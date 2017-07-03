إيران تتوعّد التنظيم إذا إقترب من الحدود العراقية

الربيعي: إعتقال قيادي بارز بداعش في الرمادي

بغداد – محمد الصالحي

يرى قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي ان 80 بالمئة من العجلات المفخخة التي تستهدف العاصمة قادمة من محافظة الانبار، مشيرا الى ان توقف عمل سيطرة الصقور جاء بسبب تعطل اجهزة السونار ووجود معلومات استخبارية دقيقة بشان احتمال تنفيذ اعتداءات باتجاه بغداد.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي خلال تفقده لسيطرة الصقور في تصريح امس ان (80 بالمئة من الاعتداءات الارهابية التي حصلت في بغداد والعجلات المفخخة جاءت من محافظة الانبار). مبينا ان (السيطرة تعد من السيطرات المهمة باعتبارها المنفذ الرئيسي بين بغداد والانبار لعبور المواد الغذائية وغيرها من الحاجات الاساسية). واضاف ان (توقف السيطرة عن العمل حاليا جاء نتيجة تضرر أجهزة السونار الموجودة بها بسبب التفجير المسيطر عليه من قبل عمليات بغداد لاحدى السيارات التي تم اكتشافها مؤخرا). مؤكدا ان (عمليات بغداد تقوم حاليا بتسهيل دخول المواد الغذائية الى الانبار والاشخاص المعرفين بسهولة وبدون عائق بغية عدم إرتفاع اسعار تلك المواد).وتابع الربيعي ان (الضوابط التي اتخذتها عمليات بغداد بشان التفتيش الدقيق في هذه السيطرة تاتي بسبب وجود مؤشرات استخباراتية بان عجلات اخرى ستدخل للعاصمة).، مؤكدا ان (السيطرة سيتم افتتاحها كما كانت سابقا بعد الانتهاء من تصليح الأجهزة بشكل كامل). الى ذلك قال المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار عيد عماش في تصريح أمس ان (الانتحاري دخل إلى مخيم الـ60، الواقع على بعد 60 كيلو مترا غرب الرمادي، بزي امرأة لإيهام القوات الأمنية المخصصة لحماية المخيم، لكن ضابطا برتبة نقيب اكتشف أمر الانتحاري وقام باحتضانه لتقليل حجم الخسائر).وأكد أن (الانتحاري تم التعرف عليه، وهو من منطقة الكطانة في الرمادي).واوضح أن (الحصيلة الأخيرة للخسائر البشرية، هي 14 شهيدا و15 جريحا وبعضهم جروحهم خطيرة). داعيا في الوقت ذاته، إلى (تفعيل الجهد الاستخابراتي للحفاظ على أرواح المواطنين، واستقرار امن المناطق المحافظة).وتمكنت القوات الأمنية في محافظة الانبار، الأحد، من اعتقال قيادي بارز في عصابات …داعشî الإجرامية أثناء محاولته اجتياز نقطة تفتيش غربي المحافظة.وقال القيادي في حشد الانبار ناظم الجغيفي في تصريح أمس ان (القوات الأمنية تمكنت من اعتقال المدعو جمعة الجروان الجغيفي القيادي في عصابات داعش أثناء محاولته اجتياز سيطرة الـ 18 كيلو).وأضاف أنه(تم نقل الجغيفي وسط إجراءات أمنية مشددة إلى إحدى المراكز الأمنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن مخططاتهم). مؤكدا أن(الجغيفي كان يروم الذهاب إلى جهة بعيداً عن أنظار القوات الأمنية).الى ذلك قال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي في تصريح امس ان (قوة من الفوج الأول حشد عشائر الأنبار تمكنت من قتل انتحاريين من داعش حاولا استهداف مقرهم في منطقة البوعبيد التابعة لûجزيرة الخالدية). وأضاف أن (الانتحاريين حاولا التسلل عبر الصحراء الى مقر الفوج). مشيرا الى انه (تم قتلهما قبل أن يتمكنا من الوصول الى المقر). من جهته اعلن نائب القائد العام للجيش الايراني العميد احمد رضا بودستان، عن وجود رصد استخباري كامل لعناصر تنظيم داعش في محافظة ديالى،متوعدا التنظيم بالتدمير إذا إقترب من الحدود بين البلدين. وقال بودستان في تصريح نقلته وكالة فارس الايرانية للانباء إن (قسما من قوات داعش مختبئون في محافظة ديالى ونحن لدينا رصد استخباري كامل عليهم).وهدد بودستان بأنه (لو حاول الدواعش الاقتراب من الحدود حتى مسافة 40 كيلومترا فان استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم على قتلهم قبل ان يبلغوا الحدود).ولفت إلى أن (القوات البرية منتشرة على الحدود الغربية للبلاد وهي ترصد ما يجري هناك). وفي اربيل أفاد شهود عيان بأن المدفعية الإيرانية قصفت منطقة حدودية شمال شرق أربيل، ما أسفر عن إصابة مدني.وقال مصدر امس ان (المدفعية الإيرانية قصفت منطقة جبل هلكورد الحدودية التابعة لقضاء جومان بأرييل). مبينا أن (الهجوم أسفر عن إصابة مدني والحاق اضرار مادية).واضاف أن (رعاة ومربي الاغنام في المنطقة نزحوا إلى مناطق أكثر امانا خشية تعرضهم للقصف).يذكر أن مقرات الأحزاب الكردية الإيرانية وحزب بزاك الجناح الإيراني لحزب العمال الكردستاني، تقيم على الحدود العراقية الإيرانية، وتشن القوات الإيرانية بين حين وآخر هجمات على المناطق الحدودية داخل إقليم كردستان بداعي انتشار مسلحي الأحزاب الكردية الإيرانية في تلك المناطق.