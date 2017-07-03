مقتل‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬الحاكم‭ ‬بتركيا

إردوغان يلتقي وزير الدفاع الروسي والتوتر يشتد على الحدود السورية

اسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬‮ ‬

‮ ‬قٌتل‭ ‬مسؤولان‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الاسلامي‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬حادثين‭ ‬منفصلين‭ ‬الاحد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬اتهم‭ ‬متمردي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬العمليتين‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬إن‭ ‬ايدين‭ ‬اهي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الحاكم‭ ‬بمنطقة‭ ‬اوزالب‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬وان‭ (‬شرق‭) ‬قُتل‭ ‬ليلا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬امتار‭ ‬من‭ ‬منزله‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬تمت‭ ‬محاصرته‭ ‬من‭ ‬مسلحين‭.‬

واتهم‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمنطقة‭ ‬ذاتها‭ ‬زاهير‭ ‬سوغاندا‭ ‬الحزب‭ ‬الكردستاني‭ ‬بارتكاب‭ ‬الجريمة‭.‬

وقالت‭ ‬الاناضول‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬احتجاز‭ ‬16‭ ‬مشتبها‭ ‬به‭.‬

وتابعت‭ ‬الوكالة‭ ‬التركية‭ ‬الحكومية‭ ‬ان‭ ‬سلف‭ ‬آهي‭ ‬كان‭ ‬ايضا‭ ‬قد‭ ‬أُغتيل‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مشابهة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وقُتل‭ ‬ايضا‭ ‬اورهان‭ ‬ميركان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬السبت‭ ‬بمنطقة‭ ‬ليجة‭ ‬بولاية‭ ‬ديار‭ ‬بكر‭ ‬التركية‭ (‬جنوب‭ ‬شرق‭) ‬امام‭ ‬منزله‭ ‬ويشتبه‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭ ‬بضلوع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬العملية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬الاناضول‭.‬

فيما‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬فيما‭ ‬يتصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬والمقاتلين‭ ‬الاكراد‭.‬

وكانت‭ ‬تركيا‭ ‬وروسيا‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض،‭ ‬إذ‭ ‬سعت‭ ‬أنقرة‭ ‬للاطاحة‭ ‬بالرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬فيما‭ ‬موسكو‭ ‬هي‭ ‬حليفه‭ ‬الدولي‭ ‬الأبرز‭.‬

لكن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬شهد‭ ‬تطورا‭ ‬ملحوظا،‭ ‬مع‭ ‬رعايتهما‭ ‬مباحثات‭ ‬سلام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكازخستانية‭ ‬استانة‭.‬

والتقى‭ ‬اروغان‭ ‬الوزير‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬‮«‬‭ ‬ترابيا‮»‬‭ ‬الرئاسي‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬مضيق‭ ‬البوسفور،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬رئيس‭ ‬الاركان‭ ‬التركي‭ ‬خلوصي‭ ‬أكار‭ ‬ورئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬هاكان‭ ‬فيدان‭ ‬الاجتماع‭.‬

وفي‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬الفائت،‭ ‬شنت‭ ‬تركيا‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬درع‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬بهدف‭ ‬إخلاء‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭ ‬والجهاديين‭.‬

وانهت‭ ‬انقرة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬المنصرم‭ ‬لكن‭ ‬اردوغان‭ ‬لم‭ ‬يستبعد‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬آخر‭ ‬إذ‭ ‬اقتضت‭ ‬الضرورة‭.‬

وخلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬تبادل‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬وقوات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬باستمرار،‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬بأن‭ ‬تركيا‭ ‬ستشن‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬عفرين‭.‬

وتصنف‭ ‬تركيا‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬منظمة‭ ‬ارهابية،‭ ‬وكذلك‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يشن‭ ‬تمردا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1984