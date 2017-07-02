فشل مهمة فضائية في الصين 

بكين-(أ ف ب) – اعلنت الصين الاحد «فشل» مهمة فضائية لوضع قمر اتصالات اصطناعي في مدار الارض، بعيد اطلاق الصاروخ «المسيرة الكبرى-5 واي2» الذي كان ينقله، ما اعتبر نكسة لبرنامج الفضاء الصيني.
واطلق الصاروخ الساعة 19،23 بالتوقيت المحلي (11،23 ت غ) من مركز وينشانغ الفضائي في جزيرة هينان الجنوبية، حسب صور بثها التلفزيون الصيني الرسمي، وظهر فيها الصاروخ ينطلق في الفضاء مصحوبا بلهب ودخان.
واعلنت وكالة الصين الجديدة للانباء بعيد الساعة 12،00 ت غ ان «خللا طرأ على قيادة الصاروخ ففشلت مهمة الاطلاق»، مضيفة ان «تحقيقا سيفتح لتحليل اسباب الخلل».
ويستطيع هذا الصاروخ حمل 25 طنا، وكان يحمل قمر الاتصالات الاختباري شيجيان-18 (7،5 اطنان) لوضعه في مدار الارض. وكان من المفترض بهذا القمر الاصطناعي ان يحسن الاتصال بشبكة الانترنت والتقاط بث قنوات التلفزيون على مجمل الاراضي الصينية. وكانت الصين اطلقت بنجاح في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 من قاعدة وينشانغ ايضا اول صاروخ من نوع «المسيرة الكبرى-5»، الذي قيل يومها على انه اقوى صاروخ اطلاق صيني. ويعتبر هذا الفشل نكسة للمشروع الفضائي الصيني الطموح الذي انفقت عليه بكين مليارات الدولارات في محاولة للالتحاق باوروبا والولايات المتحدة بالنسبة لهذه التكنولوجيا. وخطة غزو الفضاء الصينية تتم بالتنسيق مع قيادة اركان القوات المسلحة الصينية، وتعتبرها بكين رمزا لقوة الصين الصاعدة باشراف الحزب الشيوعي الحاكم. وكانت الصين اطلقت الشهر الماضي بنجاح الى الفضاء اول تلسكوب لها باشعة اكس الهدف منه دراسة الثقوب السوداء في الفضاء.
وتعمل الصين على اقامة محطة فضائية بحلول العام 2022 ليتزامن هذا الموعد مع توقف المحطة الفضائية الدولية عن العمل. وكانت بكين ارسلت اول رجل صيني الى الفضاء عام 2003 وتأمل بحلول العام 2020 ارسال مركبة فضائية حول كوكب المريخ تكون قادرة على انزال عربة مسيرة على هذا الكوكب.