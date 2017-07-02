ديانا حداد ..نايمة بالعسل في جورجيا

بيروت‭- ‬دبي‭ – ‬الزمان‮ ‬

كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬ديانا‭ ‬حداد‭ ‬‮«‬برنسيسة‭ ‬الغناء‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬تعاونها‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬الموسيقار‭ ‬‮«‬طلال‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬الصور‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬كواليس‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب‭ ‬للأغنية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬نايمة‭ ‬بالعسل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حساباتها‭ ‬المختلفة‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الإجتماعي‭ ‬وحسابات‭ ‬‮«‬طلال‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬صورتها‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬جورجيا‭ ‬مع‭ ‬المخرجة‭ ‬نهلة‭ ‬الفهد‭ ‬التي‭ ‬تجدد‭ ‬تعاونها‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬‮«‬البرنسيسة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬تجدداً‭ ‬مبهراً‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬وطريقة‭ ‬تصوير‭ ‬الأغنية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬ضمن‭ ‬أهم‭ ‬واضخم‭ ‬الإمكانيات‭.‬

وتعتبر‭ ‬الأغنية‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬نايمة‭ ‬بالعسل‮»‬‭ ‬تعاون‭ ‬متجدد‭ ‬مع‭ ‬الموسيقار‭ ‬‮«‬طلال‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الغنائية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬معاً،‭ ‬حيث‭ ‬تحمل‭ ‬الأغنية‭ ‬الجديدة‭ ‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬أحمد‭ ‬علوي،‭ ‬وتوزيع‭ ‬المايسترو‭ ‬عمر‭ ‬صباغ،‭ ‬وإشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬خالد‭ ‬أبو‭ ‬المنذر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬حلمي‭ ‬بشير‭ ‬مدير‭ ‬أعمال‭ ‬ديانا‭.‬

هذا‭ ‬وسيتم‭ ‬عرض‭ ‬الكليب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬الغنائية‭ ‬العربية،‭ ‬بعد‭ ‬الإنتهاء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬المونتاج‭ ‬كاملاً‭ ‬والألوان،‭ ‬حيث‭ ‬يحمل‭ ‬مفاجآت‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬إطلالات‭ ‬ديانا‭ ‬حداد‭ ‬المختلفة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصوير‭ ‬لتنفيذ‭ ‬سيناريو‭ ‬وقصة‭ ‬الأغنية،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلاقي‭ ‬العمل‭ ‬صوت‭ ‬وصورة‭ ‬إستحسان‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬بلدان‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬المخرجة‭ ‬قد‭ ‬بذلت‭ ‬جهداً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬التجهيز‭ ‬والإعداد‭ ‬لتصوير‭ ‬الأغنية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬ديانا‭ ‬حداد‭ ‬وفريق‭ ‬عملها‭.‬

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