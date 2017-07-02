العراق يتأهل لبطولة العالم بالكرة الطائرة جلوس

منتخبنا يهزم الصين ويخطف التذكرة الأخيرة إلى هولندا

هانزو – الصين – عمار طاهر

موفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي

تاهل المنتخب الوطني لكرة الطائرة جلوس امس الاحد الى نهائيات بطولة العالم بعد فوزه على الصين بنتيجة ثلاثة اشوط مقابل شوط واحد في المباراة الفاصلة لتحديد المركزين الثالث والرابع ليخطف المركز الثالث والتذكرة الاخيرة الى هولندا وذلك ضمن التصفيات المؤهلة الى المونديال التي جرت خلال المدة من 26 حزيران ولغاية 3 تموز الحالي في مقاطعة هانزو بجمهورية الصين الشعبية.

وبذلك يكون المنتخب الوطني بكرة الطائرة جلوس قد خاض 6 مباريات خسر في الاولى امام كازاخستان بنتيجة شوطين مقابل ثلاثة اشواط وفاز في الثانية على سيرلانكا بثلاثة اشواط مقابل لاشيء وفاز في الثالثة على اليابان بثلاثة اشواط مقابل لاشيء وخسر في الرابعة امام الصين بشوطين مقابل ثلاثة اشواط وخسر في الخامسة امام ايران بشوط واحد مقابل ثلاثة اشواط وفاز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الصين بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد لينال الميدالية البرونزية ويخطف بطاقة التاهل الاخيرة الى كاس العالم

تغيير جدول المباريات

اجرت اللجنة المنظمة للتصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم جلوس ثلاثة تغييرات على جدول المنافسات لخدمة فريق البلد المضيف فقد اقرت ان يخوض الفريق الصيني مباراتين في اليوم الاخير ثم اجرت تغييرا اخر ليلعب مباراتين في اليوم قبل الاخير فضلا عن تغيير مواعيد المباريات بحسب الموقف العام للمنتخبات المشاركة وبما يقدم افضل فترات الاستراحة للاعبيين الصينيين

اخر التغييرات جرت مساء اول امس السبت حيث وفرت التعديلات استراحة مهمة لفريق البلد المضيف يلعب وفقها مباراة واحدة امام الفريق العراقي فيما يخوض المنتخب الوطني مباراتين بفارق قليل من الوقت الامر الذي القي بضلاله على طاقة اللاعبيين وقدرتهم في تحقيق الفوز وبالتالي التاهل الى نهائيات كاس العالم.

وقال رئيس الوفد محمد سلمان ان العراق قدم اعتراضا شفهيا الى اللجنة المنظمة لكن بعد فوات الاوان مبينا ان الامر اصبح واقعا على الارض بعد ان تصرف المنظمون دون اشعار بقية الدول

واضاف سلمان يفترض ان تجتمع اللجنة المنظمة بممثلي الفرق قبل اي تعديلات تجريها على جدول المباريات الا ان ذلك لم يحصل موضحا ان اشياء عديدة حدثت خلف الكواليس دون علم الوفد العراقي.

وتابع سلمان ان التغييرات التي حصلت تخدم البلد المضيف الذي يحاول جاهدا نيل تذكرة التاهل الاخيرة بعد خسارته غير المتوقعة امام كازاخستان لذلك نحن نتوقع حدوث اي شيء .

من جهته قال مدرب المنتخب الوطني صلاح حسن كاظم ان التعديلات في جدول المباريات كان يقصد منها اجهاد الفريق العراقي من خلال خوض مباراتين بفارق زمني قليل وبالتالي الخسارة امام الصين وفقدان فرصة الترشح الى كاس العالم.

واضاف كاظم ان تحقيق الفوز يفترض ان يتحقق من خلال المنافسة الشريفة والعادلة بين الفرق مبينا ان الوقت بين المباراتين لا يتيح امام اللاعبيين فرصة مناسبة للالتقاط الانفاس .

مباراة ايران

خسر المنتخب الوطني مباراته الاولى التي جرت صباح امس الاحد امام المنتخب الايراني بثلاثة اشواط مقابل شوطا واحدا في مباراة اسقاط الفرض لاستكمال نظام البطولة بطريقة الدوري لمرحلة واحدة .

وخاض المنتخب الوطني مباراته امام ايران باقل جهد ممكن لادخار الطاقة والجهد لمباراته امام الصين كون الفوز ايضا لايغير من حتمية مقابلة الصين على المركزين الثالث والرابع وعمد المدرب الى زج اللاعبين الاحتياط امام بطل العالم مع وجود نقص في عددهم حيث يتكون الفريق العراقي من 10 لاعبين فقط في حين يفترض ان يتالف الفريق من 12 لاعبا مع الاحتياط.

