 قبلات باريس هيلتون أمام العدسات 

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎لفتت‭ ‬النجمة‭ ‬والمطربة‮ ‬‭ ‬والمليونيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬باريس‭ ‬هيلتون،‭ ‬أنظار‭ ‬مصوري‭ ‬الباباراتزي،‭ ‬بقبلاتها‭ ‬الساخنة‭ ‬لصديقها‭ ‬كريس‭ ‬زيلكا،‭ ‬والتقط‭ ‬لهما‭ ‬المصورين،‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬أثناء‭ ‬تواجدهما‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬بالولاياتالمتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬متجهين‭ ‬إلى‭ ‬ايبيزا‭.‬

‎وتم‭ ‬تداول‭ ‬الصور‭ ‬الساخنة‭ ‬بقوة‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬خلالها باريس‭ ‬هيلتون‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬فستانا‭ ‬طويلا‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر،‭ ‬وجاكيت‭ ‬من‭ ‬الجلد‭ ‬باللون‭ ‬الأسود،‭ ‬وقبعة‭ ‬بنفس‭ ‬اللون‭.‬

‎والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المطربة‭ ‬العالمية‭ ‬وصاحبة‭ ‬سلسلة‭ ‬فنادق‭ ‬هيلتون‭ ‬العالمية‭ ‬نشرت‭ ‬صورتها‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬مع‭ ‬صديقها‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬“إنستجرام”‭ ‬حيث‭ ‬أثنى‭ ‬عليها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مرتادى‭ ‬صفحتها،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنهمامن‭ ‬أجمل‭ ‬الثنائيات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المشاهير‭ ‬‭.‬‭.‬