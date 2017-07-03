القضاء يصدق إعترافات متهم قتل طفلين بشفرة حلاقة

العثور على مرشح ملك جمال العراق مقتولا في شارع فلسطين

بغداد – صباح الخالدي

اكد مصدر بمديرية جرائم بغداد العثور على جثة المرشح لملك جمال العراق كرار نوشي بمنطقة شارع فلسطين، مشيرا الى ان المغدور اغتيل بواسطة السكاكين واداة حادة اخرى، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين أن محكمة تحقيق الكرادة صدقت اعترافات متهم قام بذبح طفلين بواسطة كتر موس مؤكدا إجراء كشف الدلالة ومطابقة اعترافاته مع الجريمتين. وقال المصدر لـ (الزمان) أمس ان (قوة من الشرطة عثرت على جثة طالب في معهد الفنون الجميلة يدعى كرار نوشي مرمية في احدى الساحات بمنطقة شارع فلسطين شرقي بغداد).

مبينا ان (الطالب اختفى منذ يومين). واضاف ان (كرار نشر في الاونه الاخيرة صورا له على صفحات التواصل الاجتماعي، وكان مرشحا لملك جمال العراق على حد قول هذه الصفحات). مشيرا الى انه (تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي لغرض اجراء اللازم).وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان أمس ان (محكمة تحقيق الكرادة صدقت اعتراف متهم بقتل طفل بواسطة الة حادة كتر موس في بغداد). موضحا أن (المتهم اعترف بارتكابه جريمتين منفصلتين، الأولى ذبح الطفل ومحاولة ذبح الأخر بنفس الطريقة لكن تم انقاذ الضحية). وأضاف، أن (المتهم اعترف بارتكاب جرائم أخرى قيد التحقيق). مبينا أن (المتهم ألقي القبض عليه بواسطة كمين نصب له وسط بغداد).

واشار بيرقدار الى (إجراء كشف الدلالة من قبل المحكمة وتم مطابقة اعترافاته مع الجريمتين). ?مبينا أن (اعترافاته صدقت وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي عن جريمة قتل وأخرى شروع بالقتل). الى ذلك قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من علوة لبيع الأسماك في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد انفجرت ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة). وفي ديالى وقال رئيس مجلس القضاء عدنان التميمي في قضاء المقدادية في تصريح امس ان (ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب ستة آخرين أغلبهم شباب بينهم ثلاثة بحالة حرجة في تصادم ثلاث مركبات على الطريق الرئيسي الذي يربط القضاء بخانقين).

وأضاف أن (الحادث هو الأكثر دموية في حوادث سير المركبات خلال العام الجاري والأعلى بعدد ضحايا خلال السنوات الخمسة الأخيرة). لافتاً الى أن (عوامل عدة تقف وراء ارتفاع معدلات الحوادث، أبرزها حالة الطرق وعدم التزام بعض السائقين بالإرشادات المرورية). الى ذلك قالت المديرية العامة للمنافذ الحدودية في بيان أمس (تم ضبط كمية من المخدرات تقدر بـ150غراما في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة). وأضاف أن (الكمية كانت مخبأة في حذاء احد الاشخاص). مؤكدةً أنه (تمت احالته الى القضاء).