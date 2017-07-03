معاقبة كاتب سعودي شبّه الملك سلمان بأوصاف الذات الالهية

الرياض- بيروت -الزمان اوقف كاتب سعودي عن الكتابة على خلفية مقال نشره في صحيفة واعتبر مسيئا للدين الاسلامي بعدما مجد فيه الملك سلمان بن عبد العزيز ومنحه صفات الهية، بحسب ما افادت الاحد وسائل اعلام محلية.
وذكرت صحيفة «سبق» الالكترونية ان الملك سلمان وجه «بايقاف كاتب في صحيفة +الجزيرة+ واتخاذ اللازم تجاه الصحيفة، بعد نشرت مقالا للكاتب تضمن المساس بجانب التوحيد». وكان الكاتب رمضان جريدي العنزي نشر مقالا الجمعة الماضي بعنوان «يا خادم الحرمين الشريفين… كم انت حليم اواه منيب شديد العقاب». وسرعان ما اعتذرت الصحيفة عن نشر المقال وكتبت «ما ورد في كلمات عنوان مقال الكاتب رمضان العنزي اجتهاد غير مقبول ونبرا الله من ذلك». وتابعت «ورد في العنوان بعض الكلمات التي اجتهد فيها الكاتب اجتهادا غير موفق بما يودي الى مسلك ذات واسماء الله حيث لم يكن العنوان ولا المقال في محله، ولا يتسق مع ذكر شخصية خادم الحرمين الشريفين».
واضافت «صحيفة الجزيرة تستدرك وتعتذر عن ما ورد في عنوان المقال من كلمات تمس الذات الالهية وتبرا الى الله من ذلك الخطا غير المقصود».
من جهته، قدم الكاتب على حسابه في تويتر اعتذاره على «الزلة غير المقصودة»، على حد تعبيره.
وقال «استدرك واعتذر عما ورد في المقال من كلمات وابرا الى
الله من ذلك الخطا غير المقصود تماما».
ونقلت صحيفة «سبق» عن الملك سلمان في توجيهه لوزارة الاعلام قوله «لفت نظرنا واثار استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال كالعنوان، وما تضمنه من عبارات مدح وثناء علينا، واوصاف مغالية جازف فيها».
ووفقا للصحيفة، امر العاهل السعودي بايقاف الكاتب عن الكتابة، معتبرا انه يجب على الصحف ووسائل الاعلام كافة التنبه وعدم التجاوز بنشر مثل هذه الامور ومحاسبة كل متجاوز ومتساهل».