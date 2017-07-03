الحكيم: نرفض بقاء أي جندي أو قواعد أجنبية بعد مرحلة داعش

البصرة توزّع ألف سلة غذائية وصحية بين العوائل النازحة

بغداد – الزمان

وزعت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة البصرة الف سلة غذائية وأخرى صحية بين العوائل النازحة في مركز المحافظة والاقضية والنواحي، فيما اعلنت لجنة المرحلين والمهجرين النيابية أن محافظة نينوى سجلت اعلى نسبة نزوح بين المحافظات المحررة الاخرى بنحو مليون نازح.وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في البصرة اثير المنصوري في تصريح إن (دفعة المساعدات هذه تأتي مكملة للوجبة التي اطلقتها وزارة الهجرة والمهجرين في شهر رمضان التي بلغت الفًا ومئتي حصة)، مشيراً الى ان (هذه الوجبة اضيف اليها حقائب مدرسية وآلات حاسبة للتلاميذ).وأوضح ان (توزيع المساعدات يأتي بالتعاون مع مديرية الامن الوطني التي تجرد وتدقق اسماء العوائل المستفيدة, خشية وجود بعض المتعاونين مع الإرهاب سيما بعد القاء القبض على بعض النازحين سابقاً مطلوبين للقضاء). بدوره، افاد رئيس لجنة المرحلين والمهجرين النيابية النائب رعد الدهلكي بأن نينوى سجلت اعلى نسبة نزوح مقارنة بجميع المحافظات المحررة الاخرى حيث وصل اجمالي النازحين إلى نحو مليون مواطن. واوضح الدهلكي في بيان ان ( عدد العائدين الى الموصل منذ انطلاق العمليات حتى الآن بلغ نحو 30 بالمئة توزعوا ما بين القرى والساحل الايسر من المدينة).

تدمير الحاصل

واضاف أن( التدمير الحاصل في البنى التحتية كبير للغاية ما يؤدي الى عدم عودة العوائل بشكل سريع ، فضلا عن عدم استقرار الاوضاع الامنية والخدمية في بعض المناطق والتدقيق الأمني لبعض المطلوبين). ويلفت مراقبون الى ان عودة النازحين إلى ديارهم ليست بالمستوى المطلوب حتى الآن بسبب الأوضاع الأمنية في مناطقهم، فضلاً عن انعدام الخدمات الأساسية في المناطق المحررة، وتدمير غالبية المنازل. ومنذ انطلاق عملية تحرير الموصل في 17 تشرين الأول 2016 وحتى 1 تموز الجاري، نزح أكثر من 900 ألف شخص من الموصل، من بينهم 210 آلاف نزحوا إلى 10 مخيمات في كردستان، وعاد 300 ألف نازح من العدد الإجمالي إلى مناطقهم حتى الآنمن جهته، اكد مركز التنسيق المشترك للأزمات في إقليم كردستان استمرار حركة النزوح من المناطق التي تشهد عمليات قتالية على الرغم من عودة قسم من نازحي الموصل إلى مناطقهم.وبحسب إحصائيات المركز فإن (50 عائلة من الموصل تعود إلى مناطقها يومياً، كما أن 500 نازح جديد ينزحون إلى إقليم كردستان يومياً). ومن أصل 210 آلاف نازح من الموصل في الإقليم ، عاد 75 ألفًا منهم إلى مناطقهم.. وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد اكدت في وقت سابق انها تعمل بأقصى جهودها مع شركائها المعنيين لاستقبال نازحي غرب الموصل.

أقصى جهود

ونقل بيان لها عن ممثلها في العراق برونو غيدو قوله ان (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاءها يتحركون بأسرع ما يمكن وبأقصى جهودنا من أجل مساعدة النازحين من الموصل ليعيدوا بناء حياتهم)، موضحا انهم (يقومون بتوفير المعونة في المناطق التي يفر الناس إليها والتي يفرون منها). ولفت البيان الى ان المفوضية وشركاءها قد وفروا المعونة لأكثر من 487 الف شخص نزحوا من الموصل ويقطنون في المخيمات أو خارجها منذ تشرين الاول الماضي . وكانت قوات البيشمركة قد نجحت في وقت سابق بتأمين هروب 450 عائلة من مناطق التمارات وجفل وكومة زردة التي ما تزال تخضع لسيطرة داعش غربي الموصل وقتلت 7 من عناصر داعش حاولوا اعتراض طريق المدنيين الفارين. من جهة اخرى، أعلن رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم رفضه بقاء أي جندي أو قواعد عسكرية أجنبية في العراق بعد مرحلة داعش.وقال خلال كلمة القاها في الدورة السابعة لمؤتمر سوق الفيلم الإسلامي برعاية اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية أن (أولوياتنا في مرحلة ما بعد داعش تتمثل بالتركيز على الجانب الأمني والاستخباري، فقد ينتهي داعش ظاهريا لكننا نحتاج الى وقت طويل لمواجهته)، مشيرًا الى ( طرح التحالف الوطني العراقي بوصفه الكتلة النيابية الأكبر في العراق مشروع التسوية ، وترتكز وثيقة التسوية الوطنية على ثلاثة مرتكزات أساسية وهي التنازلات المتبادلة، والتطمينات والضمانات المتبادلة).وشدد على ضرورة ان (يؤدي العراق في المرحلة المقبلة دورا إقليميا، ويكون لاعبًا أساسيًا يقرب النفوس ويجسر العلاقة بين المتخاصمين وعلى هذه الخلفية كانت الدعوة للإخوة الكبار في المنطقة ليجلسوا على طاولة واحدة ليتناقشوا ويحددوا مساحات الاختلاف ومساحات الاتفاق والمصالح).

وفي شأن متصل، قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني ان تحرير الموصل من داعش يمثل خطوة هامة في سياق ارساء الامن والاستقرار المستديم على صعيد المنطقة.واكد في برقية تهنئة بعث بها الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ( دور المرجعية الدينية وتوجيهاتها، الي جانب التماسك والانسجام والتنسيق الوطني في تحقيق هذا الانتصار) ، مشددا على(ضرورة الحفاظ علي هذه الانجازات لتحقيق الانتصارات القادمة في هذا البلد). ووصف الانتصار على داعش بـ(النصر الكبير ).

مكافحة الفساد

مجددًا (مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساندة دوما للحكومة والشعب العراقي المسلم والجار بما يصب في مصلحة التنمية والتطوير ومكافحة الارهاب في هذا البلد).وفي ما يتعلق بنزوح السوريين، قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن نصف مليون نازح سوري تقريبا عادوا إلى ديارهم هذا العام بينهم 440 ألفا من الداخل فيما عاد أكثر من 31 ألفا من دول الجوار.وأضافت أن معظمهم عادوا إلى حلب وحماة وحمص ودمشق بدافع من قناعتهم بحدوث تحسن أمني.ورأى المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهسيتش في تصريح ان (هذا اتجاهًا مهمًا وهذا عدد كبير).وتابع ان (معظم هؤلاء يعودون لتفقد ممتلكاتهم ولمعرفة أخبار ذويهم)، مشيرًا الى ان( لديهم تصوراتهم عن الوضع الأمني وعن تحسن حقيقي أو متصور في المناطق التي يعودون إليها).وبحسب ماهسيتش فإن (التقديرات تشير إلى أن 6.3 مليون شخص لا يزالون نازحين داخل سوريا).