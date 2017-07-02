ايطاليا استقبلت 83 ألف لاجيء و تطلب من أوربا استقبال مراكب المهاجرين

روما‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ – ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الايطالي‭ ‬ماكرو‭ ‬مينيتي‭ ‬الاحد‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬موانئها‭ ‬للمراكب‭ ‬التي‭ ‬تنقذ‭ ‬المهاجرين‭ ‬لتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬روما‭ ‬وذلك‭ ‬قبيل‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬مع‭ ‬نظيريه‭ ‬الفرنسي‭ ‬والالماني‭.‬

ويلتقي‭ ‬الوزراء‭ ‬الثلاثة‭ ‬مساء‭ ‬الاحد‭ ‬بباريس‭ ‬لبحث‭ ‬‮«‬مقاربة‭ ‬منسقة‮»‬‭ ‬لمساعدة‭ ‬ايطاليا‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين‭ ‬على‭ ‬سواحلها،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬الملف‭.‬

وقال‭ ‬مينيتي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬الماساجيرو‭ ‬الايطالية‭ ‬اليومية‭ ‬ان‭ ‬ايطاليا‭ ‬تتعرض‭ ‬‮«‬لضغوط‭ ‬هائلة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬ايطاليا‭ ‬هددت‭ ‬بمنع‭ ‬دخول‭ ‬السفن‭ ‬الاجنبية‭ ‬التي‭ ‬تنقذ‭ ‬مهاجرين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬موانئها‭. ‬وسجل‭ ‬وصول‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬83‭ ‬الف‭ ‬مهاجر‭ ‬الى‭ ‬ايطاليا‭ ‬بارتفاع‭ ‬فاق‭ ‬19‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭. ‬وهددت‭ ‬ايطاليا‭ ‬باغلاق‭ ‬موانئها‭ ‬أمام‭ ‬سفن‭ ‬الانقاذ‭ ‬الممولة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أو‭ ‬قطع‭ ‬التمويل‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬التي‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭. ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الايطالي‭ ‬ان‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تنقذ‭ ‬المهاجرين‭ ‬‮«‬ترفع‭ ‬اعلام‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انخراط‭ ‬سفن‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬وسفن‭ ‬عملية‭ ‬صوفيا‭ ‬الاوروبية‭ ‬ضد‭ ‬المهربين‭ ‬وسفن‭ ‬وكالة‭ ‬حماية‭ ‬الحدود‭ ‬الاوروبية‭ (‬فرونتكس‭) ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجهودعلاوة‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الايطاليين‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬المقبول‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الموانىء‭ ‬الايطالية‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬توجيه‭ ‬اللاجئين‭ ‬اليها‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬لب‭ ‬المسالة‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬ساكون‭ ‬فخورا‭ ‬لو‭ ‬ان‭ ‬مركبا‭ ‬واحدا‭ ‬اتجه‭ ‬الى‭ ‬ميناء‭ (‬اوروبي‭) ‬آخر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬ايطاليا‭. ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يحل‭ ‬مشكلة‭ ‬ايطاليا‭ ‬لكنه‭ ‬سيكون‭ ‬مؤشرا‭ ‬ممتازا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اوروبا‭ ‬تريد‭ ‬مساعدة‭ ‬ايطاليا‭. ‬وتشتكي‭ ‬ايطاليا‭ ‬من‭ ‬انها‭ ‬تركت‭ ‬لوحدها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ازمة‭ ‬الهجرة‭ ‬وتدعو‭ ‬شركائها‭ ‬الاوروبيين‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التضامن‭ ‬معها‭.‬

وحذر‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الايطالي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الاستقبال‭ ‬المزدحمة‭ ‬بالفعل‭ ‬اصبح‭ ‬حرجا‭. ‬والاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وصل‭ ‬12‭ ‬الف‭ ‬مهاجر‭ ‬ولاجئ‭ ‬الى‭ ‬شواطئ‭ ‬ايطاليا‭ ‬وحدها‭.‬

