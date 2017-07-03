القوات أمامهم والنهر وراءهم.. داعش في الرمق الأخير بالموصل

الموصل- الزمان
تواصل القوات العراقية السيطرة على مساحات جديدة من المدينة القديمة في غرب الموصل، في إطار عملياتها لطرد تنظيم داعش من آخر مواقعه في ثاني أكبر مدن العراق، بحسب ما أفاد عسكريون الأحد. فيما نظمت الشرطة الاتحادية وقوات الردالسريع للداخلية استعراضا عسكريا في الجانب الايمن الذي ينتظر اكمال تحرير آخر نقطة فيه خلال يومين او ثلاثة وفق الداخلية .
وقال العميد الركن في قوات مكافحة الإرهاب نبيل الفتلاوي لوكالة الصحافة الفرنسيةالأحد إن “أعداد مقاتلي داعش، والتي نحصل عليها عن طريق المصدر أو معلومات التحالف، تتراوح ما بين أكثر أو أقل من 300 مقاتل معظمهم من جنسيات أوروبية،وعرب من جنسيات أخرى أو من أصول آسيوية”. وأضاف “لا نستطيع تحديد وقت انتهاء المعارك بسبب طبيعة الشوارع الضيقة في المدينة القديمة وأيضاً وجود محتجزين من المدنيين داخل المدينة القديمة. ولكن يمكنني القول خلال أيّام”. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية اعلنت في بيان في وقت سابق أن “قوات مكافحة الإرهاب تحرر منطقة مكاوي في المدينة القديمة”. ورغم أن المنطقة التي لا يزال يسيطر عليها التنظيم صغيرة جدا، غير أن أزقتها وشوارعها الضيقة بالإضافة إلى تواجد مدنيين بداخلها، تجعل العملية العسكرية محفوفة بالمخاطر. بدأت القوات العراقية هجومها على الموصل في 17 تشرين الأول/أكتوبر، فاستعادت الجانب الشرقي من المدينة في كانون الثاني/يناير، قبل أن تطلق بعد شهر هجومها على الجزء الغربي حيث الكثافة السكانية اكبر. وأعلنت تلك القوات في 18 حزيران/يونيو بدء اقتحام المدينة القديمة، وباتت الآن في المراحل الأخيرة من الهجوم. واستعادت القوات العراقية السبت السيطرة على مجمع طبي شمال المدينة القديمة، بعد معارك طويلة، لتعزل تنظيم داعش حاليا عن محيطه خارج مربع المدينة القديمة.
وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان السبت إن “قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع تحرر الجزء الشمالي لحي الشفاء وتسيطر على المستشفى التعليمي ابن سينا والاستشارية ومصرف الدم والطبالذري ومشروع الماء والتحليلات المرضية” في غرب الموصل. واستولى التنظيم المتطرف على مستشفيات عدة في الموصل خلال المعارك. وكان بعض أفراد القوات العراقية قد أعربوا عن إحباطهم بسبب القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الثقيلة ضد بعض المنشآت كالمستشفيات، قائلين إن ذلك يطيل الجهود لاستعادتها.
من جهته، أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت استعادة حي الشفاء بالكامل، ليقتصر تواجد الجهاديين حاليا على المدينة القديمة.
وقال جودت في بيان إن “قواتنا تتقدم في ثلاثة محاور، وتلاحق الجماعات الإرهابية في المناطق القليلة المتبقية من البلدة القديمة”.
14 قتيلاً بتفجير انتحاري في مخيم للنازحين العراقيين
بغداد- الزمان: قتل 14 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال الأحد، بعدما فجر انتحاري نفسه داخل مخيم للنازحين العراقيين في محافظة الأنبار، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. وأوضحت المصادر أن التفجير الذي وقع في مخيم «60 كيلو» على بعد 35 كيلومترا إلى غرب الرمادي، أوقع أيضا 13 جريحا، نقلوا إلى مستشفى الرمادي لتلقي العلاج. وأشارت المصادر إلى أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، لكن ضابطا برتبة رائد أوضح لوكالة فرانس برس أن بين الضحايا عنصري أمن أحدهما ضابط.