعت بين رجال الأمن ومتظاهرين غاضبين ، من بينها العمل على تخصيص مبلغ لتأهيل محطة كهرباء القدس واستبدال مدير صيانة كهرباء منطقة تشكو ترديًا في تجهيز الطاقة .

ورافقت التظاهرات احداث امنية ادت الى سقوط عدد من الضحايا. وفي شأن متصل، اعلن عضو مجلس المحافظة عن كتلة المواطن فاروق الغزالي عن موافقة وزارة النفط على زيادة حصة الكاز للمولدات الى 25 لتر لكل (كي في) .واوضح في بيان ان (هذه الزيادة جاءت للمساهمة في رفع ساعات التشغيل وتقليل معاناة المواطنين جراء ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية).

ولفت الى ان هناك (متابعة واتصالات بالمسؤولين في الوزارة لشرح معاناة اهالي المحافظة كون ان محافظة النجف الاشرف تحتاج الى 1300 ميكا واط وتجهز حاليا بكمية 550 الى 600 ميكا واط سيما .

مشيرًا الى ان (المحافظة لاتستطيع استيعاب اكثر من 720 ميكا واط بسبب الاختناقات في المحطات التحويلية والشبكات الكهربائية ، وهذا يعني انه في اوقات الذروة لا يمكن تجهيز المحافظة بأكثر من ساعتي تجهيز مقابل ساعتي قطع حتى بتوفر الطاق الكهربائية).