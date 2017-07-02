سامسونغ تؤكد إطلاق النسخة المعدلة من غالاكسي نوت7

سيول,‭ ‬2‭-‬7‭-‬2017‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكدت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سامسونغ‭ ‬الكترونيكس‮»‬‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬ستعرض‭ ‬النسخة‭ ‬المعدلة‭ ‬من‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬غالاكسي‭ ‬نوت7‭ ‬للبيع‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬بعد‭ ‬الاحراج‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬سحب‭ ‬كل‭ ‬الهواتف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطراز‭ ‬من‭ ‬العالمالعام‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬مخاطر‭ ‬انفجار‭ ‬البطارية‭.‬

وتكبدت‭ ‬الشركة‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬من‭ ‬الارباح‭ ‬الفائتة‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬مصداقيتها‭ ‬تضررت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬سحب‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهواتف‭. ‬وقالت‭ ‬سامسونغ‭ ‬أن‭ ‬الهواتف‭ ‬المعدلة‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬نوت7‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬سحبها‭ ‬وغير‭ ‬المختومة،‭ ‬ومكونات‭ ‬غير‭ ‬مستخدمة،‭ ‬مجهزة‭ ‬ببطاريات‭ ‬جديدة‭.‬

والنسخة‭ ‬المحدودة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الهاتف‭ – ‬غالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬فان‭ ‬إديشن‭ +‬اف‭ ‬ايه‭+ – ‬ستعرض‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬بحسب‭ ‬سامسونغ‭ ‬التي‭ ‬أضافت‭ ‬أنها‭ ‬ستبيع‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬هاتف‭ ‬فقط‭ ‬محليا‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬أنهت‭ ‬ستقرر‭ ‬لاحقا‭ ‬ما‭ ‬ذا‭ ‬كانت‭ ‬ستطرح‭ ‬الهاتف‭ ‬المعدل‭ ‬للبيع‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭. ‬ويبلغ‭ ‬سعر‭ ‬الهاتف‭ ‬699‭ ‬ألف‭ ‬ون‭ (‬611‭ ‬دولار‭) ‬محليا،‭ ‬أدنى‭ ‬بكثير‭ ‬عن‭ ‬سعر‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬ويقارب‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬وأعيد‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬هاتف‭ ‬غالاكسي‭ ‬نوت7‭ ‬إلى‭ ‬الشركة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬مجموعات‭ ‬ناشطة،‭ ‬مثل‭ ‬غرينبيس‭ (‬السلام‭ ‬الأخضر‭) ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬حيال‭ ‬الاضرار‭ ‬المحتملة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تلحق‭ ‬بالبيئة‭.‬

وقالت‭ ‬سامسونغ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاطلاق‭ ‬الأخير‭ ‬لغالاكسي‭ ‬نوت‭ ‬اف‭.‬ايه‭ … ‬له‭ ‬معنى‭ ‬كبيرا‭ ‬بوصفه‭ ‬مشروعا‭ ‬مراعيا‭ ‬للبيئة‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬الموارد‮»‬‭. ‬وتسبب‭ ‬سحب‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الهواتف،‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬عملاق‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي،‭ ‬بإحراج‭ ‬كبير‭ ‬لسامسونغ،‭ ‬لكنها‭ ‬أطلقت‭ ‬مؤخرا‭ ‬هاتف‭ ‬جديد‭ ‬هو‭ ‬غالاكسي‭ ‬8‭ ‬الذي‭ ‬لاقى‭ ‬استحسانا‭ ‬وحقق‭ ‬طلبيات‭ ‬شراء‭ ‬قوية‭.‬

وفي‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬الماضي‭ ‬أعلنت‭ ‬سامسونغ‭ ‬تحقيق‭ ‬أكبر‭ ‬أرباح‭ ‬فصلية‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬رغم‭ ‬تعرض‭ ‬الشركة‭ ‬لضغوط‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جبهة‭.‬

فبالاضافة‭ ‬الى‭ ‬مشكلة‭ ‬نوت7،‭ ‬واجهت‭ ‬الشركة‭ ‬ايضا‭ ‬فضيحة‭ ‬سجن‭ ‬نائب‭ ‬رئيسها‭ ‬ووريث‭ ‬المجموعة‭ ‬لي‭ ‬جاي‭-‬يونغ‭ ‬وكوادر‭ ‬تتم‭ ‬محاكمتهم‭ ‬حاليا‭ ‬لدورهم‭ ‬في‭ ‬فضيحة‭ ‬الفساد‭ ‬المدوية‭ ‬التي‭ ‬اطاحت‭ ‬الرئيسة‭ ‬السابقة‭ ‬بارك‭ ‬غوين‭-‬هي‭.‬

ويتهم‭ ‬لي‭ ‬بدفع‭ ‬رشى‭ ‬للرئيسة‭ ‬السابقة‭ ‬وصديقتها‭ ‬تشوي‭ ‬سون‭-‬سيل‭ ‬بملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬سياسة‭ ‬تفضيلية‭.‬