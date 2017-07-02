فشل مهمة فضائية في الصين 

بكين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬الصين‭ ‬الاحد‭ ‬‮«‬فشل‮»‬‭ ‬مهمة‭ ‬فضائية‭ ‬لوضع‭ ‬قمر‭ ‬اتصالات‭ ‬اصطناعي‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬الارض،‭ ‬بعيد‭ ‬اطلاق‭ ‬الصاروخ‭ ‬‮«‬المسيرة‭ ‬الكبرى‭-‬5‭ ‬واي2‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ينقله،‭ ‬ما‭ ‬اعتبر‭ ‬نكسة‭ ‬لبرنامج‭ ‬الفضاء‭ ‬الصيني‭.‬

واطلق‭ ‬الصاروخ‭ ‬الساعة‭ ‬19،23‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬11،23‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬من‭ ‬مركز‭ ‬وينشانغ‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬هينان‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حسب‭ ‬صور‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الصيني‭ ‬الرسمي،‭ ‬وظهر‭ ‬فيها‭ ‬الصاروخ‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬مصحوبا‭ ‬بلهب‭ ‬ودخان‭.‬

واعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ ‬للانباء‭ ‬بعيد‭ ‬الساعة‭ ‬12،00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬ان‭ ‬‮«‬خللا‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الصاروخ‭ ‬ففشلت‭ ‬مهمة‭ ‬الاطلاق‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تحقيقا‭ ‬سيفتح‭ ‬لتحليل‭ ‬اسباب‭ ‬الخلل‮»‬‭.‬

ويستطيع‭ ‬هذا‭ ‬الصاروخ‭ ‬حمل‭ ‬25‭ ‬طنا،‭ ‬وكان‭ ‬يحمل‭ ‬قمر‭ ‬الاتصالات‭ ‬الاختباري‭ ‬شيجيان‭-‬18‭ (‬7،5‭ ‬اطنان‭) ‬لوضعه‭ ‬في‭ ‬مدار‭ ‬الارض‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬بهذا‭ ‬القمر‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ان‭ ‬يحسن‭ ‬الاتصال‭ ‬بشبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬والتقاط‭ ‬بث‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزيون‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬الاراضي‭ ‬الصينية‭. ‬وكانت‭ ‬الصين‭ ‬اطلقت‭ ‬بنجاح‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬وينشانغ‭ ‬ايضا‭ ‬اول‭ ‬صاروخ‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬المسيرة‭ ‬الكبرى‭-‬5‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬قيل‭ ‬يومها‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬اقوى‭ ‬صاروخ‭ ‬اطلاق‭ ‬صيني‭. ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الفشل‭ ‬نكسة‭ ‬للمشروع‭ ‬الفضائي‭ ‬الصيني‭ ‬الطموح‭ ‬الذي‭ ‬انفقت‭ ‬عليه‭ ‬بكين‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للالتحاق‭ ‬باوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهذه‭ ‬التكنولوجيا‭. ‬وخطة‭ ‬غزو‭ ‬الفضاء‭ ‬الصينية‭ ‬تتم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬اركان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الصينية،‭ ‬وتعتبرها‭ ‬بكين‭ ‬رمزا‭ ‬لقوة‭ ‬الصين‭ ‬الصاعدة‭ ‬باشراف‭ ‬الحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬الحاكم‭. ‬وكانت‭ ‬الصين‭ ‬اطلقت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بنجاح‭ ‬الى‭ ‬الفضاء‭ ‬اول‭ ‬تلسكوب‭ ‬لها‭ ‬باشعة‭ ‬اكس‭ ‬الهدف‭ ‬منه‭ ‬دراسة‭ ‬الثقوب‭ ‬السوداء‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭.‬

وتعمل‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬اقامة‭ ‬محطة‭ ‬فضائية‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬ليتزامن‭ ‬هذا‭ ‬الموعد‭ ‬مع‭ ‬توقف‭ ‬المحطة‭ ‬الفضائية‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬وكانت‭ ‬بكين‭ ‬ارسلت‭ ‬اول‭ ‬رجل‭ ‬صيني‭ ‬الى‭ ‬الفضاء‭ ‬عام‭ ‬2003‭ ‬وتأمل‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬ارسال‭ ‬مركبة‭ ‬فضائية‭ ‬حول‭ ‬كوكب‭ ‬المريخ‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬انزال‭ ‬عربة‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الكوكب‭.‬