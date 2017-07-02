واشنطن تستبق إنتهاء المهلة الممنوحة للدوحة بدعوة أطراف الأزمة لضبط النفس

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

واشنطن – مرسي ابو طوق

دعت واشنطن أطراف الأزمة الخليجية إلى ضبط النفس والتوصل إلى حل عادل للخلاف قبيل ساعات من انتهاء المهلة الممنوحة لقطر امس، فيما اكدت الأخيرة استعدادها لمواجهة تداعيات انتهاء مهلة دول الحصار .وقال السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان في بيان امس الأحد إن (الولايات المتحدة تؤيد الجهود التي تبذلها الكويت للتوسط في الخلاف بين قطر والمملكة العربية السعودية).وأضاف إن (هناك حاجة ملحة لحل هذا الخلاف، في أقرب وقت ممكن، عن طريق الحوار الدبلوماسي).وتابع (بينما تواصل الولايات المتحدة المشاركة في هذه الجهود، نحث البلدان المعنية على أن تترك الفرصة مفتوحة للتفاوض، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لإيجاد حيز للتوصل إلى حل عادل للخلاف).وأشار سيلفرمان إلى إن (الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يكونون أقوى عندما يعملون معاً من أجل هدف مشترك واحد ، وهذا الهدف هو وقف الإرهاب ومواجهة التطرف)، مؤكدًا إن (الولايات المتحدة ستواصل البقاء على اتصال وثيق مع جميع الأطراف ودعم جهود الوساطة التي يبذلها أمير الكويت). من جهته، اكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ان (قطر تؤكد استعدادها لمواجهة تداعيات انتهاء مهلة دول الحصار) . واضاف ردا على احتمالات التصعيد العسكري أن المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر (لا تستهدف مكافحة الإرهاب وإنما تقويض سيادة قطر)، مستدركًا خلال حديثه لصحفيين في روما إن (الدوحة مازالت مستعدة للجلوس وبحث شكاوى الدول العربية).واضاف ان (قائمة المطالب وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل أو تخضع للتفاوض)، مشيرا إلى أن قطر مستعدة للحوار (بالشروط المناسبة).ولفت الى ان (دولة قطر أوضحت أنه لا مانع لديها من بحث أي مطالب من هذه الدول، تكون مبنية على أسس واضحة وأن تكون هناك مبادئ يتفق عليها بألا تنتقص سيادة أي دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا)، مشددً على القول إنه (ليس من حق أحد توجيه إنذار لبلد ذي سيادة).

وكان سفير الإمارات لدى موسكو عمر غباش قد حذر قطر من مواجهة عقوبات جديدة إذا لم تنفذ المطالب واكد أن دول الخليج قد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.وفي تصعيد جديد للحملات الاعلامية المتبادلة بين الجانبين و صف سفير الإمارات لدى روسيا عمر سيف غباش، في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية امس الأموال القطرية المستثمرة في بريطانيا بـ(الملوثة بالدماء).وتابع غباش (ستضطرون إلى الاختيار بين الرغبة في القيام بأعمال تجارية مع دولة ذات أجندة متطرفة، أو الرغبة في القيام بأعمال تجارية مع الأشخاص الذين يرغبون في بناء شرق أوسط يحظى بقبول)، لافتا الى أن ( الأموال التي تدرّها الأصول القطرية في بريطانيا ذهبت مباشرة لتمويل الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تلك التي هددت الغرب وان الاستثمارات التي تقوم بها دولة قطر وتدر عوائد في بلدكم تذهب إلى مجموعات متطرفة في ليبيا والعراق و سوريا).واشار غباش الى ( وجود أدلة واضحة على دعم الدوحة للإرهاب، وان دول الخليج لديها وفرة من الأدلة بشأن تورط قطر في دعم الإرهاب اختارت عدم نشرها)، لافتا الى ان ( خمسة مصارف بريطانية أوقفت العمل الجمعة بالريال القطري).