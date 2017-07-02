كيف تجمع 20 مليار بدون معلم

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

كُلنا‭ ‬نحب‭ ‬البطاطس،‭ ‬و‭ ‬لهذا‭ ‬فإنها‭ ‬لا‭ ‬تغادر‭ ‬مطابخنا،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬من‭ ‬يتحكم‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬البطاطس،‭ ‬ولكي‭ ‬تفهم‭ ‬ذلك،‭ ‬لايهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬دارسا‭ ‬للعلوم‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬لأن‭ ‬فن‭ ‬جمع‭ ‬الثروات‭ ‬أولى‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تقودك‭ ‬نحوها،‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تقرأ‭ ‬كتابا‭ ‬في‭ ‬جزءين‭ ‬موسومين‭ ‬بـ‭: ‬‮«‬كيف‭ ‬تقلي‭ ‬البطاطس‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬زيت‮»‬‭.. ‬و»كيف‭ ‬تجمع‭ ‬الملايير‭ ‬بدون‭ ‬معلم‮»‬‭.‬

من‭ ‬هنا‭ ‬تعوَّد‭ ‬الناس‭ ‬القدامى‭ ‬أن‭ ‬يخزنوا‭ ‬أموالهم‭ ‬في‭ ‬الجوارب،‭ ‬وفي‭ ‬جرار‭ ‬يدفنونها‭ ‬تحت‭ ‬التراب،‭ ‬أو‭ ‬يدسون‭ ‬الأوراق‭ ‬والقطع‭ ‬النقدية‭ ‬وسط‭ ‬المخدات،‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬رخام‭ ‬أرضية‭ ‬إحدى‭ ‬غرف‭ ‬المنزل،‭ ‬أو‭ ‬وسط‭ ‬أحشاء‭ ‬سرير‭ ‬الصوف،‭ ‬حتى‭ ‬يأمنوا‭ ‬على‭ ‬نقودهم‭ ‬التي‭ ‬ينامون‭ ‬فوقها‭. ‬وكانت‭ ‬فكرة‭ ‬إيداع‭ ‬الأموال‭ ‬بالابناك‭ ‬تعد‭ ‬حمقا،‭ ‬وجنونا،‭ ‬ومغامرة‭ ‬غير‭ ‬مضمونة‭ ‬المخاطر،‭ ‬لأن‭ ‬لا‭ ‬أمان‭ ‬في‭ ‬أحد‭. ‬ولم‭ ‬يطمئن‭ ‬المواطن‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إيداع‭ ‬أمواله‭ ‬في‭ ‬الأبناك‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مصالحة‭ ‬عاطفية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬تبادل‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬المعاملات،‭ ‬لكن‭ ‬بحذر‭ ‬شديد‭.‬

