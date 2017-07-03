عندما يحكم الأموات – احمد حمادي

دائما ما نتساءل، ما الذي يدفع شبابا لتفجير أنفسهم وإنهاء حياتهم بهذه البساطة؟

ولماذا يتفانى آخرون بالدفاع عن دولة داعش وأمثالها؟ ولماذا يهاجر شباب إلى سوريا واليمن من العراق وأفغانستان وباكستان ليواجهوا مصيرهم المحتوم؟.

الحنين والعودة للماضي ليس شأنا خاصا بإنسان هذه المنطقة، بل هو رؤية بشرية متواصلة منذ أقدم العصور، فدائما ما يرغب البشر بالعودة إلى الماضي لان فيه (رغم قسوته وقهره ورعبه في كثير من الأحيان-.

فيه أيضا الأحباب والأصحاب الذين فارقناهم، -الماضي الذي لم يعد يهددنا- فيه أيضا الأوهام التي صاغتها البشرية على مر تاريخها الطويل كي تواجه من خلالها الكم الكبير من البؤس والحرمان الذي لاقته أثناء مسيرتها، فالماضي ذلك المخزن الهائل والمتناقض من كل شيء يتجسد أمامنا على انه في احد مراحل تمثله، المنقذ لضياعنا الحالي، غير مدركين انه المنبع والرافد الأساسي لهذا الضياع.

وكما يقول عالم النفس فيكتور فرانكل” فان الميل الذي يجعل السجين يرنو إلى الماضي هو المساعدة على جعل الحاضر بكل ما يتضمنه من رعب، قابلا للعيش”.

ونحن نسكن داخل سجن الماضي من اجل التخلص من سجن الحاضر البغيض، سجن التخلف والجهل، سجن الفوارق الطبقية التي يستأثر من خلالها معدودون تافهون بمقدرات الملايين من البشر. سجن يعيش فيه نصف المجتمع على الهامش، فكيف لهذا النصف (النساء) أن لا يلجأ إلى الماضي ليخفف من عبء الحياة الثقيل، سجن ملايين العمال الذين يعملون يوما واحدا ليعيشوا بؤس البطالة عشرة أيام، سجن المرض والحرمان والتفرقة على أساس القومية والعشيرة والدين، سجن الإعلام المصروف عليه مليارات الدولارات وهو يزق العقول يوميا بجرعات من الماضي العتيد وبطولات فرسانه الغابرين.

إذا أليس العيش في الماضي ومحاولة استرداده المستمرة واستحضاره كحل جاهز لكل المشكلات التي تعصف بنا هو الطريق الأسهل والأقل عناء؟

ونتساءل أيضا، ما الذي تجنيه أحزاب الإسلام السياسي اليوم من عيش المواطنين داخل سجن الماضي؟ ولماذا يصر هؤلاء الإسلاميون ابتداء من عناصر داعش مرورا بمملكة السعودية والإخوان المسلمين المنتشرين في اغلب البلدان وصولا لأحزاب العراق الحاكمة على التعكز على الماضي؟ وما هي المنافع التي تجنيها هذه الدول والأحزاب والحركات من استحضارها الماضي؟

والجواب بكل بساطه انه الطريق الأسهل للسيطرة على عقول الناس وإخضاعهم. ورغم ما يدعيه هؤلاء من اختلاف في رؤيتهم لبناء الدول غير أن شيئا واحدا يجمعهم، هو أن الحاضر بكل ما يحمله من تطور وعلم وتكنولوجيا ، ليس هو الواقع الذي من المفترض أن تعيشه الشعوب إنما عصر المسلمين الأوائل هو العصر الذهبي الذي يجب العودة إليه رغم كل ما يحمله من أساطير وخرافات وتناقضات وقتل وسبي وامتهان للعقل وللإنسان.

لم يبق لهذا الإنسان المحاصر بقضبان الماضي والمقاد بسحر شخصيات التاريخ وهو يعيش الواقع بكل ما يحمله من بؤس وحرمان إلا أن يجد عزاءه بالأموات، راسما صورته الوردية عن حياتهم وبطولاتهم، مستلهما من خلال ما كتبوه أو كتبه عنهم الآخرون شكل الحياة المثالية التي يطمح أن يعيشها.

فالحاضر بؤس والمستقبل قلق وخوف من المجهول، ولأن تجارب الماضي القريب تدل بما لا يقبل الشك على أن الأمور تسير دائما من سيئ الى أسوأ،عند ذاك يصير لزاما علينا أن نجعل الأموات ملجأنا الأخير حتى وان كان لجؤنا هذا يولد حلولا وهمية ولها عواقب وخيمة. يقول كارل ماركس “ان تقاليد جميع الأجيال الغابرة تجثم كالكابوس على أدمغة الأحياء”.