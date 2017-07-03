معاقبة كاتب سعودي شبّه الملك سلمان بأوصاف الذات الالهية

الرياض‭- ‬بيروت‭ -‬الزمان‮ ‬‭ ‬‮ ‬اوقف‭ ‬كاتب‭ ‬سعودي‭ ‬عن‭ ‬الكتابة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مقال‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬واعتبر‭ ‬مسيئا‭ ‬للدين‭ ‬الاسلامي‭ ‬بعدما‭ ‬مجد‭ ‬فيه‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬ومنحه‭ ‬صفات‭ ‬الهية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬الاحد‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سبق‮»‬‭ ‬الالكترونية‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬وجه‭ ‬‮«‬بايقاف‭ ‬كاتب‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ +‬الجزيرة‭+ ‬واتخاذ‭ ‬اللازم‭ ‬تجاه‭ ‬الصحيفة،‭ ‬بعد‭ ‬نشرت‭ ‬مقالا‭ ‬للكاتب‭ ‬تضمن‭ ‬المساس‭ ‬بجانب‭ ‬التوحيد‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الكاتب‭ ‬رمضان‭ ‬جريدي‭ ‬العنزي‭ ‬نشر‭ ‬مقالا‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬يا‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭… ‬كم‭ ‬انت‭ ‬حليم‭ ‬اواه‭ ‬منيب‭ ‬شديد‭ ‬العقاب‮»‬‭. ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬اعتذرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬المقال‭ ‬وكتبت‭ ‬‮«‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬كلمات‭ ‬عنوان‭ ‬مقال‭ ‬الكاتب‭ ‬رمضان‭ ‬العنزي‭ ‬اجتهاد‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬ونبرا‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬ورد‭ ‬في‭ ‬العنوان‭ ‬بعض‭ ‬الكلمات‭ ‬التي‭ ‬اجتهد‭ ‬فيها‭ ‬الكاتب‭ ‬اجتهادا‭ ‬غير‭ ‬موفق‭ ‬بما‭ ‬يودي‭ ‬الى‭ ‬مسلك‭ ‬ذات‭ ‬واسماء‭ ‬الله‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬العنوان‭ ‬ولا‭ ‬المقال‭ ‬في‭ ‬محله،‭ ‬ولا‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬ذكر‭ ‬شخصية‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬‮«‬صحيفة‭ ‬الجزيرة‭ ‬تستدرك‭ ‬وتعتذر‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬عنوان‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬تمس‭ ‬الذات‭ ‬الالهية‭ ‬وتبرا‭ ‬الى‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الخطا‭ ‬غير‭ ‬المقصود‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قدم‭ ‬الكاتب‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬تويتر‭ ‬اعتذاره‭ ‬على‭ ‬‮«‬الزلة‭ ‬غير‭ ‬المقصودة‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬تعبيره‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬استدرك‭ ‬واعتذر‭ ‬عما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬وابرا‭ ‬الى‭ ‬

الله‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الخطا‭ ‬غير‭ ‬المقصود‭ ‬تماما‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سبق‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬توجيهه‭ ‬لوزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬لفت‭ ‬نظرنا‭ ‬واثار‭ ‬استغرابنا‭ ‬بعض‭ ‬العبارات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬كالعنوان،‭ ‬وما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬عبارات‭ ‬مدح‭ ‬وثناء‭ ‬علينا،‭ ‬واوصاف‭ ‬مغالية‭ ‬جازف‭ ‬فيها‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬امر‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬بايقاف‭ ‬الكاتب‭ ‬عن‭ ‬الكتابة،‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الصحف‭ ‬ووسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬كافة‭ ‬التنبه‭ ‬وعدم‭ ‬التجاوز‭ ‬بنشر‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الامور‭ ‬ومحاسبة‭ ‬كل‭ ‬متجاوز‭ ‬ومتساهل‮»‬‭.‬