ولماذا‭ ‬نسمى‭ ‬الأموال‭ ‬الكثيرة‭ ‬بالأزبال؟‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يشبه‭ ‬من‭ ‬له‭ ‬عدة‭ ‬أموال‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬خَانَزْ‭ ‬فْلوس‮»‬‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬الوصف‭ ‬القدحي‭ ‬والمجازي‭ ‬باللهجة‭ ‬المغربية‭ ‬ليس‭ ‬بريئًا،‭ ‬إذ‭ ‬يحيل‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬مصدرها‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬بمستطاعه‭ ‬أن‭ ‬يقترب‭ ‬من‭ ‬مصدر‭ ‬الرائحة‭ ‬الكريهة،‭ ‬التي‭ ‬تتلبس‭ ‬منبعها،‭ ‬ومعلوم‭ ‬أن‭ ‬الملايير‭ ‬تفتح‭ ‬الطرق‭ ‬المغلقة،‭ ‬وتصنع‭ ‬الجاه‭ ‬والنفوذ‭ ‬واليد‭ ‬الطولى،‭ ‬وتجعل‭ ‬صاحبها‭ ‬من‭ ‬الأعيان‭ ‬والوجهاء‭ ‬وكبار‭ ‬القوم‭ ‬في‭ ‬رمشة‭ ‬عين‭. ‬وحقيقة‭ ‬تسمية‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تشبيهها‭ ‬بالزبالة،‭ ‬والمقصود‭ ‬بها‭ ‬الملايير،‭ ‬لأن‭ ‬الحصول‭ ‬عليها،‭ ‬يتم‭ ‬عبر‭ ‬الفَهْلوة‭ ‬والذكاء،‭ ‬والابتزاز‭ ‬ووسائل‭ ‬أخرى‭ ‬لاتعب‭ ‬ولاشقاء‭ ‬فيها،‭ ‬لكنها‭ ‬تتدخل‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬الوُسطاء‭ ‬والشَّناقة،‭ ‬وبطريقة‭ ‬بسيطة‭ ‬فكلّ‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تداولها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬تصبح‭ ‬قابلة‭ ‬لتعشش‭ ‬فيها‭ ‬الباكتريا،‭ ‬وتنبعث‭ ‬منها‭ ‬روائح‭ ‬كريهة،‭ ‬تنفر‭ ‬منها‭ ‬الأنوف‭ ‬وتتجنب‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬جيبك‭. ‬ويقال‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يتكلم‭ ‬بهكذا‭ ‬الكلام‭ ‬عن‭ ‬الملايير‭ ‬فإنه‭ ‬مثل‭ ‬شخص‭ ‬ليست‭ ‬له‭ ‬أضراس‭ ‬ويأكل‭ ‬الحمص‭ ‬المقلي‭. ‬ولكن‭ ‬الغريب‭ ‬أن‭ ‬بطل‭ ‬ملايير‭ ‬حد‭ ‬السوالم‭ ‬سيدخل‭ ‬موسوعة‭ ‬غينيس‭ ‬لأنه‭ ‬شخصية‭ ‬عصامية‭ ‬كون‭ ‬نفسه‭ ‬بنفسه،‭ ‬ولم‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬الدراسات‭ ‬والاستراتجيات‭ ‬فهو‭ ‬دخل‭ ‬السياسة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬وفاز‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجماعية‭ ‬وأصبح‭ ‬عضوا‭ ‬بمجلس‭ ‬دائرة‭ ‬جوالة‭ ‬الرمل،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬سيدخل‭ ‬بالطول‭ ‬والعرض‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬ويتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ ‬حيث‭ ‬سينجح‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ويصبح‭ ‬رئيسا‭ ‬للبلدية‭ ‬،‭ ‬وبرلمانيا‭ ‬عن‭ ‬إقليم‭ ‬برشيد‭ .‬

ولفهم‭ ‬ما‭ ‬يجري،‭ ‬نسأل‭ ‬لماذا‭ ‬حشر‭ ‬المواطن‭ ‬المغربي‭ ‬البسيط‭ ‬والمغلوب‭ ‬على‭ ‬أمره‭ ‬نفسه‭ ‬طيلة‭ ‬أيام‭ ‬عطلة‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬السعيد،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬فساد‭ ‬مالي،‭ ‬واحتار‭ ‬في‭ ‬عد‭ ‬مبلغ‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬بالعملة‭ ‬المغربية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬200‭ ‬درهم‭ ‬الذي‭ ‬حجزته‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬بمنزل‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬لحواص،‭ ‬النائب‭ ‬البرلماني‭ ‬ورئيس‭ ‬جماعة‭ ‬حد‭ ‬السوالم‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬معروف،‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقاشه‭ ‬هذا؛‭ ‬سيحل‭ ‬إشكالية‭ ‬الفساد،‭ ‬وعبر‭ ‬صوته‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬صناديق‭ ‬الانتخابات‭ ‬ستعود‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬صوابها‭. ‬وبفضل‭ ‬هذا‭ ‬المواطن‭ ‬المغمور،‭ ‬ومعه‭ ‬صوت‭ ‬الأغلبية‭ ‬الصامتة،‭ ‬الآن‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬يتابع‭ ‬قضية‭ ‬صاحب‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬المعتقل‭ ‬رهن‭ ‬التحقيق‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬تتعلق‭ ‬باستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬والشطط‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة،‭ ‬ويذكر‭ ‬أنه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬التي‭ ‬حجزتها‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬بمنزل‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر،‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬ملايير‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬البنكي،‭ ‬فيما‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭ ‬،‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬قررت‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬،‭ ‬إيداع‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬،‭ ‬السجن‭ ‬المحلي‭ ‬‮«‬عكاشة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اعتقال‭ ‬احتياطي‭ ‬وعرضه‭ ‬على‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق،‭ ‬رفقة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬الآخرين‭ ‬ضمنهم‭ ‬مستشارون‭ ‬جماعيون‭ ‬وموظفون‭.‬

