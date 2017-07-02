مقترحان أمام المسابقات لرفع عدد الإنذارات وتبديل اللاعبين

4 مواجهات اليوم بدوري الكرة والزوراء يتغلب والميناء يخسر في أجواء تموزية

الناصرية – باسم الركابي

قبل الدخول في تفاصيل اجواء لقاء البحري والزوراء الذي جرى اول امس السبت في ملعب الزبير لابد من الاشارة الى ظروف اللعب والوقت غير المناسب الذي جرت به المباراة امام ارتفاع درجة الحرارة التي انعكست على اداء اللاعبين كما شاهدنا ذلك خلال سير المباراة المنقولة عبر القناة الرياضية العراقية ووسط جمهور فقير اكثره من انصار الزوراء ويبدو صاحبوه من العاصمة وهو مؤشر على رفض الجماهير للمباريات في مثل هذه الاوقات علما ان البطل طرفا، وحال المباراة يطرح اكثر من سؤال على لجنة المسابقات اما كان الاجدر ان تقام المباراة في ملعب الفيحاء عند الساعة الثامنة وتجري بعدها مباراة الجوية ونفط الجنوب عند الساعة العاشرة وان لاتقام في ارضية ملعب الزبير طبعا في هذه الاجواء وهذا الامر ينطبق على المباريات التي تجري حصرا في البصرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة المعروفة ولابد من تامين اجواء لعب مناسبة بعد تمديد المباريات للوقت الحالي المفروض على الفرق قبل ان تظهر انعكاساته على الحضور الجماهيري ملح لمباريات

مقترحان للمسابقات

والشيء بالشيء يذكر نقترح على لجنة المسابقات ان ترفع عدد الانذارات الى خمسة وكذلك رفع تبديل اللاعبين الى اربعة خلال المباريات المتبقية والتي تجري هذه الفترة بسبب جهد اللاعبين المضاف وسط اللب تحت درجة حرارة عالية ومهم ان يراعى وقت اقامة المباريات وان تجري في ملاعب البصرة والشعب وكربلاء مثلا اقامة مباراتين في الشعب حتى نقل مباريات النجف والسماوة الى ملعب كربلاء

فوز الزوراء على البحري

ونعود الى لقاء البحري والزوراء بعدما نجح البطل في الخروج من ملعب الزبير بفوز صعب لكن تبقى العبرة في النتيجة التي منحت الفوائد كلها لكتيبة عصام حمد وهو يقود الفريق بالاتجاه الصحيح رغم تاخره في البعض من فترات الدوري والاهم ان يعود للمرة الثانية بكامل العلامات من ملعبي النجف والبصرة ليرفع رصيده الى 59 نقطة في الموقع الرابع فيما تجمد رصيد البحري 25 في الموقع الرابع عشر مستفيدا من قهر البحري وقبلها بأسبوع عاد بفوز ثمين من ملعب النجف وقبلها كان قد تعادل مع الغريم الجوية ليضيف سبع نقاط لرصيده الذي ارتفع الى 59 نقطة مستفيدا من مبارياته الاخيرة لتي قدم فيها مستويات مقبولة عندما نجح في التغلب على البحري في مهمة لم تكن سهله لكنه استفاد من تقدمه بهدفي علاء عبد الزهرة في الشوط الاول وفي بداية هجومية فرض السيطرة النسبية فيها عندما انطلق مهاجما بقوة اسفرت عن تسجيل الهدف الاول د16 لكنه لم يهنا به طويلا بعدما تمكن مصطفى هادي من ادراك التعادل للفريق البحري قبل ان يحسم اللاعب علاء الشوط الاول بهدفه الثاني د43 ليخرج الى الاستراحة بوضع مريح قاده الى تامين النتيجة والعودة بها بعدما نجح اللاعبين في تقديم شوط مناسب في كل شيء والاهم الخروج بالفوز بعد التعامل مع سير الامور كما يجب ونجح في التقدم مرتين على البحري ما سهل من انهاء الشوط الاول لمصلحة الزوراء الذي كان بحاجة الى ذلك بعيدا عن الموقع الذي يحتله البحري في التسلسل الفرقي الذي قدم اداءا مرضيا ووصل الى منطقة الزوراء اكثر من مرة رغم تلقيه الهدف الثالث بعد مرور خمس دقائق على الشوط الثاني عن طريق حسين علي لكن الامور سارت عكس ما كان يريده الزوراء الذي افتقد للتركيز وتراجع بشكل غير مسوغ قبل ان يمنح فرصة التحكم بالأمور للبحري الذي قدم شوطا مهما ونجح في بناء الهجمات بفضل تنظيم اللعب قبل ان يقلص الفارق عندما نجح المهاجم جبر في التسجيل ما حفز عناصره للتقدم واللعب في منطقة الضيوف وكادوا ان يحققوا التعادل بعدما خلقوا الخطورة في منطقة المرمي وتغير كل شيء من طريف البحري بعد تحسن الاداء والاندفاع بقوة من الوسط والجانبين وامتلك حيازة الكرة افضل من الزوراء الذي افتقد للحلول بعد ان بقي يعتمد على الكرات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة خصوصا تلك التي اهدرها علاء عبد الزهرة بعدما هياها بشكل جميل البديل امجد كلف

