مقتل‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬الحاكم‭ ‬بتركيا

إردوغان يلتقي وزير الدفاع الروسي والتوتر يشتد على الحدود السورية
اسطنبول- توركان اسماعيل
قٌتل مسؤولان من حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم في تركيا في حادثين منفصلين الاحد، بحسب ما اعلن الاعلام الرسمي التركي الذي اتهم متمردي حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء العمليتين.
وقالت وكالة انباء الاناضول إن ايدين اهي نائب رئيس الحزب الحاكم بمنطقة اوزالب في ولاية وان (شرق) قُتل ليلا على بعد امتار من منزله بعد ما تمت محاصرته من مسلحين.
واتهم رئيس حزب العدالة والتنمية بالمنطقة ذاتها زاهير سوغاندا الحزب الكردستاني بارتكاب الجريمة.
وقالت الاناضول إنه تم احتجاز 16 مشتبها به.
وتابعت الوكالة التركية الحكومية ان سلف آهي كان ايضا قد أُغتيل في ظروف مشابهة العام الماضي.
وقُتل ايضا اورهان ميركان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السبت بمنطقة ليجة بولاية ديار بكر التركية (جنوب شرق) امام منزله ويشتبه مسؤولون محليون بضلوع حزب العمال الكردستاني في العملية، بحسب ما افادت الاناضول.
فيما التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اسطنبول، فيما يتصاعد التوتر على الحدود السورية بين الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.
وكانت تركيا وروسيا على طرفي نقيض، إذ سعت أنقرة للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد فيما موسكو هي حليفه الدولي الأبرز.
لكن التعاون بين البلدين شهد تطورا ملحوظا، مع رعايتهما مباحثات سلام في العاصمة الكازخستانية استانة.
والتقى اروغان الوزير الروسي في قصر « ترابيا» الرئاسي المطل على مضيق البوسفور، حسب ما اعلنت الرئاسة التركية في بيان.
وأظهرت لقطات رئيس الاركان التركي خلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان الاجتماع.
وفي آب/أغسطس الفائت، شنت تركيا عملية «درع الفرات» عبر الحدود مع سوريا بهدف إخلاء المنطقة الحدودية من المقاتلين الاكراد والجهاديين.
وانهت انقرة العملية في آذار/مارس المنصرم لكن اردوغان لم يستبعد شن هجوم آخر إذ اقتضت الضرورة.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تبادل الجيش التركي وقوات حماية الشعب الكردية اطلاق نار باستمرار، وسط تكهنات بأن تركيا ستشن هجوما على القوات الكردية في عفرين.
وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة ارهابية، وكذلك حزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في تركيا منذ العام 1984