بالمقابل نزل الفريق الايراني باسترخاء الى ارض الملعب حيث لا تنال النتيجة سوى من كبرياءه كصاحب ذهبية باراولمبياد ريو وقد انتزع العراق شوطا واحد من الفريق الايراني ليكون المنتخب الوحيد الذي يفعل ذلك في البطولة فقد فاز الايرانيون في جميع مباريات البطولة بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل لاشيء وبفارق واسع من النقاط.

وقال مساعد مدرب المنتخب الوطني الدكتور ماهر عبد الاله ان المباراة امام ايران الغرض منها تهيئة الفريق للمواجهة الحاسمة مع الصين مبينا ان الملاك التدريبي كان يهدف الى اراحة اللاعبين وتنفيذ بعض الخطط التي يمكن تطبيقها في المباراة الثانية.

واضاف عبد الاله ان الملاك التدريبي حاول جاهدا العمل لى استشفاء اللاعبين من ارهاق المباراة الاولى عن طريق اعادتهم الى مقر اقامة الوفد وتقديم وجبة خفيفة من الفاكهة كون المباراة تتزامن مع وجبة الغداء تقريبا

اجتماع الاتحاد الاسيوي

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي لكرة الطائرة للمعاقين مساء اول امس السبت اجتماعا بكامل نصابها على هامش التصفيات المؤهلة لبطولة كاس العالم وذلك في فندق يوثنك الدولي .وحضر الاجتماع عضو الاتحاد الاسيوي ورئيس الاتحاد العراقي للعبة محمد سلمان توفيق كما حضره رئيس الاتحاد الدولي باري كوزنر بصفة مراقب.

واستعرض المجتمعون نشاطات الاتحاد الاسيوي والفعاليات التي اقامها خلال المدة من عام 2014 ولغاية عام 2017 والمصادقة على التقريرين المالي والاداري ثم جرت عملية الاقتراع لانتخاب المناصب الثلاث المهمة في الاتحاد وهي الرئيس والامين العام والمدير الفني في حين لم يتم التصويت على عضوية الاتحاد حسب النظام المعمول به. ورشح على منصب الرئيس رجل الاعمال صيني لو والمدير الفني للاتحاد الماليزي بيلي لي وفاز الصيني بثمانية اصوات مقابل صوتين اثنين وقد منح العراق صوته الى الصيني على حساب الماليزي.واختير المرشح الوحيد على منصب الامين العام هادي رضائي برفع الايادي وبالاجماع فيما انحصرت المنافسة على منصب المدير الفني للاتحاد الاسيوي بين الماليزية ارن والاسترالي كلين ستيورت وقد فاز الاخير بسبعة اصوات مقابل ثلاثة اصوات.

وقال الرئيس الجديد للاتحاد الاسيوي بكرة الطائرة الصيني لو جلوس بعد انتهاء عملية الانتخابات انه سيعمل على تطوير واقع اللعبة في القارة مبينا ان سيذلل جميع العقوبات التي تواجه الدول الفقيرة.

واضاف لو ان دعمه سوف يشمل الاتحاد الدولي ايضا من خلال رعاية البطولات المختلفة وتقديم الدعم اللازم من اجل تطوير كرة الطائرة جلوس .

ومن المقرر ان يعقد مجلس الادارة الجديد للاتحاد الاسيوي ليل امس الاحد اجتماعه الاول لمناقشة جدول نشاطاته وفعالياته المقبلة والتصويت على مرشح العراق محمد سلمان واختياره لتولي لجنة الاعلام والاتصالات

رفع معنويات المنتخب

وكان الملاك الفني للمنتخب الوطني قد اجتمع اول امس السبت باللاعبين من اجل مراجعة الاخطاء ومعالجة مسبباتها ورفع الهمم والمعنويات قبل مواجهة الفريق الصيني .

وقال المدرب صلاح حسن كاظم ان تصحيح اسباب الاخفاق مهم جدا كون المواجهة فاصلة ولا تقبل سوى تحقيق الانتصار .

وراجع كاظم مع اللاعبين اسلوب الفريق الصيني والطريقة الناجع للحد من خطورته ولاسيما ما يتعلق بالدفاع ومواجهة ضربات الصينين من الخلف وتنظيم حائط الصد

مغادرة الصين

يصل وفد المنتخب الوطني بكرة الطائرة جلوس ان شاء الله في الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء الى مطار بغداد الدولي وهو متوج بالبرونز حيث يغادر الصين عصر اليوم الاثنين بعد انتهاء التصفيات المؤهلة الى كاس العالم وحصول فرق ايران وكازاخستان واليابان والعراق على البطاقت المؤهلة للحدث العالمي.