استمر اصحاب الارض التلاعب بالبطل واقتربوا من تحقيق التعادل لو تعاملوا مع الكرات الخطرة بدقة بفضل التعامل الجيد والسيطرة على اغلب وقت الشوط الثاني وتعامل بشكل واضح في الاستحواذ على الكرة وكاد ان يصل الى مراده لولا يقظة الحارس محمد كاصدالذي وفر الفوز وكامل النقاط لفريقها و مشاكل اللعب في المحافظات بعد فوزين متتالين في ملعبي النجف والبصرة قبل ان يعزز رصيده في الموقع الرابع ويوسع الفارق مع الميناء البصري الى 3 نقاط بعد خسارة الثاني من كربلاء

تحسين الموقع

والفوز الذي عاد به الزوراء يمثل تحول في مسار الفريق الذي حسن موقعه حينما تقدم الى الرابع بعدما فرط بالكثير من النقاط في بداية الدوري وهو ما انعكس على موقفه حيث الموقع الرابع المفروض من جمهوره الذي لازال يامل ان تاتي النتائج ايجابية في هذه الفترة والاهم تجاوز مشاكل اللعب في ملاعب المحافظات وان تاتي النتائج الايجابية بهذه الاوقات والاستفادة من مبارياته المؤجلة قبل ان يستهل مبارياته المتبقية في الدوري عندما سيلاعب النفط الاربعاء المقبل في مهمة ينتظرها جمهوره واللاعبين في تحقيق الفوز الذي سيمنحهم الامل في المنافسة والتقدم للامام كما ان الفريق يريد ان يقدم نفسه في مثل هكذا مباريات يسعى منها المدرب عكس قوة لفريق وتعزيز نتائج الفرق الاخيرة ووشع بقية المباريات تحت السيطرة رغم ظروف اللعب الصعبة بسبب اجواء اللعب تحت درجة الحرارة العالية التي سببت ازعاجا للفرق واللاعبين وهو ما يدعونا مجدد مطالبة لجنة المسابقات الى تقديم الدوري بشكل افضل وتحقيق انسيابية للمباريات وان تنتهي المسابقة في وقت مناسب يخدم الكل ولابدمن تحقيق الدوري بالشكل المطلوب

ملاعب المحافظات

وشيء جيد ان تستغل مباريات الفريق بهذه النتائج المهمة التي تقدم فيها الزوراء الى مواقع الصراع الحقيقية بعدما تقدم الى الموقع الرابع وهذا تحول ويامل ان تاتي نقاط بقية المباريات الاخيرة من المسابقة عندما يلاعب النفط الأربعاء ثم يستقبل السماوة ويخرج الى نفط ميسان والى الكرخ والى الحدود ويختتم مبارياته في زاخو عندما يحل ضيفا على اصحاب الارض وباستثناء مباراة النفط فبقية المواجهات تظهر قدرة لفريق في حسمها على امل ان تتعثر فرق المثلث في مبارياتها القادمة لكي يتقدم الفريق الى موقع افضل بعدما تفرغ فقط للدوري وامام مطالبة جمهوره في تحقيق النتائج المطلوبة من اجل التقدم لموقع افضل ينسجم و سمعة الفريق ولانه بطل الموسم الماضي

