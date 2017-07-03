حمدان لـ (الزمان): استبعد الهجوم الاسرائيلي على غزة

وفد حماس الى القاهرة لتطبيق التفاهمات
القاهرة – مصطفى عمارة
توجه وفد من عدد من الوزارات التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الى القاهرة الاحد اثر زيارة قام بها مؤخرا اعضاء من المكتب السياسي للحركة في اطار تطوير العلاقات مع مصر وتطبيق تفاهمات بين الطرفين، . واكد مصدر مطلع ان «فريقا يضم 12مسؤولا من الفنيين في عدد من الوزارات في القطاع غادر الى القاهرة للتباحث في آليات تطبيق التفاهمات الاخيرة» وتاتي هذه الزيارة بعد ان التقى وفد قيادي وامني برئاسة يحيى السنوار قائد حماس في القطاع مدير المخابرات المصرية قبل عدة أسابيع خلال زيارة للقاهرة استمرت تسعة ايام، وتوصلا الى تفاهمات حول الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنيةوالحدود. كان وفد حماس عقد خلال الزيارة ايضا اجتماعات مع القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان وتوصل الى تفاهمات حول ترتيبات تتعلق بحل أزمات القطاع، وفق مسؤولين في حماس وتيار دحلان. فيما استبعد اسامة حمدان القيادي بحركة حماس فى تصريحات خاصة ل (الزمان) احتمال قيام اسرائيل بشن عدوان واسع ضد قطاع غزة فى الوقت الحاضر بعد تهديدات ليبرمان للقطاع وضاف ان تلك التهديدات مرتبطه بالمشاكل الداخلية التى تعاني منها اسرائيل ،في الوقت نفسه نفى سفيان ابو زيد عضو المجلس الثوري لحركة فتح فى اتصال معه الانباء التى ترددت عن اتفاق حركة حماس وفتح فى مباحثات القاهرة على تشكيل حكومة فلسطينية فى قطاع غزة برئاسة دحلان مؤكداً ان المباحثات تطرقت فقط الى مساعدة اهالي قطاع غزة على الخروج من محنتهم ولم تتطرق الى هذا الامر.
ومن جانبه نفى واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ما رددته وسائل الاعلام الاسرائيلية عن سعى السلطة الفلسطينية لمحاصرة قطاع غزة مؤكدا ان السلطة تدفع تكاليف الكهرباء فى القطاع بينما تجمع حماس الضرائب عليها ولا ترسلها الى السلطة وعن مبادرة السلام التى ينوي ترامب طرحها خلال مباحثات السلام القادمه فى واشنطن الشهر المقبل ،و قال ابو يوسف فى تصريحات خاصة للزمان انّ اي شئ حول هذا الموضوع لم يتضح بعد ان هناك ثلاثة شروط اساسية لقبول اي مبادرة من الجانب الفلسطيني وهي ان تكون قرارات مجلس الامن حول القضية الفلسطينية هى المرجعية لاى مبادرة وان تكون مرتبطة بسقف زمني وتوقف اسرائيل عن سياسة الاستيطان ووقف ممارستها ضد الشعب الفلسطيني .