التربية تعلن نتائج الثالث المتوسط خلال الأيام المقبلة

سبتي ينفي لـ (الزمان ) إضافة درجات لطلبة السادس الإعدادي بسبب خطأ أحد الأسئلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أعلنت وزارة التربية عن ان نتائج الامتحانات الوزارية للمرحلة النهائية المتوسطة ستعلن خلال الايام المقبلة. فيما نفى المتحدث باسم الوزارة ابراهيم سبتي إضافة درجات لخطأ سؤال مادة الاسلامية. وقال لـ(الزمان) امس ان (مراكز الفحص وتصحيح الدفاتر تواصل عملها حتى الان على ان تلحقها بعد ذلك عمليات التدقيق النهائية)، واضاف ان (هذا الاجراء قد يستغرق بعض الوقت لاسيما ان عدد الطلبة يفــــــوق الـ 400 الف طالب وهو عدد كثير ويتطلب جهدا مضاعفا)، واوضح سبتي ان (من المرجح اعلان النتائج النهائية في نهاية الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل على ابعد حد)،من جانب اخر اكدت الوزارة توجة طلبة السادس الاعدادي وبفروعه كافة الى مراكزهم الامتحانية بعد التهيئة والتنسيق لها. وقال سبتي لـ(الزمان) امس ان (الوزارة هيأت المتطلبات اللوجستية التي تبعث الراحة لدى الطلبة حيث تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والكهرباء وتوفير مبردات الهواء والمياه الباردة لاسيما نحن في صيف حار)،واضاف ان (الوزارة ثبتت اجهزة تشويش في القاعات الامتحانية لمنع الغش)،مؤكدا ان (الاسئلة من ضمن المنهاج ولم يرد فيها شيء خارجه)،متمنيا ان (يتفوق الطلبة ويحققوا نصرا اخر يشهده البلد الى جانب انتصارات القوات الامنية ضد داعش في الموصل ).فيما اشتكى طلاب الصف السادس الاعدادي من وجود خطأ في اسئلة امتحانات مادة التربية الاسلامية التي جرت أمس. وقال الطالب احمد منعم في تصريح امس انه (صدمنا بمطالبتنا بكتابة حديث في السؤال الرابع عن التعاون بين المسلمين في حين هذا الحديث الشريف هو في المنهاج للشرح وليس للحفظ)،وتابع انه (فقد 15 درجة بسبب ذلك وهي الدرجة المقررة على هذا الحديث)،من جانبه اكد الطالب عباس مالك انه (تفاجأ بوجود خطأ كارثي مع بداية اول امتحان للتربية الاسلامية بوجود حديث نبوي للشرح ومطالبتنا بكتابته وكانه للحفظ)،واوضح مالك ان (ما يثير الاستغراب هو ان هذه الاسئلة تراجعها لجنة مختصة مشكلة من قبل الوزارة بهذا الشان ومر الخطأ عبرها مرور الكرام)،فيما اضافت الطالبة لبنى امين ان (هذا الحديث للشرح فقط وتفاجأنا بذلك)،داعية (الجهات المعنية الى الدقة وقراءة الاسئلة بساعات قبل توزيعها بين الطلبة حتى لا يتفاجأ الطالب كما حدث في اليوم الاول من الامتحانات)، مطالبة (الوزارة ان تعطي درجات الحديث بالكامل لان الخطأ هي خطؤها وليس تقصير الطالب). وكشفت نائب رئيس لجنة التربية النيابية انتصار الغريباوي عن ايعاز الوزارة الى مديرياتها بإهمال الخطأ الذي حصل باسئلة مادة امتحان التربية الاسلامية مشيرة الى ان التصحيح سيقتصر على شرح الآيات فقط. وقالت الغريباوي في تصريح امس انه (خلال متابعتنا الميدانية لعدد من المراكز الامتحانية وجدنا شكاوى من الطلبة بسبب خطأ حصل في احد فروع السؤال الرابع من الامتحان الوزاري لمادة التربية الاسلامية والفرع من السؤال كان يطلب من الطلبة الاجابة بحديث وشرح لموضوع معين في وقت ان الحديث الذي طلب هو للشرح فقط وليس للحفظ)،واضافت الغريباوي (قمنا بالاتصال بالوزارة وتحديدا بوكيل الوزير رئيس اللجنة العليا للدائرة الامتحانية بهذا الشأن حيث تم اعلامنا بتبليغ الوزارة لجميع المديريات في المحافظات بان يتم اهمال الخطأ ووضع تقويم على الشرح فقط من قبل المصححين)،مشيرة الى ان (المشكلة تمت معالجتها ولن يغمط حق الطلبة بهذا الموضوع سواء كتبوا الحديث ام لا لانه سيتم اهماله والتصحيح على الشرح فقط).فيما نفى سبتي ما روجته بعض وسائل الاعلام من وجود خمس درجات تضاف بسبب الخطأ وقال (ليس هناك اي قرار رسمي من الوزارة بصدد ما روج باضافة خمس درجات على ضوء سؤال الحديث موضوع البحث ).