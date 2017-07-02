تخبّط في صفوف داعش وإعدامات بالجملة ومصير البغدادي مجهول

خبير يكشف لـ (الزمان) أحدث تفاصيل معركة الموصل القديمة ويرجّح إعلان الإنتصار

بغداد – محمد الصالحي

تشير التقديرات العسكرية الى تبقي نحو كيلو مترين فقط من اجمالي مساحة الموصل القديمة تحت قبضة تنظيم داعش التي يتحصن فيها نحو 600 عنصر اجنبي ،فيما تستمر القوات الامنية في تقدمها لتحرير ما تبقى من المدينة بشكل سريع للغاية بالتزامن مع الانهيار العسكري والمعنوي التي مني به داعش. وقال الخبير العسكري صفاء الاعسم لـ ( الزمان) أمس ان (تنظيم داعش يسيطر حاليا على مساحة لا تتجاوز كيلو مترين قرب الجسر العتيق يتحصن فيها عناصر داعش ).واضاف ان (600 عنصر يتحصنون في تلك المساحة الصغيرة). مشيرا إلى أن (عدد السكان المحاصرين في تلك المنطقة بلغ نحو 4500 مواطن). ورجح الاعسم (إعلان التحرير الكامل بداية الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من تمشيط تلك المنطقة وازالة الالغام والمتفجرات واجلاء المدنيين المحاصرين ). الى ذلك قال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان تلقه (الزمان) أمس ان (قوات مكافحة الإرهاب حررت منطقة مكاوي في المدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل ورفعت العلم العراقي على مبانيها).وما تزال القوات الأمنية تخوض معارك تحرير آخر معاقل تنظيم داعش في مدينة الموصل،حيث حققت تقدما ملحوظا على الأرض وتمكنت من قتل المئات من عناصر التنظيم وتدمير معداته،بحسب مصادر أمنية. فيما قالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (وحدات من الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على جامع بلال الحبشي بالقرب من شارع النجفي).وأضاف أن (قطعاتنا الأخرى تواصل تقدمها في المناطق المتبقية من المحور الجنوبي).وقال مصدر امني لـ ( الزمان) أمس ان (قوات الشرطة الاتحادية حررت اربعة اطباء احتجزتهم عناصر داعش في سرداب المستشفى الجمهوري في المدينة القديمة).وسيطرت قوات الشرطة الاتحادية على المركز الطبي .فيما اعلنت قيادة العمليات المشتركة استمرار عمليات التقدم في بقية الاحياء ، واكدت انه لم يبـــــق سوى واحد بالمئة غير محرر، واشارت الى تطويق المستشفى الجمهوري والمجمع الطبي من قبل الشرطة الاتحادية.وكشف مصدر محلي في محافظة نينوى،عن قيام داعش باعدام ما سماه صاحب خطبة موت البغدادي وسط قضاء تلعفر غرب الموصل، وقال مصدر امس ان ( التنظيم اعدم ابو قتيبة بعد ساعات قليلة على اعتقاله في تلعفر). مبينا ان (عملية الاعدام تمت بالحرق وسط القضاء بعد تجمهر العشرات من مسلحي داعش).واضاف ان (المدعو ابو قتيبة الذي يعد من المقربين جدا من البغدادي المح اول امس الى مقتله بعدما اجهش بالبكاء في خطبة وسط تلعفر ما أثار تساولات حيال ما يجري في اروقة داعش ولماذا التزم الاخير الصمت ثم بادر الى اعتقاله واعدامه حرقا).وافاد مصدر محلي بأن داعش نشر بيانا مقتضبا في أرجاء مدينة تلعفر حدد فيه عقوبة 50 جلدة لمن يتحدث عن مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي،وذلك بعد جدل واسع انتشر عقب خطبة لأحد المقربين منه مؤخرا. وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (ما يعرف بوالي ولاة داعش وهو سوري الجنسية المشرف على ولايات ديالى وصلاح الدين وكركوك ودجلة اصدر قرارا بمنع تداول الحبة الوردية في صفوف التنظيم وفق المعلومات المتوفرة).واضاف ان (قرار المنع جاء بعد مجزرة قام بها احد انغامسيي داعش تناول حبة وردية ليقوم عقبها بقتل امير داعش في مكحول وشقيقه ويصيب ثلاثة اخرين يوم امس احدهما قتل متاثرا بجروحه وفق اخر المعلومات).وبين ان (الحبة الوردية وهي مخدر يعطى بشكل مباشر لكتائب النخبة والانغامسيين في داعش لها مفعول قوي جدا من ناحية تغيير نفسية المسلحين وتدفعهم الى الاجرام اكثر). وكان احد انغامسيي داعش قتل امير مكحول وشقيقه واصاب ثلاثة اخرين بعد تناوله الحبة الوردية بقليل. وفي كركوك قال مصدر امس ان (عناصر من داعش أقدموا على حرق 12 مدنيا بينهم عائلة كاملة من أربعة أشخاص من أهالي قضاء الحويجة بذريعة ترك ارض الخلافة والهروب باتجاه كركوك).

وأضاف أن (داعش اعتقل المدنيين خلال هروبهم باتجاه ناحية العلم شرق صلاح الدين على الطريق الرابط بين ناحية الرياض وجبال حمرين ). مشيرا الى ان (التنظيم قيد المدنيين الـ12 ووضعهم في اقفاص حديدية واحرقهم بعدما سكب عليهم النفط الأسود).