فوز الميناء على كربلاء

وقبل الدخول في تفاصيل مباراة كربلاء والميناء البصري مهم ان نتوقف عند تصرف رئيس نادي كربلاء محمد الموسوي غير المسوغ بعدما كان متواجدا في دكة الاحتياط وقام بالاعتراض على قرارات الحكم وراح يجادله بعدما طلب منه الحكم والمشرف الخروج من المنطقة الفنية بعدما تم ايقاف المباراة لاكثر من خمس دقائق وكان الاجدر بالاخ محمد ان يساهم في تامين اجواء اللعب وان لايسمح لتواجد اي شخص داخل الملعب ونحن امام اختبار الفيفا لرفع الحظر عن ملاعبنا التي يفترض ان يساهم الكل في عكس الحالة التنظيمية المطلوبة وما قام به الحكم سالم عامر هو المطلوب، ونجح كربلاء في الفوز على الميناء البصري بهدف اللاعب سجاد كاظم د 12 من ضربة مباشرة من خارج منطقة الجزاء مرت صاروخية الى شباك الحارس الذي فشل في صدها ليعطي النقاط كاملة لفريقه الذي رفع رصيده الى 29 نقطة في الموقع الثالث عشر مقلصا الفارق مع الحدود الى نقطتين مستفيدا من النتيجة التي اضافها الى نتائجه الايجابية التي حققها في ملعبه والتي ضمنت له البقاء بعد هذه الخطوة المهمة بعدما نجح لاعبو الفريق في ادارة المباراة كما يجب رغم تسريح المحترفين وتخلف عدد من لاعبي الفريق لاسباب مختلفة

شوط ممل

وبدا الشوط الاول واستمر مملا ومن ابرز ملامحه الهدف فقط قبل ان تميل السيطرة لكربلاء بعض الاوقات وانعدام خلق الفرص الحقيقية كلنه تراجع مدافعا وحافظ على الهدف حتى النهاية رغم تحكم الميناء أغلب وقت الشوط الثاني ونقل كرات خطرة الى منطقة كربلاء لكنها لم تستغل كما يجب بسبب التسرع وعدم التركيز والدقة املا في تحقيق التعادل لانه افضل من الخسارة بعدما تواجد اللاعبين في منطقة كربلاء واستحوذوا على الكرة والتنقل من الجانبين وحصل على سبع ركلات ركنية وكرات مباشرة على قوس الجزاء لكنهم فشلوا في اختراق فاع كربلاء المتكتل الذي دافع بقوة عن تقدمه وحسم الامور واضافة النقاط الغالية لرصيده في وقت مهم وامام حاجة كبيرة لدعم البقاء

والحقت الخسارة ضررا بموقف الميناء الذي اهتز بهذه النتيجة المخيبة لتي اثارت غضب جمهوره امام صاحب المركز الثالث عشر الذي كان يعول على نتيجة المبارأة من اجل البقاء في دائرة المنافسة التي ابتعد عنها.

وسيكون امام مباريات لاتبدو سهله عندما يواجه الاخوة الاعداء الاربعاء ثم يستقبل الامانة ويخرج للنجف وبعدها للطلبة ويستقبل الشرطة وتظهر مباريات صعبة خصوصا تلك التي سيعلبها ذهابا التي لم يستفد منها كما كان يريد المدرب غازي فهد الذي بات يواجه تحديات حقيقية امام نتائج الفريق المتراجعة بعد خسارة الزوراء والتعادل مع الجوية والفوز على الوسط اي انه خسر مباراتين من اربع مباريات جرت تحت اشرافه

اربع مباريات اليوم

وتجري اليوم اربع مباريات ضمن الجولة الرابعة عشرة من المرحلة الحالية وفيها يضيف النجف في الموقع الثامن 47 نقطة الامانة في الموقع السابع 48 ويسعى لنجف الى محو اثار خسارة الزوراء والتطلع والعودة للنتائج الايجابية من خلال العودة الى سكة الانتصارات واستغلال مباريات الارض ولان الفوز اليوم سيدعم اصحاب الارض في التقدم الى موقع الضيوف وهم من تراجعت نتائجهم في الفترة الاخيرة ويسعون الى تغير النتائج لتحسين الموقع بعد انطلاقة قوية في بداية المرحلة قبل ان تتوقف لكن رغبة اللاعبين في تقديم الفريق بالشكل الافضل عبر تحقيق الفوز الذي يسعى الى بذل كل الجهود من اجل اضافة النقاط الثلاث لأهميتها ولتاكيد وضعه الفني بعد التغير الذي طرا على مسار مبارياته ومؤكد ان احمد خضير يريد موقع افضل من الذي عليه الامانة الان والعمل على تقليص الفجوة مع الميناء والتقدم لموقعه وهو ما يعمل عليه المدرب الذي يقود مجموعة لا عبين قادرة على صنع الفرق والمردود

