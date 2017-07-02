 قبلات باريس هيلتون أمام العدسات 

لوس انجلس – الزمان
لفتت النجمة والمطربة والمليونيرة الأمريكية باريس هيلتون، أنظار مصوري الباباراتزي، بقبلاتها الساخنة لصديقها كريس زيلكا، والتقط لهما المصورين، مجموعة من الصور أثناء تواجدهما في مطار لوس أنجلوس بالولاياتالمتحدة الأمريكية متجهين إلى ايبيزا.
وتم تداول الصور الساخنة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها باريس هيلتون البالغة من العمر 36 عاما وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأحمر، وجاكيت من الجلد باللون الأسود، وقبعة بنفس اللون.
والجدير بالذكر أن المطربة العالمية وصاحبة سلسلة فنادق هيلتون العالمية نشرت صورتها من المطار مع صديقها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام” حيث أثنى عليها عدد كبير من مرتادى صفحتها، مؤكدين أنهمامن أجمل الثنائيات في عالم المشاهير ..