واعتبر‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفرقعة‭ ‬الصيفية‭ ‬للمليارات‭ ‬المسروقة،‭ ‬والمحصل‭ ‬عليها‭ ‬بطرق‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬مجرد‭ ‬غمامة‭ ‬صيف،‭ ‬وأجمعت‭ ‬التعليقات‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬مبلغ‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬لا‭ ‬يجمعه‭ ‬إلا‭ ‬الفم،‭ ‬كونه‭ ‬مبلغا‭ ‬كبيرا،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحل‭ ‬مشاكل‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬ولم‭ ‬يتصور‭ ‬المواطن‭ ‬البسيط‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬جماعة‭ ‬اولاد‭ ‬حريز‭ ‬يتوفر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭ ‬ويضعها‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬الفخم‭ ‬ويضع‭ ‬مفاتيح‭ ‬وأرقام‭ ‬خزنته‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬زوجته‭ ‬أمينة‭ ‬سره‭. ‬وبذلك‭ ‬فإن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المغاربة‭ ‬لايصدقون‭ ‬ما‭ ‬وقع‭ ‬ويعتبرونه‭ ‬مجرد‭ ‬إشاعة‭ ‬مادام‭ ‬البيان‭ ‬الرسمي‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬عنه‭ ‬لدحض‭ ‬الأقاويل،‭ ‬حيث‭ ‬استغرب‭ ‬كثير‭ ‬ممن‭ ‬تابعوا‭ ‬الأخبار‭ ‬التي‭ ‬تروج‭ ‬هنا‭ ‬وهناك،‭ ‬كيف‭ ‬استطاع‭ ‬وسيط‭ ‬لبيع‭ ‬البطاطس‭ ‬أن‭ ‬يتسلق‭ ‬بسرعة‭ ‬منصب‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬المحلي‭ ‬ثم‭ ‬برلماني‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬فلاحية‭ .‬

وهكذا‭ ‬سطع‭ ‬نجم‭ ‬منطقة‭ ‬حد‭ ‬السوالم‭ ‬وصارت‭ ‬تحت‭ ‬مجهر‭ ‬السلطات‭ ‬المركزية‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬مبلغ‭ ‬17‭ ‬مليار‭ ‬مخبأة‭ ‬داخل‭ ‬خزنة،‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬ثمانينيات‭ ‬وتسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فيلاج‭ ‬صغير،‭ ‬يعقد‭ ‬فيها‭ ‬سوق‭ ‬أسبوعي‭ ‬شهير‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬‭ ‬سوق‭ ‬الأحد‮»‬‭ ‬،‭ ‬تعرض‭ ‬فيه‭ ‬المنتوجات‭ ‬الفلاحية،‭ ‬كما‭ ‬اشتهر‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القصابة‭ ‬‮«‬باعة‭ ‬اللحوم‮»‬‭ ‬ومقاهي‭ ‬شعبية‭ ‬للشواء‭ ‬والسفنج‭ ‬والشاي‭.‬