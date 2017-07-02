التصويت على الخطة الوطنية لإعمار المدن

مجلس الوزراء يحدّد ضوابط معالجة الإختناقات المرورية في بغداد

بغداد – قصي منذر

وضع مجلس الوزراء بجلسته امس ضوابط لمعالجة الاختناقات المرورية في محافظة بغداد عن طريق تشكيل لجنة من المختصين معززة بخبراء من الدول المتقدمة ،فيما صوت على وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة اعمار المدن. وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي في تصريح ان (المجلس قرر تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص معززة بخبراء من الدول المتقدمة في هذا المضمار والتعاقد مع هيئات استشارية لتطوير بغداد بما ينسجم مع التصورات المستقبلية للزيادة المتوقعة في اعداد السيارات والتغيرات السكانية والانشطة الاقتصادية)،واضاف انه (تم وضع اليات لتغيير اوقات الدوام الرسمي في الوزارات والدوائر والجامعات بشكل متفاوت على ان يتم استحصال موافقة الامانة العامة للمجلس بشأن التوقيت المناسب من الجهة المعنية فضلا عن تقليل عدد نقاط التفتيش وابعاد مواقعها عن التقاطعات المهمة وعقد الازدحامات المرورية وفتح ممرات عدة في السيطرات)،مشيرا الى (اعتماد اكثر من منفذ لمناطق الدخول والخروج من بغداد واحيائها واختيار منافذ بعيدة عن المناطق المكتظة بالعجلات بالاضافة الى استحداث منفذ اخر داخل جامعة بغداد من جهة منطقة الكرادة خارج،فضلا عن تحوير الخط السريع بتغيير مداخل ومخارج معسكر الرشيد لتحقيق انسيابية في حركة السير والمرور من والى منطقة الزعفرانية كما تم توجيه امانة بغداد القيام باعمال التنظيف ليلا)، واوضح الحديثي ان (الضوابط شملت ايضا انشاء مناطق لتبادل البضائع وتفريغ الحمولات خارج العاصمة بالاضافة الى الاعتماد على تعدد مستويات نقاط التقاطع العلوي المجسرات او سفلية الانفاق وكذلك الزام المستثمرين الذين يرومون انشاء بنايات ذات طبقات متعددة بتضمينها مواقف للسيارات)، مبينا ان (المجلس وجه وزارة المالية بمنح وزارة الهجرة والمهجرين اولوية في التمويل من تخصيصاتها لتغطية الانفاق على ايواء واغاثة النازحين من محافظة نينوى واعداد برنامج متكامل من اجل ضمان عودتهم)،لافتا الى (تشكيل غرفة عمليات في الوزارة لحسم مشكلات صرف رواتب موظفي المحافظة الذين دقق موقفهم الأمني من فريق وزارة الداخلية او من جهاز الامن الوطني على ان يستمر عمل تلك اللجنة بعد الدوام الرسمي)، واكد الحديثي ان (المجلس قرر تكليف فريق وزاري وفني ومالي لمتابعة التنسيق مع حكومة الاقليم لانجاز نقل النفط الخام الى المحافظة لتشغيل محطات الطاقة وتوفير المحروقات للاهالي كما صوت على وثيقة الاطار العام للخطة الوطنية لاعادة الاعمار في المدن)،مشيرا الى انه (تمت الموافقة على قيام الهيئة الوطنية للاستثمار باصدار ومنح اجازة الاستثمار لتنفيذ المشروع السكني المتكامل في محافظة ميسان).