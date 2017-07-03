قطر ترفض المطالب والامارات:العقوبات قد تمتد سنوات

الدوحة- دبي – بيروت- الزمان
انتهت المهلة الخليجية ورفضت قطر، المتهمة من قبل السعودية وحلفائها بدعم «الارهاب» والتقرب من ايران ، مطالب جاراتها لاعادة العلاقات معها قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة العشرة ايام التي حددت لها للرد. ولم تثمر وساطات كويتية وفرنسية واميركية في الوصول الى حل، في وقت تقول دولة الامارات ان الخلاف مع قطر والعقوبات التي اتخذت بحقها وبينها اغلاق المجالات الجوية والبحرية والبرية امامها قد تستمر لسنوات.
وتشمل المطالب التي قدمت رسميا الى الدوحة في 22 حزيران/يونيو، اغلاق قناة «الجزيرة» وخفض العلاقات مع طهران، الخصم اللدود للرياض في الشرق الاوسط، واغلاق قاعدة تركية في الامارة.
ومع انتهاء المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب مساء الاحد، تتجه الانظار الى الرياض وابوظبي والمنامة التي قد تقدم على خطوات تصعيدية يمكن ان تشمل زيادة العقوبات الهادفة الى محاصرة قطر اقتصاديا وتضييق الخناق عليها سياسيا.
وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني في مؤتمر صحافي في روما السبت بعد لقائه نظيره الايطالي انجلينو الفانو ان «دول الحصار أعدت قائمة المطالب لترفض».
وعكست صحف خليجية الاحد الموقف الخليجي الرسمي من الرفض القطري، ملوحة بعقوبات جديدة ضد الامارة الصغيرة الغنية بالغاز.
وكتبت «البيان» الاماراتية ان قيادة قطر باتت تدفعها «الى المجهول»، محذرة من ان الدوحة تواجه «عقوبات حاسمة» بعد رفضها المطالب.
وفي السعودية عنونت «الرياض» على صفحتها الاولى «التصعيد يلوح في الافاق امام مكابرة قطر». وكانت السعودية والامارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من حزيران/يونيو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات «ارهابية» واخذة عليها التقارب مع ايران.
لكن الدوحة، التي تستقبل اكبر قاعدة جوية اميركية في المنطقة، نفت هذه الاتهامات التي صدرت بعد نحو اسبوعين من نشر تصريحات لاميرها الشيخ تميم ين حمد ال ثاني انتقد فيها دول الخليج الا ان الدوحة قالت انها مغلوطة وقد جرى بثها علىموقع وكالة الانباء الرسمية بعد اختراقها. وقال وزير خارجية قطر في روما ان «المطالب تخالف القانون الدولي ولا تستهدف مكافحة الإرهاب بل تتعلق بتقويض سيادتنا وتمثل خرقا لسيادة دولة قطر وضربا لحرية الصحافة والإعلام وتفرض حالة من المنع ضدّ دولة قطر»، معتبرا ان «الدول التيقدّمتها ليست لديها رغبة في تنفيذها».
كما قال «نحن نرى الآن في قنوات دول الحصار تحريضا على العنف وتنفيذ عمليات إرهابية في دولة قطر وهو ما يدل على ازدواجية المعايير التي تتبعها هذه الدول وعجزها عن مجاراة قناة الجزيرة»، في اشارة الى قنوات فضائية عربية ممولة منالسعودية والامارات.
تعتمد قطر منذ سنوات على الدبلوماسية والاعلام والرياضة لترسيخ موقع لها في المنطقة وفي العالم، الامر الذي يثير حفيظة جاراتها وخصوصا السعودية التي تخوض منذ عقود مع ايران معركة نفوذ في الشرق الاوسط.
وسعت دول الخليج في محاولة اولى عام 2014 الى اعادة قطر الى كنف سياسات مجلس التعاون الخليجي الذي يضمها الى جانب السعودية والامارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان، خصوصا في ظل استقبال الدوحة لشخصيات مرفوضة من هذهالدول وبينها عناصر في جماعة الاخوان المسلمين.
وقطعت العلاقات مع الدوحة لكنها سرعان ما اعيدت غداة قمة في الرياض تعهد خلالها امير قطر العمل على ابعاد شخصيات اسلامية والطلب من قناة الجزيرة تخفيف حدة انتقاداتها لسياسات دول عربية.