السماوة والكهرباء

ويسعى السماوة في الموقع الثامن عشر الى مواصلة نسج النتائج ومواصلة انتصاراته الاخيرة بقيادة حازم صالح الذي حقق انتصارين خلال فترته القصيرة في تولي مهمة الفريق الذي يامل في تقديم اللاعبين الاداء المطلوب في ظل ظروف اللعب ممثلة في عاملي الارض والجمهور عندما يضيف الكهرباء في مباراة تشكل فرصة مهمة للسماوة غ في تحقيق النتيجة امام الوضع التراجع للكهرباء في الموقع الخامس عشر

ومؤكدان لاعبي السماوة يحرصون على الاستفادة من اخر مبارياتهم والتعامل معها بحذر وتركيز خصوصا مباريات الارض بكل قوة سعيا للبقاء الهدف من المشاركة التي واجهت صعوبات كبيرة اثرت على نتائج الفريق الذي حقق تحولا في المباريات الحاسمة وهذا المهم

ومتوقع ان يلعب بكل قوة من اجل تحقيق الفوز الذي يأمله جمهوره الكبيرة الذي يقدر طبيعة المباراة قبل الانتقال الى مباريات صعبة وخطرة عندما يخرج لمواجهة الزوراء وبعدها الجوية ثم يستقبل كربلاء ويستقبل نفط الجنوب وهي مباريات غاية في الصعوبة ولذلك يعول على مباراة اليوم وتسخير جهود اللاعبين للخروج بنتيجة الفوز ولان اي نتيجة غير الفوز ستا كل من جرف الفريق الذي يعاني مشكلة البقاء وهو ما ينطبق على الكهرباء الذي يمر بنفس الظروف امام محاولة الاستفادة من اخر المباريات لانقاذ الموسم الذي يمر في ايام خطرة وصعبة

الحدود والكرخ

ويحاول الحدود في الموقع الثاني عشر 31 نقطة عبور الكرخ في الموقع الاخير 15 نقطة وتظهر الافضلية في حسم النتيجة في ظل التفوق في الموقع والنتائج التي حققها ويامل في تعزيزها للأخير سعيا لتحسين الموقع على حساب الكرخ الذي يمر في اسوء ايامه ويواجه الهبوط بعد تراجعه الوضح في مشوار متأخر قدياخذ الفريق الى الدرجة الاولى بعدما فشل في عكس حاله في المنافسة التي يظهر الحدود الافضل فيها في كل شيء ويرى من المباراة الفرصة لإضافة نقاطها للتقدم ومشاركة نفط الجنوب موقعه الحالي

نفط ميسان وزاخو

واخر مباريات اليوم تلك التي يضيفها ملعب الميمونة بين اصحاب الارض نفط ميسان قي الموقع العاشر 35 وزاخو سابع عشر الموقف 20 نقطة.

ويتطلع للفوز لدعم نتائجه التي ضمنت له البقاء الهدف الاول من المشاركة في وقت يسعى زاخو الى اللــــــــــعب بخيار لابديل عن الفوز سعيا للهروب من دائرة الهبوط التي تتطلب تحــــــــــــقيق النتيجة الايجابية لإنقاذ الموســــــــــــم بقيادة عـــــــــــــماد عودة الذي لازال يحاول حلحلة الامور من خلال الــــــــــتعامل مع المباراة بتركيز لان للفوز اهـــــــــــمية استثنائية وقد يمهد لمــــــــــــيسان في تجـــــــــــاوز الكرخ في اللقاء المقبل كما سيستقبل الحدود ويخرج للطلبة والى الكهرباء ويستقبل الزوراء وتظهر الفرصة مناسبة امام قدرة الفريق في البقاء.