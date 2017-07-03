قطر ترفض المطالب والامارات:العقوبات قد تمتد سنوات

الدوحة‭- ‬دبي‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬انتهت‭ ‬المهلة‭ ‬الخليجية‭ ‬ورفضت‭ ‬قطر،‭ ‬المتهمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السعودية‭ ‬وحلفائها‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬الارهاب‮»‬‭ ‬والتقرب‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬،‮ ‬‭ ‬مطالب‭ ‬جاراتها‭ ‬لاعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬معها‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬العشرة‭ ‬ايام‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬لها‭ ‬للرد‭. ‬ولم‭ ‬تثمر‭ ‬وساطات‭ ‬كويتية‭ ‬وفرنسية‭ ‬واميركية‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬حل،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقول‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬ان‭ ‬الخلاف‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬والعقوبات‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬بحقها‭ ‬وبينها‭ ‬اغلاق‭ ‬المجالات‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬والبرية‭ ‬امامها‭ ‬قد‭ ‬تستمر‭ ‬لسنوات‭.‬

وتشمل‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬رسميا‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬اغلاق‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الجزيرة‮»‬‭ ‬وخفض‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬طهران،‭ ‬الخصم‭ ‬اللدود‭ ‬للرياض‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬واغلاق‭ ‬قاعدة‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬الامارة‭.‬

ومع‭ ‬انتهاء‭ ‬المهلة‭ ‬الممنوحة‭ ‬للدوحة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬المطالب‭ ‬مساء‭ ‬الاحد،‭ ‬تتجه‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭ ‬وابوظبي‭ ‬والمنامة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬خطوات‭ ‬تصعيدية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تشمل‭ ‬زيادة‭ ‬العقوبات‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬محاصرة‭ ‬قطر‭ ‬اقتصاديا‭ ‬وتضييق‭ ‬الخناق‭ ‬عليها‭ ‬سياسيا‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬قطر‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬ال‭ ‬ثاني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬نظيره‭ ‬الايطالي‭ ‬انجلينو‭ ‬الفانو‭ ‬ان‭ ‬‮«‬دول‭ ‬الحصار‭ ‬أعدت‭ ‬قائمة‭ ‬المطالب‭ ‬لترفض‮»‬‭.‬

وعكست‭ ‬صحف‭ ‬خليجية‭ ‬الاحد‭ ‬الموقف‭ ‬الخليجي‭ ‬الرسمي‭ ‬من‭ ‬الرفض‭ ‬القطري،‭ ‬ملوحة‭ ‬بعقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬ضد‭ ‬الامارة‭ ‬الصغيرة‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭.‬

وكتبت‭ ‬‮«‬البيان‮»‬‭ ‬الاماراتية‭ ‬ان‭ ‬قيادة‭ ‬قطر‭ ‬باتت‭ ‬تدفعها‭ ‬‮«‬الى‭ ‬المجهول‮»‬،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الدوحة‭ ‬تواجه‭ ‬‮«‬عقوبات‭ ‬حاسمة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬رفضها‭ ‬المطالب‭.‬

وفي‭ ‬السعودية‭ ‬عنونت‭ ‬‮«‬الرياض‮»‬‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬الاولى‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬الافاق‭ ‬امام‭ ‬مكابرة‭ ‬قطر‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬قطعت‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬علاقاتها‭ ‬بقطر‭ ‬وفرضت‭ ‬عليها‭ ‬عقوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬متهمة‭ ‬الدوحة‭ ‬بدعم‭ ‬مجموعات‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬واخذة‭ ‬عليها‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬ايران‭.‬

لكن‭ ‬الدوحة،‭ ‬التي‭ ‬تستقبل‭ ‬اكبر‭ ‬قاعدة‭ ‬جوية‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬نفت‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬اسبوعين‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬تصريحات‭ ‬لاميرها‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬ين‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬ثاني‭ ‬انتقد‭ ‬فيها‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الدوحة‭ ‬قالت‭ ‬انها‭ ‬مغلوطة‭ ‬وقد‭ ‬جرى‭ ‬بثها‭ ‬علىموقع‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬بعد‭ ‬اختراقها‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المطالب‭ ‬تخالف‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ولا‭ ‬تستهدف‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬بل‭ ‬تتعلق‭ ‬بتقويض‭ ‬سيادتنا‭ ‬وتمثل‭ ‬خرقا‭ ‬لسيادة‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وضربا‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬وتفرض‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬المنع‭ ‬ضدّ‭ ‬دولة‭ ‬قطر‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬التيقدّمتها‭ ‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نرى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬قنوات‭ ‬دول‭ ‬الحصار‭ ‬تحريضا‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ازدواجية‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬وعجزها‭ ‬عن‭ ‬مجاراة‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬قنوات‭ ‬فضائية‭ ‬عربية‭ ‬ممولة‭ ‬منالسعودية‭ ‬والامارات‭.‬

تعتمد‭ ‬قطر‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والاعلام‭ ‬والرياضة‭ ‬لترسيخ‭ ‬موقع‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وفي‭ ‬العالم،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬يثير‭ ‬حفيظة‭ ‬جاراتها‭ ‬وخصوصا‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬معركة‭ ‬نفوذ‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭.‬

وسعت‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬اولى‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬الى‭ ‬اعادة‭ ‬قطر‭ ‬الى‭ ‬كنف‭ ‬سياسات‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬يضمها‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استقبال‭ ‬الدوحة‭ ‬لشخصيات‭ ‬مرفوضة‭ ‬من‭ ‬هذهالدول‭ ‬وبينها‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭.‬

وقطعت‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الدوحة‭ ‬لكنها‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬اعيدت‭ ‬غداة‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬تعهد‭ ‬خلالها‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ابعاد‭ ‬شخصيات‭ ‬اسلامية‭ ‬والطلب‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬انتقاداتها‭ ‬لسياسات‭ ‬دول‭ ‬عربية‭.‬