وفقد‭ ‬2160‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬بحرا‭ ‬إلى‭ ‬اوروبا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬السنة‭ ‬الحالية،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الهجرة‭ ‬الدولية‭. ‬وينطلق‭ ‬معظم‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬مينيتي‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬جيرار‭ ‬كولومب‭ ‬والالماني‭ ‬توماس‭ ‬دي‭ ‬مزيير‭ ‬والمفوض‭ ‬الاوروبي‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬ديمتري‭ ‬افراموبولوس‭ ‬الساعة‭ (‬18‭:‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬في‭ ‬باريس‭.‬

‭-‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬المهاجرين‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭-‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الايطالي‭ ‬إن‭ ‬روما‭ ‬ستمارس‭ ‬ضغوطا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬طريقة‭ ‬تسمح‭ ‬بتقديم‭ ‬طلبات‭ ‬اللجوء‭ ‬من‭ ‬ايطاليا‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬نقل‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬إلى‭ ‬اوروبا‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

وقال‭ ‬مينيتي‭ ‬‮«‬ينبغى‭ ‬أن‭ ‬نميز‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينطلقوا‭ (‬عبر‭ ‬المتوسط‭) ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬الحماية‭ ‬الانسانية‭ ‬واولئك‭ ‬الذين‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬الحق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬وبناء‭ ‬على‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬تتخذها‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نضمن‭ ‬سفر‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬الرعاية‭ ‬الى‭ ‬اوروبا،‭ ‬فيما‭ ‬يتم‭ ‬اعادة‭ ‬المهاجرين‭ ‬لاغراض‭ ‬اقتصادية‭ ‬طواعية‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭ ‬الاصلية‭.‬

وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬ايطالية‭ ‬أن‭ ‬روما‭ ‬ستطلب‭ ‬تبني‭ ‬قواعد‭ ‬سلوك‭ ‬لسفن‭ ‬الانقاذ‭ ‬الممولة‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وأشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬كورييري‭ ‬ديلا‭ ‬سيرا‭ ‬إلى‭ ‬امكانية‭ ‬‮«‬مصادرة‮»‬‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تلتزم‭ ‬بهذه‭ ‬القواعد‭.‬

ويقول‭ ‬منتقدون‭ ‬إن‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬تجذب‭ ‬المهربين‭ ‬بالابحار‭ ‬لقربها‭ ‬من‭ ‬السواحل‭ ‬الليبية‭.‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬أي‭ ‬خيار‭ ‬آخر،‭ ‬لان‭ ‬المهربين‭ ‬يدفعون‭ ‬بالمهاجرين‭ ‬الى‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬سفن‭ ‬متهالكة‭ ‬تغرق‭ ‬بمجرد‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬المياه‭ ‬الدولية‭.‬

وتأمل‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬انشاء‭ ‬مركز‭ ‬قيادي‭ ‬بحري‭ ‬اقليمي‭ ‬لقيادة‭ ‬عمليات‭ ‬الانقاذ‭ ‬من‭ ‬اليونان‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭ ‬إلى‭ ‬اسبانيا،‭ ‬لتوزيع‭ ‬المهاجرين‭ ‬على‭ ‬موانئ‭ ‬دول‭ ‬اوروبية،‭ ‬بحسب‭ ‬كورييري‭ ‬ديلا‭ ‬سيرا‭.‬

من‭ ‬جهتها،ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬لا‭ ‬ريبوبليكا‭ ‬أن‭ ‬ايطاليا‭ ‬تصر‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬البرنامج‭ ‬الاوروبي‭ ‬لاعادة‭ ‬توزيع‭ ‬اللاجئين‭ ‬ليشمل‭ ‬جنسيات‭ ‬اخرى‭ ‬مثل‭ ‬النيجيريين‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اقتصاره‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬السوريين‭ ‬والاريتريين‭.‬