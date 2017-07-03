حمدان لـ (الزمان): استبعد الهجوم الاسرائيلي على غزة

وفد‭ ‬حماس‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬لتطبيق‭ ‬التفاهمات

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‮ ‬

‮ ‬توجه‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬الاحد‭ ‬اثر‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مؤخرا‭ ‬اعضاء‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬وتطبيق‭ ‬تفاهمات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ . ‬واكد مصدر‭ ‬مطلع ان‭ ‬‮«‬فريقا‭ ‬يضم‭ ‬12مسؤولا‭ ‬من‭ ‬الفنيين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬غادر‭ ‬الى‭ ‬القاهرة‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬تطبيق‭ ‬التفاهمات‭ ‬الاخيرة‮» ‬‭ ‬وتاتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬التقى‭ ‬وفد‭ ‬قيادي‭ ‬وامني‭ ‬برئاسة‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭ ‬قائد‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬مدير‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬للقاهرة‭ ‬استمرت‭ ‬تسعة‭ ‬ايام،‭ ‬وتوصلا‭ ‬الى‭ ‬تفاهمات‭ ‬حول‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬والإنسانية‭ ‬والأمنيةوالحدود‭. ‬كان‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬عقد‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬ايضا‭ ‬اجتماعات‭ ‬مع‭ ‬القيادي‭ ‬المفصول‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬وتوصل‭ ‬الى‭ ‬تفاهمات‭ ‬حول‭ ‬ترتيبات‭ ‬تتعلق‭ ‬بحل‭ ‬أزمات‭ ‬القطاع،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬وتيار‭ ‬دحلان‭. ‬فيما‭ ‬استبعد‭ ‬اسامة‭ ‬حمدان‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬احتمال‭ ‬قيام‭ ‬اسرائيل‭ ‬بشن‭ ‬عدوان‭ ‬واسع‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭ ‬بعد‭ ‬تهديدات‭ ‬ليبرمان‭ ‬للقطاع‭ ‬وضاف‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التهديدات‭ ‬مرتبطه‭ ‬بالمشاكل‭ ‬الداخلية‭ ‬التى‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬اسرائيل‭ ‬،في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬نفى‭ ‬سفيان‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الثوري‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬معه‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ ‬فى‭ ‬مباحثات‭ ‬القاهرة‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬فلسطينية‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬برئاسة‭ ‬دحلان‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬المباحثات‭ ‬تطرقت‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬مساعدة‭ ‬اهالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬محنتهم‭ ‬ولم‭ ‬تتطرق‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭.‬

‮ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬نفى‭ ‬واصل‭ ‬ابو‭ ‬يوسف‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬ما‭ ‬رددته‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬سعى‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لمحاصرة‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬السلطة‭ ‬تدفع‭ ‬تكاليف‭ ‬الكهرباء‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬بينما‭ ‬تجمع‭ ‬حماس‭ ‬الضرائب‭ ‬عليها‭ ‬ولا‭ ‬ترسلها‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬وعن‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬التى‭ ‬ينوي‭ ‬ترامب‭ ‬طرحها‭ ‬خلال‭ ‬مباحثات‭ ‬السلام‭ ‬القادمه‭ ‬فى‭ ‬واشنطن‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬،و‭ ‬قال‭ ‬ابو‭ ‬يوسف‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬انّ‭ ‬اي‭ ‬شئ‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬شروط‭ ‬اساسية‭ ‬لقبول‭ ‬اي‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وهي‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬حول‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هى‭ ‬المرجعية‭ ‬لاى‭ ‬مبادرة‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬بسقف‭ ‬زمني‭ ‬وتوقف‭ ‬اسرائيل‭ ‬عن‭ ‬سياسة‭ ‬الاستيطان‭ ‬ووقف‭ ‬ممارستها‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ .‬