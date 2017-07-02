كيف تجمع 20 مليار بدون معلم

زمان جديد
عبد الحق بن رحمون
كُلنا نحب البطاطس، و لهذا فإنها لا تغادر مطابخنا، لكن لم نفكر في من يتحكم في أسواق البطاطس، ولكي تفهم ذلك، لايهم أن تكون دارسا للعلوم الاقتصادية، لأن فن جمع الثروات أولى الخطوات التي تقودك نحوها، ينبغي أن تقرأ كتابا في جزءين موسومين بـ: «كيف تقلي البطاطس من غير زيت».. و»كيف تجمع الملايير بدون معلم».
من هنا تعوَّد الناس القدامى أن يخزنوا أموالهم في الجوارب، وفي جرار يدفنونها تحت التراب، أو يدسون الأوراق والقطع النقدية وسط المخدات، أو تحت رخام أرضية إحدى غرف المنزل، أو وسط أحشاء سرير الصوف، حتى يأمنوا على نقودهم التي ينامون فوقها. وكانت فكرة إيداع الأموال بالابناك تعد حمقا، وجنونا، ومغامرة غير مضمونة المخاطر، لأن لا أمان في أحد. ولم يطمئن المواطن المغربي على أهمية إيداع أمواله في الأبناك إلا بعد مصالحة عاطفية بين الطرفين، نتج عنها تبادل الثقة في المعاملات، لكن بحذر شديد.
ولماذا نسمى الأموال الكثيرة بالأزبال؟ وهناك من يشبه من له عدة أموال بـ «خَانَزْ فْلوس» ، وهذا الوصف القدحي والمجازي باللهجة المغربية ليس بريئًا، إذ يحيل بطريقة غير مباشرة إلى مصدرها غير المشروع، على اعتبار أن لا أحد بمستطاعه أن يقترب من مصدر الرائحة الكريهة، التي تتلبس منبعها، ومعلوم أن الملايير تفتح الطرق المغلقة، وتصنع الجاه والنفوذ واليد الطولى، وتجعل صاحبها من الأعيان والوجهاء وكبار القوم في رمشة عين. وحقيقة تسمية الأموال التي يتم تشبيهها بالزبالة، والمقصود بها الملايير، لأن الحصول عليها، يتم عبر الفَهْلوة والذكاء، والابتزاز ووسائل أخرى لاتعب ولاشقاء فيها، لكنها تتدخل في مهام الوُسطاء والشَّناقة، وبطريقة بسيطة فكلّ الأموال التي يتم تداولها في السوق مع مرور الوقت تصبح قابلة لتعشش فيها الباكتريا، وتنبعث منها روائح كريهة، تنفر منها الأنوف وتتجنب وضعها في جيبك. ويقال أيضا أن من يتكلم بهكذا الكلام عن الملايير فإنه مثل شخص ليست له أضراس ويأكل الحمص المقلي. ولكن الغريب أن بطل ملايير حد السوالم سيدخل موسوعة غينيس لأنه شخصية عصامية كون نفسه بنفسه، ولم يعتمد على مراكز الدراسات والاستراتجيات فهو دخل السياسة لأول مرة عام 1997 وفاز خلالها في الانتخابات الجماعية وأصبح عضوا بمجلس دائرة جوالة الرمل، وفي عام 2009 سيدخل بالطول والعرض في الحياة السياسية ويتولى مسؤولية تدبير الشأن العام حيث سينجح في الانتخابات، ويصبح رئيسا للبلدية ، وبرلمانيا عن إقليم برشيد .
ولفهم ما يجري، نسأل لماذا حشر المواطن المغربي البسيط والمغلوب على أمره نفسه طيلة أيام عطلة عيد الفطر السعيد، في قضية فساد مالي، واحتار في عد مبلغ 17 مليار بالعملة المغربية من فئة 200 درهم الذي حجزته السلطات الأمنية بمنزل زين العابدين لحواص، النائب البرلماني ورئيس جماعة حد السوالم (42 عاما) المنتمي إلى حزب سياسي معروف، هل هذا المواطن من خلال نقاشه هذا؛ سيحل إشكالية الفساد، وعبر صوته الضائع في صناديق الانتخابات ستعود الأمور إلى صوابها. وبفضل هذا المواطن المغمور، ومعه صوت الأغلبية الصامتة، الآن الرأي العام يتابع قضية صاحب 20 مليار المعتقل رهن التحقيق منذ أكثر من أسبوع على خلفية تورطه في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، ويذكر أنه إلى جانب 17 مليار التي حجزتها السلطات الأمنية بمنزل المعني بالأمر، قد تم التحفظ على 3 ملايير في حسابه البنكي، فيما يذكر أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، كانت قد قررت الخميس الماضي ، إيداع المعني بالأمر ، السجن المحلي «عكاشة» في حالة اعتقال احتياطي وعرضه على قاضي التحقيق، رفقة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم مستشارون جماعيون وموظفون.
واعتبر البعض أن هذه الفرقعة الصيفية للمليارات المسروقة، والمحصل عليها بطرق غير مشروعة، مجرد غمامة صيف، وأجمعت التعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي أن مبلغ 17 مليار لا يجمعه إلا الفم، كونه مبلغا كبيرا، من شأنه أن يحل مشاكل اقتصادية في البلاد، ولم يتصور المواطن البسيط أن رئيس جماعة اولاد حريز يتوفر على هذه الثروة ويضعها في منزله الفخم ويضع مفاتيح وأرقام خزنته في يد زوجته أمينة سره. وبذلك فإن الكثير من المغاربة لايصدقون ما وقع ويعتبرونه مجرد إشاعة مادام البيان الرسمي لم يعلن عنه لدحض الأقاويل، حيث استغرب كثير ممن تابعوا الأخبار التي تروج هنا وهناك، كيف استطاع وسيط لبيع البطاطس أن يتسلق بسرعة منصب مسؤول في تدبير الشأن المحلي ثم برلماني عن منطقة فلاحية .
وهكذا سطع نجم منطقة حد السوالم وصارت تحت مجهر السلطات المركزية بعد اكتشاف مبلغ 17 مليار مخبأة داخل خزنة، هذه الجماعة التي كانت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عبارة عن فيلاج صغير، يعقد فيها سوق أسبوعي شهير يطلق عليه « سوق الأحد» ، تعرض فيه المنتوجات الفلاحية، كما اشتهر به عدد من القصابة «باعة اللحوم» ومقاهي شعبية للشواء والسفنج والشاي.