القوات أمامهم والنهر وراءهم.. داعش في الرمق الأخير بالموصل

الموصل‭- ‬الزمان‮ ‬

تواصل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملياتها‭ ‬لطرد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬مواقعه‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬عسكريون‭ ‬الأحد‭. ‬فيما‭ ‬نظمت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وقوات‭ ‬الردالسريع‭ ‬للداخلية‭ ‬استعراضا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬اكمال‭ ‬تحرير‭ ‬آخر‭ ‬نقطة‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬او‭ ‬ثلاثة‭ ‬وفق‭ ‬الداخلية‭ .‬

وقال‭ ‬العميد‭ ‬الركن‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬نبيل‭ ‬الفتلاوي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسيةالأحد‭ ‬إن‭ “‬أعداد‭ ‬مقاتلي‭ ‬داعش،‭ ‬والتي‭ ‬نحصل‭ ‬عليها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المصدر‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬التحالف،‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مقاتل‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬أوروبية،وعرب‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬آسيوية‭”. ‬وأضاف‭ “‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬تحديد‭ ‬وقت‭ ‬انتهاء‭ ‬المعارك‭ ‬بسبب‭ ‬طبيعة‭ ‬الشوارع‭ ‬الضيقة‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬وأيضاً‭ ‬وجود‭ ‬محتجزين‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭. ‬ولكن‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬خلال‭ ‬أيّام‭”. ‬وكانت‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة‭ ‬العراقية‭ ‬اعلنت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ “‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬تحرر‭ ‬منطقة‭ ‬مكاوي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭”. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬التنظيم‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أزقتها‭ ‬وشوارعها‭ ‬الضيقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تواجد‭ ‬مدنيين‭ ‬بداخلها،‭ ‬تجعل‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭. ‬بدأت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬فاستعادت‭ ‬الجانب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تطلق‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الغربي‭ ‬حيث‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬اكبر‭. ‬وأعلنت‭ ‬تلك‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬بدء‭ ‬اقتحام‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬وباتت‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭. ‬واستعادت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬السبت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجمع‭ ‬طبي‭ ‬شمال‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة،‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬طويلة،‭ ‬لتعزل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬حاليا‭ ‬عن‭ ‬محيطه‭ ‬خارج‭ ‬مربع‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ “‬قادمون‭ ‬يا‭ ‬نينوى‭” ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬رشيد‭ ‬يار‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ “‬قطعات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬والرد‭ ‬السريع‭ ‬تحرر‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬لحي‭ ‬الشفاء‭ ‬وتسيطر‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬التعليمي‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬والاستشارية‭ ‬ومصرف‭ ‬الدم‭ ‬والطبالذري‭ ‬ومشروع‭ ‬الماء‭ ‬والتحليلات‭ ‬المرضية‭” ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭. ‬واستولى‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬على‭ ‬مستشفيات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭. ‬وكان‭ ‬بعض‭ ‬أفراد‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬قد‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬إحباطهم‭ ‬بسبب‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة‭ ‬ضد‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت‭ ‬كالمستشفيات،‭ ‬قائلين‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يطيل‭ ‬الجهود‭ ‬لاستعادتها‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الفريق‭ ‬رائد‭ ‬شاكر‭ ‬جودت‭ ‬استعادة‭ ‬حي‭ ‬الشفاء‭ ‬بالكامل،‭ ‬ليقتصر‭ ‬تواجد‭ ‬الجهاديين‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭.‬

وقال‭ ‬جودت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ “‬قواتنا‭ ‬تتقدم‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور،‭ ‬وتلاحق‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬القليلة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭”.‬

14 ‭ ‬قتيلاً‭ ‬بتفجير‭ ‬انتحاري في‭ ‬مخيم‭ ‬للنازحين‭ ‬العراقيين‭ ‬

بغداد‭- ‬الزمان‭: ‬قتل‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬الأحد،‭ ‬بعدما‭ ‬فجر‭ ‬انتحاري‭ ‬نفسه‭ ‬داخل‭ ‬مخيم‭ ‬للنازحين‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬وطبية‭. ‬وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬التفجير‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬‮«‬60‭ ‬كيلو‮»‬‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬35‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬غرب‭ ‬الرمادي،‭ ‬أوقع‭ ‬أيضا‭ ‬13‭ ‬جريحا،‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الرمادي‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭. ‬وأشارت‭ ‬المصادر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬لكن‭ ‬ضابطا‭ ‬برتبة‭ ‬رائد‭ ‬أوضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬الضحايا‭ ‬عنصري‭ ‬أمن‭ ‬أحدهما‭ ‬ضابط‭.‬