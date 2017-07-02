ديانا حداد ..نايمة بالعسل في جورجيا

بيروت- دبي – الزمان
كشفت الفنانة ديانا حداد «برنسيسة الغناء العربي» تعاونها الجديد مع الموسيقار «طلال» من خلال عرض الصور الأولى من كواليس الفيديو كليب للأغنية الجديدة التي تحمل عنوان «نايمة بالعسل»، في حساباتها المختلفة وسائل التواصل الإجتماعي وحسابات «طلال»، والتي صورتها في مناطق متعددة في جورجيا مع المخرجة نهلة الفهد التي تجدد تعاونها أيضاً من جديد مع «البرنسيسة»، في هذا العمل الذي يحمل تجدداً مبهراً في الصورة وطريقة تصوير الأغنية الذي تم ضمن أهم واضخم الإمكانيات.
وتعتبر الأغنية الجديدة «نايمة بالعسل» تعاون متجدد مع الموسيقار «طلال» بعد مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية التي جمعتهما معاً، حيث تحمل الأغنية الجديدة كلمات الشاعر أحمد علوي، وتوزيع المايسترو عمر صباغ، وإشراف ومتابعة خالد أبو المنذر بالتعاون مع حلمي بشير مدير أعمال ديانا.
هذا وسيتم عرض الكليب في جميع القنوات الغنائية العربية، بعد الإنتهاء من عملية المونتاج كاملاً والألوان، حيث يحمل مفاجآت متعددة في إطلالات ديانا حداد المختلفة الى جانب عدد كبير من المشاركين في عملية التصوير لتنفيذ سيناريو وقصة الأغنية، حيث من المتوقع أن يلاقي العمل صوت وصورة إستحسان الجمهور في جميع بلدان الخليج والوطن العربي، خاصة وأن المخرجة قد بذلت جهداً كبيراً في التجهيز والإعداد لتصوير الأغنية الى جانب ديانا حداد وفريق عملها.